Трамп об урегулировании войны между Украиной и Россией: "Я думал, с этим будет проще всего"

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией будет урегулирована, назвав ее единственным конфликтом, который до сих пор не завершен, несмотря на его ожидания относительно "простого урегулирования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление американского президента.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина", - сказал Трамп.

Ожидания относительно завершения войны в Украине

Президент США отметил, что ожидал более быстрого завершения войны из-за своих личных отношений с российским лидером.

"Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих теплых отношений с президентом Путиным. Оказалось не все так просто. Но все равно - это будет сделано", - заявил Трамп.

Американский президент не уточнил, каким именно образом планирует достичь урегулирования конфликта.

