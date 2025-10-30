Трамп про зустріч з Сі Цзіньпіном: Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити

Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, повертаючись в Америку після свого азійського турне.

"Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити.

Ми погодилися, що обидві сторони застрягли в боротьбі, і іноді потрібно дати їм боротися. Божевільно. Але Сі допоможе нам, і ми будемо працювати разом над Україною. Більше ми нічого не можемо зробити", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що йому "не подобається бачити, як тисячі молодих людей гинуть".

"Сі давно купує нафту в Росії, але ми не обговорювали нафту. Ми говорили про спільні зусилля, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну", - зазначив він.

Також Трамп знову нагадав, що США постачають зброю союзникам по НАТО, яку Альянс "в основному віддає Україні".

Що передувало?

Раніше Трамп висловив сподівання на успішні переговори з китайським лідером, які можуть допомогти пом’якшити торговельну суперечку між США та Китаєм.

За інформацією The New York Times, головною метою Сі Цзіньпіна на зустрічі буде спроба переконати Трампа пом’якшити американську підтримку Тайваню, а не лише вирішення торговельних питань.

Зустріч очікується важливою для обох країн, оскільки може вплинути як на економічні, так і на безпекові відносини у регіоні.

Трамп додав, що налаштований на конструктивний діалог і сподівається досягти прогресу під час переговорів.

Нагадаємо, перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 30 жовтня.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна переможе, а Росія програє війну.

У КНР відповіли, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.

