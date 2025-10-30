УКР
Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
Трамп дуже дбає про мир у світі, - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін про розмову з Трампом

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Главком" із посиланням на пряму трансляцію зустрічі.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай готовий продовжувати співпрацю зі США.

"Я готовий продовжувати співпрацю з вами, щоб побудувати міцну основу китайсько-американських відносин та створити здорову атмосферу для розвитку обох країн", - сказав Сі Цзіньпін на початку переговорів.

Китайський лідер також відзначив важливість мирних переговорів для вирішення "гарячих" міжнародних проблем та наголосив, що обидві держави як великі країни несуть відповідальність за спільне досягнення конкретних результатів на благо своїх народів і всього світу.

"Ми також просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США можуть спільно нести відповідальність як великі країни та працювати разом, щоб досягти більших і конкретних справ на благо наших двох країн і всього світу", - додав Сі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч з Сі Цзіньпіном: Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити

Що передувало?

Раніше Трамп висловив сподівання на успішні переговори з китайським лідером, які можуть допомогти пом’якшити торговельну суперечку між США та Китаєм.

За інформацією The New York Times, головною метою Сі Цзіньпіна на зустрічі буде спроба переконати Трампа пом’якшити американську підтримку Тайваню, а не лише вирішення торговельних питань.

Зустріч очікується важливою для обох країн, оскільки може вплинути як на економічні, так і на безпекові відносини у регіоні.

Трамп додав, що налаштований на конструктивний діалог і сподівається досягти прогресу під час переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, - Трамп

