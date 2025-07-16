Біржові індекси у США б’ють рекорди: Nasdaq оновив історичний максимум завдяки Nvidia

Вчора біржовий індекс Nasdaq Composite піднявся на 0,18% – до 20 677,80 пункта, зафіксувавши четверте рекордне закриття за останні п’ять сесій.

Тим часом, Dow Jones і S&P 500 втратили позиції на тлі інфляційного звіту та неоднозначних квартальних результатів банків, повідомляє Reuters з посиланням на біржу та останні котирування акцій технологічних компанії та найбільших банків США.

Головним драйвером зростання стали акції Nvidia, які подорожчали на 4% після заяви компанії про відновлення продажів AI-чипів H20 до Китаю. Новина також підштовхнула вгору котирування інших виробників: Advanced Micro Devices і Super Micro Computer додали понад 6,4%.

Індекс SOX зріс на 1,3%, до максимуму за рік, а технологічний сектор S&P 500 також оновив рекорд, додавши 1,3%.

Однак аналітик Commonwealth Financial Network Роб Свенке вважає, що реакція ринку може бути короткостроковою: "Це схоже на одноденний стрибок, і справжній ефект можна буде оцінити лише після оновлення звітності компанії".

У той же час, індекс S&P 500 втратив 0,4% (6 243,76 пункту), а Dow Jones знизився на 0,98% до 44 023,29 пункту. Очікування ринку щодо посилення інфляційного тиску підтвердилися: споживчі ціни в червні зросли найшвидше за останні п’ять місяців – 2,7% р/р (проти 2,4% в травні), хоч базова інфляція залишилася помірною.

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