Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его недавняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином "была замечательной". Он выразил убеждение, что эта встреча приведет к "вечному миру и успеху".

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп считает встречу замечательной

"Моя встреча на уровне G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была замечательной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США", - написал американский лидер.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Читайте также: Встреча с Си Цзиньпином была замечательной. США и Китай готовят энергетическое соглашение, - Трамп