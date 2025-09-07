Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether хоче інвестувати у видобуток золота, – FT

Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether зацікавився можливістю інвестицій у видобуток золота. Так, компанія вже вела переговори з кількома інвестиційними та гірничими групами про вкладення у шахти, перероблення, торгівлю та компанії, що заробляють на роялті.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Як повідомляється, гендиректор Tether Паоло Ардоїно називає золото "природним біткоїном" і вважає його надійнішим активом, ніж будь-яка валюта.

Компанія вже зберігає у швейцарському сховищі золоті злитки на $8,7 млрд, які використовує як забезпечення для своїх монет.

Tether керує токеном USDT, прив'язаним до долара США. Його ринкова капіталізація сягає $168 млрд.

За перше півріччя цього року компанія отримала $5,7 млрд прибутку.

Також Tether є одним із найбільших власників американських держоблігацій і заробляє мільярди на відсотках від них.

У червні Tether купила частку в канадській компанії Elemental Altus, що займається золотими роялті, а згодом інвестувала в цей бізнес ще $100 млн.

Водночас у золотодобувній галузі скептично ставляться до планів Tether. Експерти сумніваються, що компанія, відома на крипторинку, зможе успішно працювати в традиційному секторі.

Як повідомлялося, ціна золота 2 вересня піднімалася до історичного максимуму на рівні $3 508,7 за тройську унцію, згодом знизившись до близько $3 497.

Від початку 2023 року ціна золота зросла майже вдвічі на тлі прискорення інфляції та активного поповнення резервів центробанками. Лише торік золото обійшло євро й стало другим за поширеністю резервним активом після долара з часткою близько 20% офіційних світових резервів. Серед великих покупців – Індія, Китай, Туреччина та Польща.

Над ринком також тяжіє геополітичний чинник у вигляді значної невизначеністі щодо швидкого завершення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України разом зі значним впливом тарифної політики США, що підтримують попит на дорогоцінні метали.

Також стало відомо, що золото випередило євро як другий за величиною актив у резервах світових центральних банків – частка золота у світових золотовалютних резервах за ринковими цінами досягла 20% на кінець 2024 року, випередивши євро на 16%.