РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
2 678 35

Трамп убежден, что добьется завершения войны в Украине за пару месяцев

Президент США Дональд Трамп объявляет о следующем этапе борьбы с наркокартелями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что способен добиться завершения войны в Украине, поскольку РФ хочет "делать бизнес" с США.

Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что говорит Трамп?

Я думаю, что мы добьемся этого (завершения войны. - Ред.), да", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, возможно ли завершить войну "за пару месяцев".

"Я думаю, что он (Путин. - ред.) очень хочет вести бизнес с США, но это сработало с Индией, и это сработало с Пакистаном, и это сработало с 60% этих стран", - добавил он.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа сейчас "ненужна", - Песков

Что предшествовало?

Читайте также: Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру"

Автор: 

путин владимир (32420) Трамп Дональд (7008) война в Украине (6731)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Укотре?
показать весь комментарий
03.11.2025 08:30 Ответить
+7
Агент Краснов станет легендарной личнностью.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:35 Ответить
+7
Їбанько, читай класика "Умом росію нє понять, росію треба тупло *******".
показать весь комментарий
03.11.2025 08:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укотре?
показать весь комментарий
03.11.2025 08:30 Ответить
Знову "іронія"?!!
показать весь комментарий
03.11.2025 08:30 Ответить
Правда. Тобто він реально це може зробити. Справа за малим - почати це робити, змінивши власні мізки і ставлення до пуцина. .
показать весь комментарий
03.11.2025 08:57 Ответить
пару тижнів... пару місяців... пару років... пару...
показать весь комментарий
03.11.2025 08:34 Ответить
Агент Краснов станет легендарной личнностью.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:35 Ответить
Він що, збирається надати кацапам новітню зброю для швидкого закінчення війни?
показать весь комментарий
03.11.2025 08:35 Ответить
Де це ти пані Ірина, бачу у вас розмтне чувство розтянутосиі, без образ, це не перший пост Боневтіка
показать весь комментарий
03.11.2025 08:36 Ответить
з Газою теж спрацювало ? хамас теж хоче вести бізнес з американським баригою !
показать весь комментарий
03.11.2025 08:37 Ответить
Їбанько, читай класика "Умом росію нє понять, росію треба тупло *******".
показать весь комментарий
03.11.2025 08:38 Ответить
Поки українська влада не почне домовлятися з рашкою, війна не закінчиться.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:39 Ответить
домовлятися з упирями та вбивцями?
показать весь комментарий
03.11.2025 08:48 Ответить
Порох домовлявся. Зебанда воює.
конкретно ти не хочеш домовлятися, але й воювати не йдеш. чого ти хочеш?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:04 Ответить
Та ладно,"надомовлявся".
показать весь комментарий
03.11.2025 09:20 Ответить
У влади все добре, самі до 7го коліна на дутих бронях, дипломатією має займатись трамп, гроші і зброю давати європа. Правда люд все більше опирається і біжить, тут проблема)
показать весь комментарий
03.11.2025 08:59 Ответить
На лікарі що тобі кажуть?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:12 Ответить
Нам своє робити
показать весь комментарий
03.11.2025 08:39 Ответить
І в Україні, і в США президентами стали шоумени (Трамп також переміг на виборах здебільшого завдяки шоуменському минулому, а не девелоперському чи політичному). Якщо перший, ставши президентом, перетворився на об'єкт лютої ненависті для ворогів його країни, то другий став для цих самих ворогів об'єктом зневаги та насміхання.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:39 Ответить
Трумп переміг тому що демократи обісралися по всім фронтам.... І навіть не зрозуміли цього..
показать весь комментарий
03.11.2025 08:51 Ответить
******* маятник.....
Йому скільки раз треба повторити щоб він зрозумів, ***** ***** на бізнес і гроші. Він веде війну, заради самого факту війни...
показать весь комментарий
03.11.2025 08:41 Ответить
Та стільки ж скільки і вам, що Трамп із путлером завжди був в нормальних відносинах, а ви чекаєте від нього , що він байденом номер 2 буде. Трамп завжди переслідував свої цілі і те, що він нам ще хоч якось допомагає , це вже чудо
показать весь комментарий
03.11.2025 08:53 Ответить
Нема в нього ніяких "нормальних відносин" з ******
показать весь комментарий
03.11.2025 08:55 Ответить
Як той так зразу - глазік виколю /путлєру/
показать весь комментарий
03.11.2025 08:41 Ответить
Доб'ється?((Чи почекає поки ***** захопить скільки зможе.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:53 Ответить
В ЯКОМУ РОЦІ?!
показать весь комментарий
03.11.2025 08:54 Ответить
Чорне Бінго для України - Зеленський і Трамп в одному часі!
показать весь комментарий
03.11.2025 09:04 Ответить
за 24 години.....
показать весь комментарий
03.11.2025 09:05 Ответить
Навіщо пропагувати думки старої та хворої людини ?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:05 Ответить
Щоби дурь була видна.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:09 Ответить
трампу було тринадцять рочків, коли одна розумна людина написала це:

