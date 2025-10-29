Трамп про врегулювання війни між Україною та Росією: "Я думав, з цим буде найпростіше"

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією буде врегульована, назвавши її єдиним конфліктом, який досі не завершено, попри його очікування щодо "простого врегулювання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву американського президента.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - сказав Трамп.

Очікування щодо завершення війни в Україні

Президент США зазначив, що очікував швидшого завершення війни через свої особисті відносини з російським лідером.

"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно - це буде зроблено", - заявив Трамп.

Американський президент не уточнив, яким саме чином планує досягти врегулювання конфлікту.

