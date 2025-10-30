УКР
Новини Зустріч Трампа із Сі
262 12

Переговори США-Китай: Трамп очікує зустріч із Сі "з нетерпінням"

США та Китай: Трамп чекає переговорів із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своїй соціальній мережі.

"З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Китаю Сі. Вона відбудеться за кілька годин", — зазначив Трамп. 

Трамп чекає зустрічі з Сі Цзіньпіном

Раніше Трамп висловив сподівання на успішні переговори з китайським лідером, які можуть допомогти пом’якшити торговельну суперечку між США та Китаєм.

За інформацією The New York Times, головною метою Сі Цзіньпіна на зустрічі буде спроба переконати Трампа пом’якшити американську підтримку Тайваню, а не лише вирішення торговельних питань.

Зустріч очікується важливою для обох країн, оскільки може вплинути як на економічні, так і на безпекові відносини у регіоні.

Трамп додав, що налаштований на конструктивний діалог і сподівається досягти прогресу під час переговорів.

Нагадаємо, перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 30 жовтня.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна переможе, а Росія програє війну.

У КНР відповіли, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.

Сортувати:
BBC

Розраховувати варто максимум на перемир'я в новій холодній війні, попереджають експерти.
Козирі є і в Трампа, і в Сі, а фундаментальні проблеми у відносинах нерозв'язні, оскільки жодна з двох головних економічних і військових наддержав планети не готова поступатися позиціями в суперництві за гегемонію у світі.
показати весь коментар
30.10.2025 01:56
У Китаю козирів більше, кажуть експерти, і очікують, що за підсумками переговорів буде багато гучних слів і підписаних документів, однак насправді нічого не зміниться - протистояння повернеться на рівень до ескалації, а поступки обох сторін будуть мінімальними.

З тієї ж причини на саміті Трампу навряд чи вдасться переконати Китай скоротити закупівлі російської нафти й умовити Сі натиснути на путіна заради миру в Україні, який Трамп обіцяв укласти за 24 години при владі, але за дев'ять місяців не наблизився до цього ані на крок.
показати весь коментар
30.10.2025 01:57
Сі спробує вибити поступки в обмін на "угоду", яка гарно виглядатиме на папері, але не розв'яже фундаментальних проблем.

Зокрема, Китай може знову пообіцяти відновити закупівлі соєвих бобів і літаків Boeing, а також послабити щойно запроваджені обмеження на експорт рідкісноземельних магнітів.

США у відповідь напевно послаблять контроль за постачанням передових чипів для штучного інтелекту до Китаю.
показати весь коментар
30.10.2025 01:59
Однак деескалація до рівня переговорів не зніме головних питань у відносинах США з Китаєм - дисбаланси в торгівлі нікуди не зникнуть, бар'єри для доступу американських компаній Китай не знизить, як і не відмовиться від претензій до Америки щодо підтримки Тайваню та військової присутності в регіоні загалом.

Китай грає в довгу, а Трампу потрібен швидкий результат.
До того ж Трамп відомий своїми мінливими настроями й легко розриває власні ж угоди, навіть із найближчими друзями та сусідами, як-от Канадою й Мексикою, не кажучи вже про небезпечних заокеанських суперників.
У китайців немає віри в те, що будь-яка домовленість із Трампом витримає випробування часом.
І вони більше зосереджені на забезпеченні власної самодостатності, ніж на побудові дружніх відносин зі США.
показати весь коментар
30.10.2025 02:01
"Хоча наші економіки і взаємозалежні, Америка більш уразлива до повного розриву відносин, ніж Китай", - зазначає американський економіст і нобелівський лауреат Пол Кругман.

Кругман, як і інші коментатори, вважає, що цього разу козирі сильніші в Сі.

Китай може швидко компенсувати, принаймні частково, втрату експортного ринку США за рахунок стимулювання внутрішнього попиту. А ось щоб позбутися залежності від китайської сировини, Америці ************ роки.
показати весь коментар
30.10.2025 02:03
Ще рік тому сильна позиція була не в Китаю, а в США, згадує Кругман. Адже США були центром інновацій, магнітом для талановитих і підприємливих людей з усього світу та лідером вільного світу.

Європа - найбільший ринок для китайських товарів - була близьким союзником, а на боці України Захід виступав єдиним фронтом.

Тепер ці сильні сторони стають слабкими через політику Трампа, пише його давній критик Кругман.

"У результаті все зводиться до того, яка з двох країн здатна більше зашкодити іншій.
У торговельній війні на таких умовах ясно, у кого перевага. Китай хоче отримати доступ до ринку США, але Америці потрібні китайські рідкісноземельні метали та інша сировина".

"У цьому конфлікті Америка програє", - упевнений Кругман.
показати весь коментар
30.10.2025 02:05
не зуйтеся - доня свій обморок - Канада 51 штат США не покинув,
альцгемер то не зворотьнє....
альцгемер то не зворотьнє....
показати весь коментар
30.10.2025 02:38
Новий "гарний парубок та добрий друг" Сі.
показати весь коментар
30.10.2025 02:03
це буде чудова розмова - побачимо через 6 місяців...
розходимося..
розходимося..
показати весь коментар
30.10.2025 02:10
скажи зелені вас класно обули?
без вихода - 2019 остaнні вибори яких Україна бачила....
показати весь коментар
30.10.2025 02:16
А нiчого, що ця косоока мавпа є головним спонсором геноциду в Украiнi? Чи Меланка також напише йому листа?
показати весь коментар
30.10.2025 02:22
 
 