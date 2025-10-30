Переговори США-Китай: Трамп очікує зустріч із Сі "з нетерпінням"

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своїй соціальній мережі.

"З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Китаю Сі. Вона відбудеться за кілька годин", — зазначив Трамп.

Раніше Трамп висловив сподівання на успішні переговори з китайським лідером, які можуть допомогти пом’якшити торговельну суперечку між США та Китаєм.

За інформацією The New York Times, головною метою Сі Цзіньпіна на зустрічі буде спроба переконати Трампа пом’якшити американську підтримку Тайваню, а не лише вирішення торговельних питань.

Зустріч очікується важливою для обох країн, оскільки може вплинути як на економічні, так і на безпекові відносини у регіоні.

Трамп додав, що налаштований на конструктивний діалог і сподівається досягти прогресу під час переговорів.

Нагадаємо, перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 30 жовтня.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна переможе, а Росія програє війну.

У КНР відповіли, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.

