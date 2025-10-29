РУС
702 13

Трамп об урегулировании войны между Украиной и Россией: "Я думал, с этим будет проще всего"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией будет урегулирована, назвав ее единственным конфликтом, который до сих пор не завершен, несмотря на его ожидания относительно "простого урегулирования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление американского президента.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина", - сказал Трамп.

Ожидания относительно завершения войны в Украине

Президент США отметил, что ожидал более быстрого завершения войны из-за своих личных отношений с российским лидером.

"Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих теплых отношений с президентом Путиным. Оказалось не все так просто. Но все равно - это будет сделано", - заявил Трамп.

Американский президент не уточнил, каким именно образом планирует достичь урегулирования конфликта.

Трамп Дональд (6981) война в Украине (6688)
29.10.2025 10:34 Ответить
от нащо ж так оприлюднювати свою некомпетентність та неосвіченість?...
29.10.2025 10:35 Ответить
він думає, що у нього теплі стосунки із здоровим глуздом
29.10.2025 10:44 Ответить
А чим воно робило думати?
29.10.2025 10:37 Ответить
А тим, що в нього було в голові - нічим!
29.10.2025 10:41 Ответить
Він й Аляску так проспати може
29.10.2025 10:43 Ответить
Браво! Нобелівську йому
29.10.2025 10:48 Ответить
Чтобы думать нужны мозги, а тампон это тупой оранжевый нарцисс.
29.10.2025 10:50 Ответить
Дайте діду просто дожити пенсію і звільніть його з поста президента США.
29.10.2025 10:51 Ответить
Рейгану далеко до цього "актора""" Взвгвлі на фоні Трампа, Рейген зовсім не актор..
29.10.2025 10:52 Ответить
Ось таке недолуге американці обрали на свою біду. Китай швидко впорається з американською величчю за три роки і Трамп стане її ганьбою та занепадом.
29.10.2025 10:52 Ответить
наш нелох тоже так думал в 2019
29.10.2025 10:54 Ответить
 
 