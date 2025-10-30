США начнут немедленное испытание ядерного оружия, — Трамп
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.
"Поскольку другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на паритетных началах. Этот процесс начнется немедленно", - говорится в сообщении.
Глава Белого дома подчеркнул, что в США больше ядерного оружия, чем в любой другой стране.
"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - заявил Трамп.
Пока неясно, имел ли Трамп в виду полноценные ядерные взрывы, тестирование средств доставки или же субкритические испытания, когда ядерные боеголовки проверяются, но без взрыва.
За последние дни Владимир Путин заявил о тестировании двух образцов оружия с ядерной силовой установкой: сначала крылатой ракеты "Буревестник", затем - подводного беспилотника "Посейдон". О испытаниях самого ядерного оружия Россия не объявляла.
Ядерное оружие США
США стали первым государством, создавшим ядерное оружие, и единственным, применившим его в бою (бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году). Ядерная доктрина США основана на сдерживании: наличие боеспособного арсенала призвано помешать применению ядерного оружия против США или их союзников. Арсенал США включает "ядерную триаду" (nuclear triad):
-
подводные лодки с баллистическими ракетами (SLBM)
-
межконтинентальные баллистические ракеты (ICBM)
-
стратегические бомбардировщики с ядерной способностью.
По оценкам Federation of American Scientists (FAS): примерно 3 708 боезарядов в арсенале США. Из них — примерно 1 770 развернутых боезарядов (то есть те, которые находятся в состоянии готовности или на боевом дежурстве). Кроме того, большое количество боезарядов находится в резерве или ожидает утилизации.
Испытания ядерного оружия
Последнее полноценное ядерное испытание Nevada Test Site (США) — подземным взрывом под кодовым названием Divider — состоялось 23 сентября 1992 года.
После этого Соединенные Штаты не проводили никаких подобных ядерных испытаний.
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Україна мала на момент розпаду СРСР третій за потужністю ядерний арсенал світу.
«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».
