Українці цього року купили в банках майже 230 кілограмів золота

За січень-травень цього року українці придбали в банках 7394 унцій золота – близько 229,95 кг. Загальна вартість купленого золота становить $22,47 млн.

Про це пише ЕП.

Як зазначається, за даними Національного банку України, обсяги купівлі золота за перші п'ять місяців року перевищили обсяги продажу золота населенням на 1023 унції (або близько 31,8 кг).

Загалом, від початку року банки викупили у клієнтів 6370 унцій золота (198,13 кг) на суму $19,36 млн.

Українці цього року скоротили купівлю золота на 2320,9 унції (близько 72,18 кг) – за перші п'ять місяців минулого року населення купило в банках 9715 унцій золота на суму $21,59 млн. Обсяги продажу золота банкам становили 13,4 тис. унцій (41,67 кг) на загальну суму $29,59 млн.

Загалом у 2024 році українці купили у банках 21,55 тис. унцій золота на загальну суму $51,07 млн. Обсяги продажу золота населенням становили 25,13 тис. унцій на загальну суму $58,8 млн.

Як свідчать дані Нацбанку, українці почали активніше купувати золото тоді, коли ціни на нього пішли вгору. Натомість у 2024 році, до різкого стрибка цін, обсяги продажу золота населенням перевищували обсяги його купівлі.

Раніше стало відомо, що міжнародні резерви України збільшилися на $1,08 млрд внаслідок переоцінки вартості золота у їх складі за останні півтора року.

До того повідомлялося, що ціни на золото цього року обігнали традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори наразі переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності.