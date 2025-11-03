УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10345 відвідувачів онлайн
Новини Загроза нападу Китаю на Тайвань Стосунки США і Тайваню
1 159 22

Сі Цзіньпін не нападатиме на Тайвань, поки я президент. Він знає про наслідки, - Трамп

Сі через Трампа боїться нападати на Тайвань

В США переконані, що глава Китаю Сі Цзіньпін не наважиться атакувати Тайвань, оскільки добре знає про наслідки таких дій.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Чи захищатиме Трамп Тайвань?

У відповідь на запитання журналістки, чи накаже Трамп американським військам захищати Тайвань у разі нападу Китаю, президент США відповів: "Ви дізнаєтесь, якщо це станеться".

Журналістка нагадала слова Трампа про те, що Сі Цзіньпін не наважиться на військові дії проти Тайваню, поки він перебуває при владі.

Також читайте: Рютте: Росія може атакувати НАТО у разі нападу Китаю на Тайвань, щоб "зайняти час"

Китай не нападатиме на Тайвань, поки Трамп при владі

"Це питання навіть не обговорювалося. Він ніколи не порушував його. Люди були трохи здивовані цим. Він ніколи не порушував його, бо він розуміє це", - наголосив Трамп.

Але розповісти докладніше він фактично відмовився.

Я не можу розкривати свої секрети. Я не хочу бути одним із тих хлопців, які точно розповідають, що станеться, якщо щось трапиться. Але вони розуміють, що станеться. І він відкрито казав, і його люди відкрито казали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не робитимемо, поки Трамп є президентом", бо вони знають про наслідки", - зазначив він.

Також читайте: США не укладатимуть торгових угод з Китаєм в обмін на відмову від підтримки Тайваню, - Рубіо

Нагадаємо, раніше Трамп зазначав, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Тайвань (198) Сі Цзіньпін (382) Трамп Дональд (7577)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Знову його клинить.
показати весь коментар
03.11.2025 08:53 Відповісти
+6
Таке враження що до діда знов пустили віткофа, бо знов поставив старі пластинки
показати весь коментар
03.11.2025 08:56 Відповісти
+4
Сподіваюся, після того, як Трамп перестане бути президентом, у Сі навіть думка про напад на Тайвань пропаде, бо власне тоді наслідки справді будуть очевидними.
показати весь коментар
03.11.2025 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову його клинить.
показати весь коментар
03.11.2025 08:53 Відповісти
Причому дебело, толі ісчо будєт.
показати весь коментар
03.11.2025 09:11 Відповісти
Дам ***** - мало не покажеться - Трамп - шутка
показати весь коментар
03.11.2025 08:54 Відповісти
Сподіваюся, після того, як Трамп перестане бути президентом, у Сі навіть думка про напад на Тайвань пропаде, бо власне тоді наслідки справді будуть очевидними.
показати весь коментар
03.11.2025 08:54 Відповісти
Таке враження що до діда знов пустили віткофа, бо знов поставив старі пластинки
показати весь коментар
03.11.2025 08:56 Відповісти
Миром правят застатые деды
показати весь коментар
03.11.2025 09:01 Відповісти
Не кажи гоп.
показати весь коментар
03.11.2025 09:02 Відповісти
Дурень думкою багатіє !
показати весь коментар
03.11.2025 09:02 Відповісти
Стара пісня: "...як-би я був тоді президентом війни в Україні не було, як-би...ХАМАСУ була-б жопа, ....мій найліпший друг Путін, ... Сі Цзіньпін засцить нападати на Тайвань, бо я крутий, як поросячий хвіст!" Зроби, як Єльцин: "-Я устал, я ухожу!" і лишишся в пам'яті людей шанованим президентом.
показати весь коментар
03.11.2025 09:02 Відповісти
А потім хоч трава не рости...

Щоб ви розуміли, відношення до нашої війни у нього таке ж.
показати весь коментар
03.11.2025 09:15 Відповісти
Тайбею треба починати готуватися. Тепер точно щось недобре буде
показати весь коментар
03.11.2025 09:16 Відповісти
Молодоець Доні,як завжди після таких заяв,чекаємо НАПАДУ!!!!!!
показати весь коментар
03.11.2025 09:16 Відповісти
значить неминуче нападе
показати весь коментар
03.11.2025 09:19 Відповісти
Воювати почне за Тайвань з Китаєм? Щось в мене великі сумніви у Трампі з цього приводу, не вірю в це зовсім. Пізно вже. Китай дуже сильний для прямої війни тепер.
показати весь коментар
03.11.2025 09:22 Відповісти
якщо сі підніме мита на 200% на випуск айфонів з країни (навіть собі не на вдачу, але китай то витримає), тоді й воювати зі штатами не треба буде... голову трампа через тиждень йому привезуть на битій тарілці...
показати весь коментар
03.11.2025 09:26 Відповісти
ЙОЛОП!!!!
показати весь коментар
03.11.2025 09:30 Відповісти
сі вже якого по рахунку американського президента вертить на своїх рідкоземельних металах? Я з рахунку збився.
показати весь коментар
03.11.2025 09:41 Відповісти
Головне що не останнього
показати весь коментар
03.11.2025 10:07 Відповісти
ну так, після трампа вертіти наступними буде значно легше.
показати весь коментар
03.11.2025 10:11 Відповісти
це вже тіпа натяк тайваню.
показати весь коментар
03.11.2025 09:44 Відповісти
Ну все ... Тайваню треба приготуватися.
показати весь коментар
03.11.2025 09:49 Відповісти
Трампонутий до ранку все забуде, а головне що є Тайвань.
показати весь коментар
03.11.2025 10:06 Відповісти
 
 