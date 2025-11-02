Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру"
Президент США Дональд Трамп заявил, что его недавняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином "была замечательной". Он выразил убеждение, что эта встреча приведет к "вечному миру и успеху".
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя встреча на уровне G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была замечательной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США", - написал американский лидер.
30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.
Тоді ще #уйла і Кім Чен Іна прихопіть з собою!
Трамп любить гучно проголошувати перемоги.
Та факти свідчать: його зустріч із Сі Цзіньпіном виявилася провальною. Розпочавши торговельну війну з Китаєм у квітні з позиції сили, Трамп вимагав фактичної капітуляції Пекіна.
Минуло дев'ять місяців - і тепер він сам пішов на поступки, погодившись на крихке перемир'я.
Натомість Трамп, прагнучи миру, сам знизив тарифи - фактично послабивши головну зброю, з якою він вступив у конфлікт із Китаєм після повернення до Білого дому.
Натомість Сі виглядав спокійним і відстороненим - наче проводив чергову рутинну зустріч із тимчасовим президентом далекої країни.
Це означає, що щонайменше протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців Трамп утримуватиметься від будь-яких кроків, здатних зіпсувати стосунки з Пекіном. Відтак не варто очікувати ані тиску з боку США на Китай у питанні України, ані санкцій проти китайських компаній, які продовжують купувати російську нафту.
на "чудові великі 24 години"
..у вихідні
"Це ж було вже!.." ©
бо сінь нє!
сінь собі лівер молодий пришиє та яйки від мавпи.
а ***** дуже сцикливий. собі васілічєй наклонує.