Число криптомільйонерів у світі за рік зросло на 40%

Цього року в світі налічується 36 криптомільярдерів, на 29% більше порівняно з попереднім роком. Число криптомільйонерів зі статками від $100 млн зросло на 38% (до 450), а загальна кількість криптомільйонерів досягла рекордних 241,7 тис. осіб.

Про це свідчать звіти звіти компаній New World Wealth і Henley & Partners Crypto Wealth Report 2025, передає The Moscow Times.

Різке зростання кількості криптобагачів відбулося на тлі зростання ринку криптовалют до $3,8 трлн.

Ключовим драйвером стало зростання числа біткоін-мільйонерів – їх тепер 145,1 тис., на 70% більше, ніж торік. Звіт підкреслює зростання інтересу до криптовалют серед молодого покоління, серед них 42% інвестують у цифрові активи.

Найбагатшим криптомільярдером залишається засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао, його статки оцінюються в $62,9 млрд.

За словами керівника відділу досліджень New World Wealth Ендрю Амойлса, криптовалюта та золото стають основними альтернативними активами для заможних людей.

"У попередні десятиліття алмази використовувалися для непомітного переміщення капіталу через кордони завдяки невеликому розміру. Їхнє місце зайняли криптовалюта та золото", – сказав він.

Згідно з індексом сприяння криптовалют Henley & Partners, Сінгапур лідирує за інфраструктурою, інноваціями та регулюванням. За ним йдуть Гонконг та США. До п'ятірки також увійшли Швейцарія та ОАЕ, а до десятки – Мальта, Велика Британія, Канада, Таїланд та Австралія.

Раніше стало відомо, що найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether зацікавився можливістю інвестицій у видобуток золота. Так, компанія вже вела переговори з кількома інвестиційними та гірничими групами про вкладення у шахти, перероблення, торгівлю та компанії, що заробляють на роялті.

До того повідомлялося, що сім'я президента США Дональда Трампа отримала до $6 млрд "паперових" активів після запуску нової криптовалюти WLFI їхнього проєкту World Liberty Financial.