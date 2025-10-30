Переговори США-Китай: Трамп очікує зустріч із Сі "з нетерпінням"
Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своїй соціальній мережі.
"З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Китаю Сі. Вона відбудеться за кілька годин", — зазначив Трамп.
Раніше Трамп висловив сподівання на успішні переговори з китайським лідером, які можуть допомогти пом’якшити торговельну суперечку між США та Китаєм.
За інформацією The New York Times, головною метою Сі Цзіньпіна на зустрічі буде спроба переконати Трампа пом’якшити американську підтримку Тайваню, а не лише вирішення торговельних питань.
Зустріч очікується важливою для обох країн, оскільки може вплинути як на економічні, так і на безпекові відносини у регіоні.
Трамп додав, що налаштований на конструктивний діалог і сподівається досягти прогресу під час переговорів.
Нагадаємо, перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 30 жовтня.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна переможе, а Росія програє війну.
У КНР відповіли, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.
Розраховувати варто максимум на перемир'я в новій холодній війні, попереджають експерти.
Козирі є і в Трампа, і в Сі, а фундаментальні проблеми у відносинах нерозв'язні, оскільки жодна з двох головних економічних і військових наддержав планети не готова поступатися позиціями в суперництві за гегемонію у світі.
З тієї ж причини на саміті Трампу навряд чи вдасться переконати Китай скоротити закупівлі російської нафти й умовити Сі натиснути на путіна заради миру в Україні, який Трамп обіцяв укласти за 24 години при владі, але за дев'ять місяців не наблизився до цього ані на крок.
Зокрема, Китай може знову пообіцяти відновити закупівлі соєвих бобів і літаків Boeing, а також послабити щойно запроваджені обмеження на експорт рідкісноземельних магнітів.
США у відповідь напевно послаблять контроль за постачанням передових чипів для штучного інтелекту до Китаю.
Китай грає в довгу, а Трампу потрібен швидкий результат.
До того ж Трамп відомий своїми мінливими настроями й легко розриває власні ж угоди, навіть із найближчими друзями та сусідами, як-от Канадою й Мексикою, не кажучи вже про небезпечних заокеанських суперників.
У китайців немає віри в те, що будь-яка домовленість із Трампом витримає випробування часом.
І вони більше зосереджені на забезпеченні власної самодостатності, ніж на побудові дружніх відносин зі США.
Кругман, як і інші коментатори, вважає, що цього разу козирі сильніші в Сі.
Китай може швидко компенсувати, принаймні частково, втрату експортного ринку США за рахунок стимулювання внутрішнього попиту. А ось щоб позбутися залежності від китайської сировини, Америці ************ роки.
Європа - найбільший ринок для китайських товарів - була близьким союзником, а на боці України Захід виступав єдиним фронтом.
Тепер ці сильні сторони стають слабкими через політику Трампа, пише його давній критик Кругман.
"У результаті все зводиться до того, яка з двох країн здатна більше зашкодити іншій.
У торговельній війні на таких умовах ясно, у кого перевага. Китай хоче отримати доступ до ринку США, але Америці потрібні китайські рідкісноземельні метали та інша сировина".
"У цьому конфлікті Америка програє", - упевнений Кругман.