"У Московщині може прийти протибольшевицький революційний зрив після того, як підіймуться революційні повстання поневолених народів, як вони будуть успішно поширюватись, а большевизм вже не зможе їх здавити. Від цього революція може перекинутись і на московський народ. Там вона матиме характер суспільний і протирежимний - ліквідування большевицької системи, большевицького режиму.

Але рівночасно наново підійме голову московський імперія-лізм, може, в кількох різних формах, напевно і в протибольше-вицькій революції, та цілою силою звернеться проти визвольних революцій інших народів, насамперед проти України. Нема познак того, щоб у російському народі наростали протиімперіялістичні тенденції, які змогли б надати протибольшевицькій революції в себе інший, неімперіялістичний напрям. Тож треба рахуватися з тим, що всі російські сили, однаково большевики, як і антибольшевики будуть поборювати визвольну революцію України й інших народів.

Війна між СССР і західніми альянтами може мати такий перебіг, що напочатку совєтські армії підуть вперед, займуть ще нові країни і фронти зможуть на деякий час стабілізуватись далеко від сьогоднішніх кордонів СССР, а літаками за той час західні альянти будуть виснажувати й торощити противника з гори, на морі, й різними наскоками.

Такий варіянт війни дуже можливий, зокрема, як би вона прийшла раніше, заки в Західній Европі будуть змобілізовані великі армії. Незалежно від того, як далеко від кордонів України йтимуть фронти, українська революційна боротьба буде розгортатися за своїм власним пляном, використовуючи відповідні моменти кожної ситуації. Вона не буде обмежуватись на українських землях, тільки буде поширюватись на інші країни, в чому ОУН й УПА мають відограти визначну ролю."

"
показать весь комментарий
03.11.2025 09:07 Ответить
не думаю що уйло окупує Дон обл за пару місяців. Саме на це Трамп видав картбланш серуну в чемодан.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:11 Ответить
Торгаш і лише торгаш, жодних моральних принципів, немає таких понять як диктатура, демократія, загарбник і захисник. Але і як торгаш - сумнівний, скільки там разів був банкрутом?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:15 Ответить
Черговий напад величі!!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 09:17 Ответить
Dva dnia , dva mesiaca , dva goda ......kakaia raznica . 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.11.2025 09:17 Ответить
дасть томагавки рашці і заборонить будь-яку допомогу Україні - от і завершиться війна. Я цього мадбуть не побачу (((
показать весь комментарий
03.11.2025 09:17 Ответить
Яка нерозумна людина. Щось з цим світом трапилося, ідіоти завдяки демократичним процедурам стають президентами своїх країн, а потім вони нічим не відрізняються за мисленням і поведінкою від тих ідіотів, що різними шляхами захопили владу у країнах, де лютують автократичні режими.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:25 Ответить
 
 