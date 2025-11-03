Трамп убежден, что добьется завершения войны в Украине за пару месяцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что способен добиться завершения войны в Украине, поскольку РФ хочет "делать бизнес" с США.

Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что говорит Трамп?

Я думаю, что мы добьемся этого (завершения войны. - Ред.), да", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, возможно ли завершить войну "за пару месяцев".

"Я думаю, что он (Путин. - ред.) очень хочет вести бизнес с США, но это сработало с Индией, и это сработало с Пакистаном, и это сработало с 60% этих стран", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что не участвует в обсуждениях, касающихся замороженных российских активов.

Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине.

