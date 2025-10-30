США начнут немедленное испытание ядерного оружия, — Трамп

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.

"Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно", - говорится в сообщении.

Глава Белого дома подчеркнул, что в США больше ядерного оружия, чем в любой другой стране.

"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - заявил Трамп.

Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда ядерные боеголовки проверяются, но без взрыва.

За последние дни Владимир Путин заявил о тестировании двух образцов оружия с ядерной силовой установкой: сначала крылатой ракеты "Буревестник", затем - подводного беспилотника "Посейдон". О испытаниях самого ядерного оружия Россия не объявляла.

Ядерное оружие США

США стали первым государством, создавшим ядерное оружие, и единственным, применившим его в бою (бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году). Ядерная доктрина США основана на сдерживании: наличие боеспособного арсенала призвано помешать применению ядерного оружия против США или их союзников. Арсенал США включает "ядерную триаду" (nuclear triad):

подводные лодки с баллистическими ракетами (SLBM)

межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM)

стратегические бомбардировщики с ядерной способностью.

По оценкам Federation of American Scientists (FAS): примерно 3 708 боезарядов в арсенале США. Из них — примерно 1 770 развернутых боезарядов (то есть те, которые находятся в состоянии готовности или на боевом дежурстве). Кроме того, большое количество боезарядов находится в резерве или ожидает утилизации.

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) — подземным взрывом под кодовым названием Divider — состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.

