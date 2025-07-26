Фондовий ринок США наближається до "нової бульбашки", – FT

The Wall Street переживає хвилю безперервного зростання – S&P 500 знову поновив історичні максимуми, а спред між корпоративними та держоблігаціями США стискається до мінімуму за майже 20 років.

За даними Bloomberg, компанії, що входять до індексу S&P 500, оцінюються інвесторами більш ніж у 3,3 раза вище за їх продажі, це рекордне значення, порівнянне з еуфорією дотком‑буму, повідомляє ЕП із посиланням на статтю Financial Times.

"Лотерейний менталітет" дедалі помітніший, зауважує головний інвестиційний директор компанії Pimco Дан Іваскін, попереджаючи про ризики повторення сценарію кінця 1990‑х.

Індикатор "ринкової ейфорії" Barclays уже вдвічі перевищує норму – рівень, який раніше співпадав із активними бульбашками на ринку.

При цьому, попит роздрібних трейдерів повернув феномен "мем‑акцій" 2021 року, коли інвестори активно купують акції виробника камер GoPro та мережі пончикових Krispy Kreme.

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Паралельно з цим, Nvidia першою у світі перетнула рубіж капіталізації у $4 трлн завдяки інформаційному буму довкола технологій штучного інтелекту. В результаті поточного ажіотажу Nvidia і Meta підскочили відповідно на 100% і 50% від квітневих мінімумів, тоді як менші гравці на кшталт Palantir (+140%) чи Coinbase (+180%) виграли на держконтрактах та криптопіднесенні після перемоги Трампа.

В той же час Біткойн нещодавно вперше подолав позначку $120 тис., оскільки компанії та інвестори продовжують вкладати гроші в криптоактиви, які уже стають частиною основного фінансового ринку.

Аналітики вказують на те, що ейфорія також поширилась і кредитний ринок, де додатковий відсоток на топові американські компанії над державними облігаціями скоротився до 0,8 процентного пункту, наближаючись до найнижчого рівня з 2005 року.

Deutsche Bank попереджає, що зростання маржинальних позик для купівлі акцій нагадує "пік ейфорії" 1999 і 2007 років. Інвестори ігнорують фундаментальні ризики – від рекордних запозичень уряду США до побоювань щодо незалежності ФРС, що вже позначилося на падінні долара майже на 10% цього року відносно кошика конкурентних валют.

Раніше повідомлялось, що Біткоїн встановив новий рекорд: він вперше коштує більше $120 тисяч.