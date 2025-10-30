США розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, - Трамп
Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.
"Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно", - йдеться в дописі.
Глава Білого дому наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.
"Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень", - заявив Трамп.
Поки що неясно, чи мав Трамп на увазі повноцінні ядерні вибухи, тестування засобів доставки або ж субкритичні випробування, коли ядерні боєголовки перевіряються, але без вибуху.
За останні дні Володимир Путін заявив про тестування двох зразків зброї з ядерною силовою установкою: спочатку крилатої ракети "Буревісник", потім - підводного безпілотника "Посейдон". Про випробування самої ядерної зброї Росія не оголошувала.
Ядерна зброя США
США стали першою державою, яка створила ядерну зброю, і єдина, яка застосувала її в бою (бомбардування Hiroshima і Nagasaki у 1945 році). Ядерна доктрина США базується на стримуванні: наявність боєздатного арсеналу покликана завадити застосуванню ядерної зброї проти США або їх союзників. Арсенал США включає "ядерну тріаду" (nuclear triad):
-
підводні човни з балістичними ракетами (SLBM)
-
міжконтинентальні балістичні ракети (ICBM)
-
стратегічні бомбардувальники з ядерною здатністю.
За оцінками Federation of American Scientists (FAS): приблизно 3 708 боєзарядів в арсеналі США. З них — приблизно 1 770 розгорнутих боєзарядів (тобто ті, що знаходяться у стані готовності або на бойовому чергуванні). Крім того, велика кількість боєзарядів перебуває в резерві або очікує на утилізацію.
Випробування ядерної зброї
Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) — підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.
Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Україна мала на момент розпаду СРСР третій за потужністю ядерний арсенал світу.
«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».