Трамп віддав Путіну фахівця з відмивання грошей через криптобіржі в обмін на американського вчителя

Президент США Дональд Трамп дозволив повернути до РФ засудженого за відмивання мільярдів доларів з використанням криптобірж росіянина Олександра Винника в обмін на звільнення американського вчителя Марка Фогеля, засудженого у Росії за спробу провезти до країни 17 грамів медичної марихуани.

Про це пише The New York Post із посиланням на представника адміністрації Трампа.

Винника затримали ще у 2017 році в Греції, після чого його екстрадували до Франції, де він відсидів 5 років за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні коштів. Після цього його видали владі США.

Протягом шести років до свого арешту Винник керував найбільшою російською криптовалютною біржею BTC-e зі щоденним оборотом $66 млн. За даним американських слідчих, криптобіржа використовувалася для відмивання злочинних доходів.

Сам Винник стверджував, що надавав біржі лише консультаційні послуги, хоча пізніше визнав провину у змові з метою відмивання грошей.

"Ми вважаємо це дуже справедливою угодою. Ми не міняємо торговця смертю на баскетболіста", – сказав представник Білого дому The Post, маючи на увазі колишнього президента Джо Байдена, який проміняв баскетбольну зірку Брітні Ґрінер на відомого торговця зброєю Віктора Бута.

Другий представник адміністрації додав, що Винник "наразі перебуває під вартою в північній Каліфорнії в очікуванні транспортування назад до Росії".

Фогель повернувся до США у вівторок увечері після того, як його три з половиною роки утримували в російській тюрмі за звинуваченнями у незаконному перевезені марихуані. Після повернення з ним особисто зустрівся Трамп. Він додав, що ще один американець має бути звільнений у середу, не називаючи його.

Як повідомлялося, минулого року російський диктатор Путін підписав закони, які легалізують майнінг та можливість міжнародних розрахунків криптовалютою з метою обходу санкцій.

За даними Boomberg, російські сировинні ще на початку 2024 року використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

У 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій. Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році Росія вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.