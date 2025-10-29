УКР
Трамп про врегулювання війни між Україною та Росією: "Я думав, з цим буде найпростіше"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією буде врегульована, назвавши її єдиним конфліктом, який досі не завершено, попри його очікування щодо "простого врегулювання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву американського президента.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - сказав Трамп.

Очікування щодо завершення війни в Україні

Президент США зазначив, що очікував швидшого завершення війни через свої особисті відносини з російським лідером.

"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно - це буде зроблено", - заявив Трамп.

Американський президент не уточнив, яким саме чином планує досягти врегулювання конфлікту.

він думає, що у нього теплі стосунки із здоровим глуздом
а до чого тут Рейган? Рейган був актором до середини 60-х, потім була політична кар'єра... а ще під час Другої світової війни він служив у ВПС США...
от нащо ж так оприлюднювати свою некомпетентність та неосвіченість?...
він думає, що у нього теплі стосунки із здоровим глуздом
А чим воно робило думати?
А тим, що в нього було в голові - нічим!
Він й Аляску так проспати може
Браво! Нобелівську йому
Чтобы думать нужны мозги, а тампон это тупой оранжевый нарцисс.
Дайте діду просто дожити пенсію і звільніть його з поста президента США.
Рейгану далеко до цього "актора""" Взвгвлі на фоні Трампа, Рейген зовсім не актор..
а до чого тут Рейган? Рейган був актором до середини 60-х, потім була політична кар'єра... а ще під час Другої світової війни він служив у ВПС США...
якщо ти не зрозумів , то мені тобі розжовувати??
Рейган, по моему, последний президент США с титановыми яйцами.
Ось таке недолуге американці обрали на свою біду. Китай швидко впорається з американською величчю за три роки і Трамп стане її ганьбою та занепадом.
не единым трамоном богата Америка, он всего лишь представитель интересов. Был бы бидон или демократы либералы то китай бы точно быстро справился бы со штатами
Tebe skoka godikov ta , ni ia , drug interesuietsa ?
Така сама історія і з Україною,всі так ржали ,пускали слюні з " надо просто перестать стрелять"," сойдемся где та по середине", " война не заканчивается потому что выгадна Порошенко"," какая разница на каком яз ыке",а саме більше ********* Українці " а то путин нападет" і так з цього ржали.
Я навіть не здивована, що обовʼязково знайдеться хтось, хто порівняє вибір недорозвинених українців з недорозвиненими американцями.
Памʼятаю Зебота під ніком - Андрей Андреевич. Тролив за Зе так, що аж гай шумів дерева гнулись. Відправляв своїми скаргами порохоботів у бан пачками та регулярно, сидів на сайті цілодобово та пильно пропіхував ці самі тези , що ви цитуєте. Рускагаварящій Зетроль Андрей Андреевич зник одразу після перемоги його кумира. Бачу, що виліз знову тільки вже з протилежним сенсом цих тез.
наш нелох тоже так думал в 2019
А є чим думати?
"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом(це той випадок.коли рашистське лайно було теплим...3,14стєц "трамбон" .Тепло рашистського лайна закінчилося.але смерід рашистського лайна приклеївся до Тебе на завжди.Хіба що ,можеш відмазатися міжнародно визнаними границями України 1991 року.
Перш ніж сміятися з чужого президента згадайте про-"нада просто прєкратіть стрєлять"
Індик думав - та й ворота вбили
"Він думав! Ви мислитель? Як ваше прізвище, мислитель? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелій? Спіноза?"
Яка там спіноза
На обгортках подарованих цукерок вказані вислови лише однієї "великої людини"- тож вчить, конспектуйте, обговорюйте з Орбаном.
Так, весь цивілізований світ знає: Трамп акбар! І трошечки Орбан...
А в Ізраїлі буде ще складніше. Нобелівка миру відсувається за горизонт
Дайте йому нобелівську премію ,"найбільший дивак у світі".
Який накуй "конфлікт"?? Конфлікт це коли Меланія тобі не дала...
- Месьє Кац, скажіть, яка у вас найбільша мрія? - Мати стільки грошей, аби вистачило на великий пароплав. - Месьє Кац, скажіть, а навіщо вам великий пароплав? - Пароплав мені не потрібний, мені потрібно стільки грошей
якесь воно іпануте
Бо починати треба було ще в лютому з повних санкцій для *****, мит на 500% для його покупців енергоносіїв, і зараз ми б усі вже про цю війну забули. А заглядати йому до рота цілий рік, чекаючи "жеста добрай волі" - це було тупо, бо ***** тебе розводив, як лоха.
Трамп це РУДИЙ ЧЬОРТ
Він думав... Він думав що Україна покірно здасться, але щось пішло не так.
Наївний.
По-перше треба знати чим.
