США розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

"Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно", - йдеться в дописі.

Глава Білого дому наголосив, що у США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни.

"Цього було досягнуто, включно з повною модернізацією та оновленням наявної зброї, під час мого першого терміну повноважень", - заявив Трамп.

Поки що неясно, чи мав Трамп на увазі повноцінні ядерні вибухи, тестування засобів доставки або ж субкритичні випробування, коли ядерні боєголовки перевіряються, але без вибуху. 

За останні дні Володимир Путін заявив про тестування двох зразків зброї з ядерною силовою установкою: спочатку крилатої ракети "Буревісник", потім - підводного безпілотника "Посейдон". Про випробування самої ядерної зброї Росія не оголошувала.

Ядерна зброя США

США стали першою державою, яка створила ядерну зброю, і єдина, яка застосувала її в бою (бомбардування Hiroshima і Nagasaki у 1945 році). Ядерна доктрина США базується на стримуванні: наявність боєздатного арсеналу покликана завадити застосуванню ядерної зброї проти США або їх союзників. Арсенал США включає "ядерну тріаду" (nuclear triad):

  • підводні човни з балістичними ракетами (SLBM)

  • міжконтинентальні балістичні ракети (ICBM)

  • стратегічні бомбардувальники з ядерною здатністю.

За оцінками Federation of American Scientists (FAS): приблизно 3 708 боєзарядів в арсеналі США. З них — приблизно 1 770 розгорнутих боєзарядів (тобто ті, що знаходяться у стані готовності або на бойовому чергуванні). Крім того, велика кількість боєзарядів перебуває в резерві або очікує на утилізацію.

Випробування ядерної зброї

Останнє повноцінне ядерне випробування Nevada Test Site (США) — підземним вибухом під кодовою назвою Divider - відбулося 23 вересня 1992 року.

Після цього Сполучені Штати не проводили ніяких подібних ядерних випробувань.

Тупий та ще тупiший.
показати весь коментар
30.10.2025 06:55 Відповісти
Чувак, ты нашёл правильное время и место обратиться к трампу. Именно в это время, он откладывает все дела и внимательно читает комменты в Цензоре
показати весь коментар
30.10.2025 06:56 Відповісти
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.

Україна мала на момент розпаду СРСР третій за потужністю ядерний арсенал світу.
показати весь коментар
30.10.2025 06:57 Відповісти
За президенства Леоніда Кравчука Україна не приєднувалась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і цим наражалась на фактичну міжнародну ізоляцію.

«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».
показати весь коментар
30.10.2025 06:59 Відповісти
От і результат перемовин Трампа з Сі 🤔
показати весь коментар
30.10.2025 07:15 Відповісти
 
 