БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 591 12

Біржові індекси у США б’ють рекорди: Nasdaq оновив історичний максимум завдяки Nvidia

nasdaq

Вчора біржовий індекс Nasdaq Composite піднявся на 0,18% – до 20 677,80 пункта, зафіксувавши четверте рекордне закриття за останні п’ять сесій.

Тим часом, Dow Jones і S&P 500 втратили позиції на тлі інфляційного звіту та неоднозначних квартальних результатів банків, повідомляє Reuters з посиланням на біржу та останні котирування акцій технологічних компанії та найбільших банків США.

Головним драйвером зростання стали акції Nvidia, які подорожчали на 4% після заяви компанії про відновлення продажів AI-чипів H20 до Китаю. Новина також підштовхнула вгору котирування інших виробників: Advanced Micro Devices і Super Micro Computer додали понад 6,4%.

Індекс SOX зріс на 1,3%, до максимуму за рік, а технологічний сектор S&P 500 також оновив рекорд, додавши 1,3%.

Однак аналітик Commonwealth Financial Network Роб Свенке вважає, що реакція ринку може бути короткостроковою: "Це схоже на одноденний стрибок, і справжній ефект можна буде оцінити лише після оновлення звітності компанії".

У той же час, індекс S&P 500 втратив 0,4% (6 243,76 пункту), а Dow Jones знизився на 0,98% до 44 023,29 пункту. Очікування ринку щодо посилення інфляційного тиску підтвердилися: споживчі ціни в червні зросли найшвидше за останні п’ять місяців – 2,7% р/р (проти 2,4% в травні), хоч базова інфляція залишилася помірною.

Читайте також: Україна підписала меморандум з ЄБРР про перезапуск фондового ринку

Раніше повідомлялось, що світові ціни на кукурудзу та сою впали до мінімуму за останні три місяці. Це ключові культури для українського експорту.

Автор: 

біржа (540) США (5016) фондовий ринок (283) напівпровідники (75) Nvidia (11)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+1
Ну ти перднув.
Це розпродаж за копійки лідерства і безпеки США купкою злочинців, захопивших владу у США.
показати весь коментар
16.07.2025 11:00 Відповісти
+1
Фондовий ринок - це насамперед психологія. Страх проти жадібності.
Завтра Трамп щось страшне викотить в своїй соцмережі - і знову індекси підуть у піке.
показати весь коментар
16.07.2025 11:25 Відповісти
+1
Головним драйвером зростання стали акції Nvidia, які подорожчали на 4% після заяви компанії про відновлення продажів AI-чипів H20 до Китаю Джерело: https://censor.net/n3563527
- Китай наш головний противник - Д Трамп .! Занавєс .
Довбой.би вони й в Африці - довбой.и .. Нічому не вчаться ..
показати весь коментар
16.07.2025 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кент Наварро и его тарифы работают,это нобелевская премия.
показати весь коментар
16.07.2025 10:47 Відповісти
Ну ти перднув.
Це розпродаж за копійки лідерства і безпеки США купкою злочинців, захопивших владу у США.
показати весь коментар
16.07.2025 11:00 Відповісти
Так звані " злочинці" прийшли до влади завдяки вибору американців,а не завдяки захопленю влади,так як і в Україні,самі обрали злодіїв,мородерів,зрадників,брехунів.
показати весь коментар
16.07.2025 11:10 Відповісти
Ти точно віриш в демократію? Тобі не приходила в голову думка, що товсті гаманці маніпулюють суспільною думкою, тобто попросту дурять малограмотних виборців?
показати весь коментар
16.07.2025 12:11 Відповісти
У вас просто набор слов,лидерство это экономическая мощь,э. м. это растущий фондовый рынок,растущие доходы семей,это наличие рабочих мест,это низкая инфляция,это снижающиеся налоги,это стабильное промпроизводство и увеличивающиеся инвестиции - все это в наличие имеется.
показати весь коментар
16.07.2025 11:16 Відповісти
Фондовий ринок - це насамперед психологія. Страх проти жадібності.
Завтра Трамп щось страшне викотить в своїй соцмережі - і знову індекси підуть у піке.
показати весь коментар
16.07.2025 11:25 Відповісти
Фондовий ринок це поле для стратегічних фінансових операцій по відбору власності у наївних власників з мінімальними зусиллями. В простонародді це називається фінансова криза.
показати весь коментар
16.07.2025 12:14 Відповісти
Власники не наївні. Наївні власники власниками не стають, вони просто не можуть здобути власність в умовах домінації цинічних прагматиків.
показати весь коментар
16.07.2025 13:29 Відповісти
Це на новинах про зменшення тарифу для Індонезії?
показати весь коментар
16.07.2025 10:57 Відповісти
Коли долар почне догоняти евро? В мене долари під подушкою, нервую
показати весь коментар
16.07.2025 11:09 Відповісти
Головним драйвером зростання стали акції Nvidia, які подорожчали на 4% після заяви компанії про відновлення продажів AI-чипів H20 до Китаю Джерело: https://censor.net/n3563527
- Китай наш головний противник - Д Трамп .! Занавєс .
Довбой.би вони й в Африці - довбой.и .. Нічому не вчаться ..
показати весь коментар
16.07.2025 11:53 Відповісти
Був такий бідний аморальний викладач університету Генрі Кіссінджер який з метою особистого збагачення (йому не вистачало зарплати викладача університету на жінок легкої поведінки) проклав дорогу американському бізнесу в Китай. Генрі на інсайдерській інформації по Китаю заробив грошенят на курвів і навіть трохи більше, зате США одержали могутнього соперника і свого могильщика - Китай. Історія рухається по спіралі. Розумні вчаться на чужих помилках, дурні- на своїх власних, а америкоси настільки дурні, що не вміють вчитися навіть на своїх власних помилках.
показати весь коментар
16.07.2025 12:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 