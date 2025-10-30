Трамп про зустріч з Сі Цзіньпіном: Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити
Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, повертаючись в Америку після свого азійського турне.
"Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити.
Ми погодилися, що обидві сторони застрягли в боротьбі, і іноді потрібно дати їм боротися. Божевільно. Але Сі допоможе нам, і ми будемо працювати разом над Україною. Більше ми нічого не можемо зробити", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що йому "не подобається бачити, як тисячі молодих людей гинуть".
"Сі давно купує нафту в Росії, але ми не обговорювали нафту. Ми говорили про спільні зусилля, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну", - зазначив він.
Також Трамп знову нагадав, що США постачають зброю союзникам по НАТО, яку Альянс "в основному віддає Україні".
Що передувало?
Раніше Трамп висловив сподівання на успішні переговори з китайським лідером, які можуть допомогти пом’якшити торговельну суперечку між США та Китаєм.
За інформацією The New York Times, головною метою Сі Цзіньпіна на зустрічі буде спроба переконати Трампа пом’якшити американську підтримку Тайваню, а не лише вирішення торговельних питань.
Зустріч очікується важливою для обох країн, оскільки може вплинути як на економічні, так і на безпекові відносини у регіоні.
Трамп додав, що налаштований на конструктивний діалог і сподівається досягти прогресу під час переговорів.
Нагадаємо, перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 30 жовтня.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у сценарії, де Україна переможе, а Росія програє війну.
У КНР відповіли, що завжди підтримували припинення вогню та мирні переговори між Росією та Україною, і така позиція залишиться незмінною.
У той час як росія комбіновано атакувала Україну, Трамп і Сі провели зустріч у Південній Кореї.
"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли у боях, і іноді потрібно дозволити їм воювати - це божевілля. Сі допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити набагато більше", - заявив Трамп
Воно й не дивно: з її закінченням розлетиться епоха зе,з якої є що спитати за її дії.
Пряма мова: "Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть." -
це теж слова Трампа з тієї ж заяви.
Зєлєнскій будував свою стратегію і продовжує це робити з вірою у те, що війна скоро закінчиться. І все, що він робив - не вкладення коштів в оборону, популістські речі для загравання з електоратом - різні кешбеки, дозвіл на виїзд мобілізаційному потенціалу, прямий грабунок б'юджету на різн х схемах дорожного будівництва, виробництва дронів, тощо - робив саідомо задля утримання при владі внаслідок наступних виборів і власного збагачення та збагачення власного отичення. І його фанати вірили, що війні скоро кінець. Слова Трампа свідчать, що стратег із Зєлєнского геть поганий, як і тактик зрештою. Війна - надовго. На жаль.