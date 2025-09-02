Сім’я Трампа заробила до $6 мільярдів після запуску своєї нової криптовалюти, – WSJ

Сім'я президента США Дональда Трампа отримала до $6 млрд "паперових" активів після запуску нової криптовалюти WLFI їхнього проєкту World Liberty Financial.

Про це пише The Wall Street Journal, передає LIGA.net.

Як зазначається, запуск схожий на первинне публічне розміщення акцій, коли токени можна купувати та продавати на відкритому ринку як акції компанії. До цього інвестори, які купували WLFI у World Liberty, не могли обмінювати токени.

Сім'я Трампа, включно з американським президентом, володіє майже чвертю всіх токенів WLFI. Три сини президента є співзасновниками World Liberty, а Трампа названо "почесним співзасновником".

Токени засновників і команди залишаються "заблокованими" й поки не підлягають продажу.

Завдяки запуску торгів WLFI став найбільш цінним активом сім'ї Трампа, перевищивши портфель нерухомості.

World Liberty була заснована Трампом ще під час передвиборчої кампанії з обіцянкою "зробити Америку знову великою, цього разу за допомогою крипти". Торгівля WLFI на криптобіржах розпочалася бурхливо. За першу годину обсяг обігу склав близько $1 млрд. На популярній біржі Binance токен WLFI торгувався між $0,24 і $0,30 за одиницю.

Сім'я Трампа має й інші активи: близько 80% мемкоїна $Trump та понад половину компанії Trump Media, яка управляє платформою Truth Social та володіє криптовалютами.

Наприкінці липня повідомлялося, що фондовий ринок США наближається до "нової бульбашки" – S&P 500 знову поновив історичні максимуми, а спред між корпоративними та держоблігаціями США стиснувся до мінімуму за майже 20 років.

У квітні повідомлялося, що криптовалюти розгубили майже весь свій приріст із моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, адже внаслідок тарифної політики США виникли масові продажі активів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.