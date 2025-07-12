Україна підписала меморандум з ЄБРР про перезапуск фондового ринку

Мінфін, Мінекономіки, Національний банк (НБУ) та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку підписали Меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні.

Угоду підписали на полях Конференції з питань відновлення України, яка проходила у Римі, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Метою Меморандуму є зробити український ринок капіталу ефективним, прозорим і привабливим для інвесторів.

"Йдеться про створення цілісної ринкової інфраструктури – від біржової торгівлі до клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів. Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки", – зазначається у повідомленні.

Меморандумом передбачено:

створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;

участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;

залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;

запуск нової фондової біржі;

оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.

У Мінфіні запевняють, що Меморандум відкриває шлях до конкретних дій – через законодавчі зміни, залучення інвесторів і реформу управління ринковими інституціями.

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Як повідомлялося, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев констатував, що в Україні фактично не існує фондового ринку і його потрібно перезапустити.