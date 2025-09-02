Ціни на золото та срібло оновили історичні рекорди, – FT

Ціна золота у вівторок піднімалась до історичного максимуму на рівні $3 508,7 за тройську унцію, згодом знизившись до близько $3 497.

Ралі підтримують слабший долар та очікування зниження ставки ФРС уже цього місяця, водночас важливим фактором залишається попит на "тиху гавань" на тлі політичних ризиків у США й глобальної невизначеності, повідомляє Financial Times.

При цьому аналітики відзначають, що побоювання через незалежність ФРС після тиску президента Дональда Трампа на Джерома Пауелла й спроб звільнити одну із керівниць ФРС Лайзу Кук, а також значний дефіцит бюджету США підживлюють інтерес до захисних активів. Додатковий імпульс надає притік коштів у "золоті" ETF та закупівлі центробанків.

Ціна на срібло також оновила історичний максимум, піднявшись до $40,80 за унцію.

Goldman Sachs очікує, що спот-ціна золота може досягти $4 000 за унцію уже до середини наступного року.

Зазначається, що від початку 2023 року ціна золота зросла майже вдвічі на тлі прискорення інфляції та активного поповнення резервів центробанками. Лише торік золото обійшло євро й стало другим за поширеністю резервним активом після долара з часткою близько 20% офіційних світових резервів. Серед великих покупців – Індія, Китай, Туреччина та Польща.

Над ринком також тяжіє геополітичний чинник у вигляді значної невизначеністі щодо швидкого завершення війни між РФ та Україною разом зі значним впливом тарифної політики США, що підтримують попит на дорогоцінні метали.

