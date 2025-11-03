2 254 19
"Последней капли", которая доказала бы мне неготовность Путина к миру, нет, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него нет "последней капли", которая окончательно доказала бы, что российский диктатор Владимир Путин не готов закончить войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам.
"Последней капли нет. Иногда нужно просто дать битве исчерпаться. Они сражаются, они выясняют это", - сказал лидер США.
Война тяжела и для России, и для Украины
Трамп признал, что война тяжела для России и Путина.
"Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины она тоже тяжелая. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что не участвует в обсуждениях, касающихся замороженных российских активов.
- Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине.
- Трамп убежден, что добьется завершения войны в Украине за пару месяцев.
Топ комментарии
+12 piligrim
показать весь комментарий03.11.2025 09:52 Ответить Ссылка
+6 alexey prus
показать весь комментарий03.11.2025 09:53 Ответить Ссылка
+6 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий03.11.2025 09:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніцше недоумок звичайно, але він правий у тому, що Бог помер. Мало було Україні Х-уйла, який прагне її знищити, так ще на голову звалився Трампон, який все ще чекає угоди від Х-уйла. Чому ці іроди живуть, а чудові люди помирають. Я агностик, і не прагну тролити вірян, але з вашим Богом щось не так.