Біржові індекси у США б’ють рекорди: Nasdaq оновив історичний максимум завдяки Nvidia
Вчора біржовий індекс Nasdaq Composite піднявся на 0,18% – до 20 677,80 пункта, зафіксувавши четверте рекордне закриття за останні п’ять сесій.
Тим часом, Dow Jones і S&P 500 втратили позиції на тлі інфляційного звіту та неоднозначних квартальних результатів банків, повідомляє Reuters з посиланням на біржу та останні котирування акцій технологічних компанії та найбільших банків США.
Головним драйвером зростання стали акції Nvidia, які подорожчали на 4% після заяви компанії про відновлення продажів AI-чипів H20 до Китаю. Новина також підштовхнула вгору котирування інших виробників: Advanced Micro Devices і Super Micro Computer додали понад 6,4%.
Індекс SOX зріс на 1,3%, до максимуму за рік, а технологічний сектор S&P 500 також оновив рекорд, додавши 1,3%.
Однак аналітик Commonwealth Financial Network Роб Свенке вважає, що реакція ринку може бути короткостроковою: "Це схоже на одноденний стрибок, і справжній ефект можна буде оцінити лише після оновлення звітності компанії".
У той же час, індекс S&P 500 втратив 0,4% (6 243,76 пункту), а Dow Jones знизився на 0,98% до 44 023,29 пункту. Очікування ринку щодо посилення інфляційного тиску підтвердилися: споживчі ціни в червні зросли найшвидше за останні п’ять місяців – 2,7% р/р (проти 2,4% в травні), хоч базова інфляція залишилася помірною.
Раніше повідомлялось, що світові ціни на кукурудзу та сою впали до мінімуму за останні три місяці. Це ключові культури для українського експорту.
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Це розпродаж за копійки лідерства і безпеки США купкою злочинців, захопивших владу у США.
Завтра Трамп щось страшне викотить в своїй соцмережі - і знову індекси підуть у піке.
- Китай наш головний противник - Д Трамп .! Занавєс .
Довбой.би вони й в Африці - довбой.и .. Нічому не вчаться ..