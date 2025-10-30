РУС
Трамп о ядерном оружии Ядерная безопасность
США начнут немедленное испытание ядерного оружия, — Трамп

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.

"Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно", - говорится в сообщении.

Глава Белого дома подчеркнул, что в США больше ядерного оружия, чем в любой другой стране.

"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - заявил Трамп.

Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда ядерные боеголовки проверяются, но без взрыва.

За последние дни Владимир Путин заявил о тестировании двух образцов оружия с ядерной силовой установкой: сначала крылатой ракеты "Буревестник", затем - подводного беспилотника "Посейдон". О испытаниях самого ядерного оружия Россия не объявляла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече с Путиным на Аляске мы говорили об ограничении ядерного оружия, - Трамп

Ядерное оружие США

США стали первым государством, создавшим ядерное оружие, и единственным, применившим его в бою (бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году). Ядерная доктрина США основана на сдерживании: наличие боеспособного арсенала призвано помешать применению ядерного оружия против США или их союзников. Арсенал США включает "ядерную триаду" (nuclear triad):

  • подводные лодки с баллистическими ракетами (SLBM)

  • межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM)

  • стратегические бомбардировщики с ядерной способностью.

По оценкам Federation of American Scientists (FAS): примерно 3 708 боезарядов в арсенале США. Из них — примерно 1 770 развернутых боезарядов (то есть те, которые находятся в состоянии готовности или на боевом дежурстве). Кроме того, большое количество боезарядов находится в резерве или ожидает утилизации.

Испытания ядерного оружия

Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) — подземным взрывом под кодовым названием Divider — состоялось 23 сентября 1992 года.

После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция поставила на боевое дежурство новую ядерную ракету M51.3 — дальность до 10 000 км

+5
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.

Україна мала на момент розпаду СРСР третій за потужністю ядерний арсенал світу.
30.10.2025 06:57 Ответить
+4
думаю, мы все ближе и ближе к Третьей Мировой
путин, будь ты проклят, старый, выживший из ума маразматик
30.10.2025 07:59 Ответить
+3
Чувак, ты нашёл правильное время и место обратиться к трампу. Именно в это время, он откладывает все дела и внимательно читает комменты в Цензоре
30.10.2025 06:56 Ответить
Тупий та ще тупiший.
30.10.2025 06:55 Ответить
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.

Україна мала на момент розпаду СРСР третій за потужністю ядерний арсенал світу.
30.10.2025 06:57 Ответить
За президенства Леоніда Кравчука Україна не приєднувалась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і цим наражалась на фактичну міжнародну ізоляцію.

«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».
30.10.2025 06:59 Ответить
в результаті отримали повномасштабну війну, Л - логіка.
30.10.2025 08:08 Ответить
От і результат перемовин Трампа з Сі 🤔
30.10.2025 07:15 Ответить
У Сі виявилося більше козирних карт, включаючи козирного туза.
30.10.2025 09:28 Ответить
Це відповідь Путіну і СІ. Просто нагадування що бути ********* можуть і США і вони поки добрі.

А якщо реально. Війна між Азією І Європою гарантована і питання лише КОЛИ
30.10.2025 07:32 Ответить
Думаю, пуцин очікуваа іншої реакції - щонайменше - телефонних дзвінків. Оскільки він - сцикло і серун - чемодан - нужнік мав би бути повним. Не*уй посейдонами гратися.
30.10.2025 07:48 Ответить
Так мало коментарів? А ті, що є, від нормальних людей. Просто трампхейтерам тут немає простору для маневру.
30.10.2025 07:53 Ответить
В статті помилка - в США більше немає Міністерства оборони.
30.10.2025 07:59 Ответить
Пентагон є Пентагон як його не назви.
30.10.2025 09:31 Ответить
Підземні... в бункерах... десь на московії
30.10.2025 08:25 Ответить
нарешті в штатах вирішили перевірити наявність у себе ЯЗ і чи не "протухла" вона за 30 з лишнім років. можна не перевіряти - протухла, як і у всіх.
30.10.2025 08:38 Ответить
Трамп мислить далеко наперед, тут він стратег. Як реальний стан речей, як залякування, і як театральна гра.
Майстер многоходовочок і знатний наперстник
30.10.2025 09:30 Ответить
ой, дурак
30.10.2025 10:04 Ответить
 
 