РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9633 посетителя онлайн
Новости Заявления Трампа
2 254 19

"Последней капли", которая доказала бы мне неготовность Путина к миру, нет, - Трамп

Трамп сделал заявление о последней капле в войне РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него нет "последней капли", которая окончательно доказала бы, что российский диктатор Владимир Путин не готов закончить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.

"Последней капли нет. Иногда нужно просто дать битве исчерпаться. Они сражаются, они выясняют это", - сказал лидер США.

Война тяжела и для России, и для Украины

Трамп признал, что война тяжела для России и Путина.

"Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины она тоже тяжелая. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - добавил он.

Читайте также: Путин хочет зарабатывать на торговле с США, война в Украине – не моя, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об урегулировании войны между Украиной и Россией: "Я думал, с этим будет проще всего"

Автор: 

россия (97913) США (28210) Трамп Дональд (7008) война в Украине (6731)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
тої краплі не буде, поки живі обидва. навіть якщо кров'ю стече півпланети... це вже зрозуміло всім притомним
показать весь комментарий
03.11.2025 09:52 Ответить
+6
показать весь комментарий
03.11.2025 09:53 Ответить
+6
Агент Краснов тільки відволікає весь світ від войни з Московією. То це війна з Гранітний, то з Мексікой, то з Венесуелой, то з Нігерієй.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І не буде, звідки б їй узятись в світі гнучких червоних ліній коричневого кольору?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:52 Ответить
тої краплі не буде, поки живі обидва. навіть якщо кров'ю стече півпланети... це вже зрозуміло всім притомним
показать весь комментарий
03.11.2025 09:52 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 09:53 Ответить
труси не труси ,а остання крапля в труси
показать весь комментарий
03.11.2025 09:53 Ответить
Так Тампон може подзвонити Х-лу і сказати що треба їсти більше горіхів та сметани. І менше витрачати на Кабаєву 😘
показать весь комментарий
03.11.2025 09:56 Ответить
Тоб то, ***** може продовжувати сціти у вуха та очи рудого меркантільного кугута а смугасто зірковим прапором може підтератись. А ви кажите "тамогавки тамогавки".
показать весь комментарий
03.11.2025 09:57 Ответить
Агент Краснов тільки відволікає весь світ від войни з Московією. То це війна з Гранітний, то з Мексікой, то з Венесуелой, то з Нігерієй.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:57 Ответить
Ну а що він може зробити якщо з ранку мозок стерильний
показать весь комментарий
03.11.2025 10:02 Ответить
тобто сцяти трампу в очі путін може безкінечно.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:57 Ответить
Ну ц.е так, залишається питання коли. Трампонутий зовсім зв'язок з реальністю втратив. Америка йде за ху...лостанивским кораблем
показать весь комментарий
03.11.2025 09:59 Ответить
"Іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоб усі самі це зрозуміли", - ну до якої ще межі? Ядерна бомба на голови наших дітей?
показать весь комментарий
03.11.2025 10:07 Ответить
Розмазуючи путінське лайно по обличчю, Трамп все ще буде вірити в свого друга путлера. Така вона - любов...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:18 Ответить
Говорят, рыжий орангутанг...Та он философ
показать весь комментарий
03.11.2025 10:22 Ответить
Кретину здається, що він може поторгуватися на дві сторони і досягне "угоди".
Ніцше недоумок звичайно, але він правий у тому, що Бог помер. Мало було Україні Х-уйла, який прагне її знищити, так ще на голову звалився Трампон, який все ще чекає угоди від Х-уйла. Чому ці іроди живуть, а чудові люди помирають. Я агностик, і не прагну тролити вірян, але з вашим Богом щось не так.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:23 Ответить
******.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:28 Ответить
Моральный урод, который снова уравнял агрессора и жертву агрессии.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:40 Ответить
Сэнк ю, Донни! ты как вида ни падвьол...

показать весь комментарий
03.11.2025 10:41 Ответить
можно нагадувати 100 раз , шо українці винні самі ,бо взяли відповідальність на себе, за війну в 19році вибравши 🤡 !!! але це треба запам'ятати ..."тільки не Порошенко " ...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:55 Ответить
"Останньої краплі немає. Іноді потрібно просто дати битві вичерпатися. Вони б'ються, вони з'ясовують це", - сказав лідер США. Це не лідер США ,і не миротворець,Це сказав американський "куйлотворець ".
показать весь комментарий
03.11.2025 11:22 Ответить
 
 