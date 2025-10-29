Сім’я Трампа за пів року заробила на криптовалюті більше, ніж на традиційному бізнесі

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки за першу половину 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого "паперового" прибутку.

Про це йдеться в дослідженні Reuters, передає LIGA.net.

Значна частина цих коштів надійшла з іноземних джерел, оскільки сини Дональда Трампа рекламували свій бізнес на міжнародній інвестиційній презентації. Так, у Європі, на Близькому Сході та в Азії вони просували World Liberty й інші проєкти, що спрямовують кошти інвесторів у сімейні компанії Трампа, відомі під загальною назвою Trump Organization.

Як пише Reuters, зусилля братів Трампів увінчалися величезним успіхом. Згідно з розрахунками, заснованими на офіційних заявах президента, майнових документах, фінансових звітах, опублікованих під час судових розглядів, інформації про торгівлю криптовалютами та інших джерелах, у першій половині року дохід Trump Organization зріс у 17 разів, досягнувши $864 млн порівняно з $51 млн роком раніше.

Із загальної суми за перше півріччя $802 млн, або понад 90%, надійшли від криптовалютних підприємств Трампа, включно з продажем токенів World Liberty.

Доходи Трампів від криптовалюти за перше півріччя значно перевершили доходи сім'ї від традиційного бізнесу: $33 млн від президентських гольф-клубів і курортів та $23 млн від ліцензування використання його імені закордонними забудовниками.

Понад половини доходу – $463 млн – Трампи отримали лише від продажу токенів World Liberty, включно з приблизно $75 млн від купівлі токенів Aqua1.

На своєму вебсайті World Liberty стверджує, що підрозділ Trump Organization отримує 75% доходу від продажу токенів завдяки зв'язку з World Liberty.

Сім'я Трампів також заробила $336 млн на продажу мемкоїнів Трампа, $TRUMP.

У листі до агентства юрист компанії Тімоті Парлаторе заявив, що токени WLFI не є цінними паперами, "це цифрові активи з реальною користю, включно з правами управління, які приносять вигоду власникам зі зростанням платформи". Він додав, що очікувана оцінка та аналіз доходів WLFI неточні й вводять у оману.

За словами експертів з урядової етики, узгодження криптовалютних ініціатив родини Трампа з публічною роллю президента як куратора криптовалютної політики США є безпрецедентним у сучасній історії президентства конфліктом інтересів.

"Ці люди не вкладають гроші в сімейний бізнес Трампа через кмітливість братів. Вони роблять це, бо хочуть звільнитися від юридичних обмежень і отримати безкарність, яку може забезпечити тільки президент", – заявила професорка права Вашингтонського університету Кетлін Кларк.

Проте фахівці з етики зазначають, що якщо брати Трамп не обіцяють у своїх комерційних пропозиціях доступу до президента чи сприятливого ставлення з його боку, то вони не порушують жодних законів.

"Це законно, але неетично", – заявив Річард Пейнтер, який обіймав посаду головного юриста з етики за президента Джорджа Буша-молодшого, а нині – професор юридичного факультету Університету Міннесоти.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

На початку вересня повідомлялося, що сім'я президента США Дональда Трампа отримала до $6 млрд "паперових" активів після запуску нової криптовалюти WLFI їхнього проєкту World Liberty Financial.

World Liberty була заснована Трампом ще під час передвиборчої кампанії з обіцянкою "зробити Америку знову великою, цього разу за допомогою крипти".

Торгівля WLFI на криптобіржах розпочалася бурхливо. За першу годину обсяг обігу склав близько $1 млрд. На популярній біржі Binance токен WLFI торгувався між $0,24 і $0,30 за одиницю.

Також стало відомо, що цього року в світі налічується 36 криптомільярдерів, на 29% більше порівняно з попереднім роком. Число криптомільйонерів зі статками від $100 млн зросло на 38% (до 450), а загальна кількість криптомільйонерів досягла рекордних 241,7 тис. осіб.