БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 083 22

Українці цього року купили в банках майже 230 кілограмів золота

Українці цього року купили в банках майже 230 кілограмів золота

За січень-травень цього року українці придбали в банках 7394 унцій золота – близько 229,95 кг. Загальна вартість купленого золота становить $22,47 млн.

Про це пише ЕП.

Як зазначається, за даними Національного банку України, обсяги купівлі золота за перші п'ять місяців року перевищили обсяги продажу золота населенням на 1023 унції (або близько 31,8 кг).

Загалом, від початку року банки викупили у клієнтів 6370 унцій золота (198,13 кг) на суму $19,36 млн.

Українці цього року скоротили купівлю золота на 2320,9 унції (близько 72,18 кг) – за перші п'ять місяців минулого року населення купило в банках 9715 унцій золота на суму $21,59 млн. Обсяги продажу золота банкам становили 13,4 тис. унцій (41,67 кг) на загальну суму $29,59 млн.

Загалом у 2024 році українці купили у банках 21,55 тис. унцій золота на загальну суму $51,07 млн. Обсяги продажу золота населенням становили 25,13 тис. унцій на загальну суму $58,8 млн.

Як свідчать дані Нацбанку, українці почали активніше купувати золото тоді, коли ціни на нього пішли вгору. Натомість у 2024 році, до різкого стрибка цін, обсяги продажу золота населенням перевищували обсяги його купівлі.

Раніше стало відомо, що міжнародні резерви України збільшилися на $1,08 млрд внаслідок переоцінки вартості золота у їх складі за останні півтора року.

До того повідомлялося, що ціни на золото цього року обігнали традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори наразі переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності.

Автор: 

банки (7031) золото (301) купівля (1340)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+7
... 5-6 "українців" скупили...
показати весь коментар
26.06.2025 16:44 Відповісти
+6
Кінець епохи бідності.
показати весь коментар
26.06.2025 17:01 Відповісти
+5
А точно українці купили, чи невелика частина багатих і жирних свиней ?
показати весь коментар
26.06.2025 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... 5-6 "українців" скупили...
показати весь коментар
26.06.2025 16:44 Відповісти
я купив два
показати весь коментар
26.06.2025 16:44 Відповісти
Вчитель?
показати весь коментар
26.06.2025 17:00 Відповісти
Член комісії ВЛК
показати весь коментар
26.06.2025 17:48 Відповісти
2 кг? Максимум прибиральниця на пів ставки.
показати весь коментар
26.06.2025 17:56 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2025 19:07 Відповісти
Озолотились
показати весь коментар
26.06.2025 16:51 Відповісти
Усім депутатикам ВР вистачило, бо щось тривожно за них?
показати весь коментар
26.06.2025 16:58 Відповісти
Мгм.
А рузьге масово купують яхти та палаци.
показати весь коментар
26.06.2025 16:59 Відповісти
Кінець епохи бідності.
показати весь коментар
26.06.2025 17:01 Відповісти
!Слуги" готуються до "Весна прийде - почнемо втікати".
показати весь коментар
26.06.2025 17:06 Відповісти
На кордоні, забезпечено провезення, цього металу??
показати весь коментар
26.06.2025 17:10 Відповісти
Не Українці а кошерні просроченого і воно які прийшли знищити Україну
показати весь коментар
26.06.2025 17:28 Відповісти
А точно українці купили, чи невелика частина багатих і жирних свиней ?
показати весь коментар
26.06.2025 17:32 Відповісти
Це на пам'ятник ЗЕ.
показати весь коментар
26.06.2025 18:18 Відповісти
в АТБ саме дешеве.
показати весь коментар
26.06.2025 18:18 Відповісти
О, протестантський ухилянт активувався. Але твій сміттєвіз, який тебе задавить, десь поблизу тебе їздить.
показати весь коментар
26.06.2025 19:49 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2025 20:28 Відповісти
Покажитє ваши сумкі і авоські 🧐
показати весь коментар
26.06.2025 18:21 Відповісти
- Громадянин Рабінович, це КДБ. Віддайте добровільно золото або ж ми проведемо обшук і конфіскуємо!
- Сарочка, Золотце- виходь!
показати весь коментар
26.06.2025 19:52 Відповісти
Порахуйте за скільки банк "продавав" і співставте з середньорічною ціною світових бірж,висновок:свої скупили за безцінь,і тут крадуть.Як так в країні війна,ех...
показати весь коментар
27.06.2025 07:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 