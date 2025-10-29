Трамп про врегулювання війни між Україною та Росією: "Я думав, з цим буде найпростіше"
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією буде врегульована, назвавши її єдиним конфліктом, який досі не завершено, попри його очікування щодо "простого врегулювання".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву американського президента.
"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - сказав Трамп.
Очікування щодо завершення війни в Україні
Президент США зазначив, що очікував швидшого завершення війни через свої особисті відносини з російським лідером.
"Я думав, з цим буде найпростіше - через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно - це буде зроблено", - заявив Трамп.
Американський президент не уточнив, яким саме чином планує досягти врегулювання конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Памʼятаю Зебота під ніком - Андрей Андреевич. Тролив за Зе так, що аж гай шумів дерева гнулись. Відправляв своїми скаргами порохоботів у бан пачками та регулярно, сидів на сайті цілодобово та пильно пропіхував ці самі тези , що ви цитуєте. Рускагаварящій Зетроль Андрей Андреевич зник одразу після перемоги його кумира. Бачу, що виліз знову тільки вже з протилежним сенсом цих тез.
На обгортках подарованих цукерок вказані вислови лише однієї "великої людини"- тож вчить, конспектуйте, обговорюйте з Орбаном.