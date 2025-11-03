Трамп убежден, что добьется завершения войны в Украине за пару месяцев
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп убежден, что способен добиться завершения войны в Украине, поскольку РФ хочет "делать бизнес" с США.
Об этом он сказал в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Что говорит Трамп?
Я думаю, что мы добьемся этого (завершения войны. - Ред.), да", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, возможно ли завершить войну "за пару месяцев".
"Я думаю, что он (Путин. - ред.) очень хочет вести бизнес с США, но это сработало с Индией, и это сработало с Пакистаном, и это сработало с 60% этих стран", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что не участвует в обсуждениях, касающихся замороженных российских активов.
- Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине.
Трамп заявил, що його встреча з Си Цзиньпином "приведет к вечному миру"
конкретно ти не хочеш домовлятися, але й воювати не йдеш. чого ти хочеш?
Йому скільки раз треба повторити щоб він зрозумів, ***** ***** на бізнес і гроші. Він веде війну, заради самого факту війни...
