Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его недавняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином "была замечательной". Он выразил убеждение, что эта встреча приведет к "вечному миру и успеху".

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя встреча на уровне G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была замечательной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США", - написал американский лидер.

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Читайте также: Встреча с Си Цзиньпином была замечательной. США и Китай готовят энергетическое соглашение, - Трамп

Китай (3248) Си Цзиньпин (345) Трамп Дональд (7006)
Топ комментарии
+11
От дурне!І не лікується.
показать весь комментарий
02.11.2025 01:39 Ответить
+7
На той світ зібралися після зустрічі?
Тоді ще #уйла і Кім Чен Іна прихопіть з собою!
показать весь комментарий
02.11.2025 02:38 Ответить
+5
Такий уже підписали - між Бонапартом і Олександром 1, буквально через пару років почалась війна
показать весь комментарий
02.11.2025 01:51 Ответить
От дурне!І не лікується.
показать весь комментарий
02.11.2025 01:39 Ответить
Такий уже підписали - між Бонапартом і Олександром 1, буквально через пару років почалась війна
показать весь комментарий
02.11.2025 01:51 Ответить
Понти, понти...
показать весь комментарий
02.11.2025 01:55 Ответить
Може,до вічного сну?
показать весь комментарий
02.11.2025 02:01 Ответить
ну все розпускай міністерство війни , а томагавки і атомні головки в брухт !
показать весь комментарий
02.11.2025 02:02 Ответить
Не в брухт, а краще нехай нам віддасть...
показать весь комментарий
02.11.2025 07:31 Ответить
"Вічний мир" - лише на цвинтарі. Сподіваюся, що рудого триндунька вже земля кличе.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:11 Ответить
Така чудова зустріч що розчохляє ядерну зброю
показать весь комментарий
02.11.2025 02:36 Ответить
На той світ зібралися після зустрічі?
Тоді ще #уйла і Кім Чен Іна прихопіть з собою!
показать весь комментарий
02.11.2025 02:38 Ответить
BBC
Трамп любить гучно проголошувати перемоги.
Та факти свідчать: його зустріч із Сі Цзіньпіном виявилася провальною. Розпочавши торговельну війну з Китаєм у квітні з позиції сили, Трамп вимагав фактичної капітуляції Пекіна.
Минуло дев'ять місяців - і тепер він сам пішов на поступки, погодившись на крихке перемир'я.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:41 Ответить
Під час перемовин із Трампом Сі просто повернувся до позицій, які займав до останньої ескалації, не зробивши жодних серйозних поступок.
Натомість Трамп, прагнучи миру, сам знизив тарифи - фактично послабивши головну зброю, з якою він вступив у конфлікт із Китаєм після повернення до Білого дому.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:42 Ответить
Саме Трамп наполягав на проведенні цієї зустрічі. І, судячи з кадрів, сам факт того, що він уперше за шість років з'явився поруч із Сі, він розцінив як власне досягнення.

Натомість Сі виглядав спокійним і відстороненим - наче проводив чергову рутинну зустріч із тимчасовим президентом далекої країни.

Це означає, що щонайменше протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців Трамп утримуватиметься від будь-яких кроків, здатних зіпсувати стосунки з Пекіном. Відтак не варто очікувати ані тиску з боку США на Китай у питанні України, ані санкцій проти китайських компаній, які продовжують купувати російську нафту.
показать весь комментарий
02.11.2025 02:46 Ответить
Чому ти не лікуєшся?
показать весь комментарий
02.11.2025 08:40 Ответить
Шо ви шумите… Воно домовилось з ********** пиляти світ на часті. Влодіміру теж щось обіцяли…
показать весь комментарий
02.11.2025 03:04 Ответить
Вично миру где? Китай в войне не участвует, по крайней мере пока что
показать весь комментарий
02.11.2025 03:12 Ответить
Приведе у вічний мир... А він ще такий молодий і так любить гроші. І до того, добре грає.. в гольф. А ви про кого подумали? Сі не вміє на роялі, навіть обома руками.
показать весь комментарий
02.11.2025 03:27 Ответить
Если договорятся поделить мир по чесноку, то будет стабильность и мир ещё лет 30-40 минимум, война закончится ничьей в Украине и Европа за компанию и как обычно на шару тоже сможет спать спокойно. Но вряд-ли это случится, я не удивлюсь если Китай хочет бОльшую половину.
показать весь комментарий
02.11.2025 03:42 Ответить
До Урала.
показать весь комментарий
02.11.2025 04:03 Ответить
Тобто ви будете не проти якшо два тіпи поділять те шо в вас є - один візьме ваше майно інший буде використовувати вас в якості раба .
показать весь комментарий
02.11.2025 08:08 Ответить
Я проти. Але те що хочуть люди, зазвичай це проблеми тих самих людей
показать весь комментарий
02.11.2025 08:42 Ответить
Поки Путін, поки і війна.
показать весь комментарий
02.11.2025 04:18 Ответить
Трамп заявив, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру"
на "чудові великі 24 години"
..у вихідні
показать весь комментарий
02.11.2025 06:17 Ответить
Тобто незабаром розпочнеться велика війна..
показать весь комментарий
02.11.2025 06:37 Ответить
Більше цікавить,що з цього приводу каже Сі.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:50 Ответить
Є офіц. повідомлення Цзякуна, про перемовини між лідерами країн, "Обговорили економічні і торгівельні питання, ядерну безпеку, дотримання миру США і Півд.Кореєю, добросусідські з іншими державами". Про Україну не було сказано ні слова.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:06 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:13 Ответить
Китаєць на стороні рашки, цк зрозуміло
показать весь комментарий
02.11.2025 08:13 Ответить
Трамп написав зрозуміло, "До вічного миру" з Китаем, тобто США і Китаю, що дуже задовольняє Сі, хоча ще 10 разів може змінити свою думку Трамп, а це ніяк не відноситься до України, ніякої користі.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:52 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 07:54 Ответить
Гітлер і Чемберлен з папірцем пригадався.
"Це ж було вже!.." ©
показать весь комментарий
02.11.2025 07:56 Ответить
Ідіот він і ідіот
показать весь комментарий
02.11.2025 08:11 Ответить
У чудового Трампа може бути тільки вічний мир
показать весь комментарий
02.11.2025 08:16 Ответить
доні на той світ зібрався?
бо сінь нє!
сінь собі лівер молодий пришиє та яйки від мавпи.
а ***** дуже сцикливий. собі васілічєй наклонує.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:26 Ответить
Таких "вічних мирів" було вже....
показать весь комментарий
02.11.2025 08:41 Ответить
Я тільки люди вимруть так і настане вічний мир)) без людей))
показать весь комментарий
02.11.2025 08:58 Ответить
 
 