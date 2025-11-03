"Последней капли", которая доказала бы мне неготовность Путина к миру, нет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него нет "последней капли", которая окончательно доказала бы, что российский диктатор Владимир Путин не готов закончить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.

"Последней капли нет. Иногда нужно просто дать битве исчерпаться. Они сражаются, они выясняют это", - сказал лидер США.

Война тяжела и для России, и для Украины

Трамп признал, что война тяжела для России и Путина.

"Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины она тоже тяжелая. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - добавил он.

Что предшествовало?

