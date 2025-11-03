Сі Цзіньпін не нападатиме на Тайвань, поки я президент. Він знає про наслідки, - Трамп

В США переконані, що глава Китаю Сі Цзіньпін не наважиться атакувати Тайвань, оскільки добре знає про наслідки таких дій.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Чи захищатиме Трамп Тайвань?

У відповідь на запитання журналістки, чи накаже Трамп американським військам захищати Тайвань у разі нападу Китаю, президент США відповів: "Ви дізнаєтесь, якщо це станеться".

Журналістка нагадала слова Трампа про те, що Сі Цзіньпін не наважиться на військові дії проти Тайваню, поки він перебуває при владі.

Також читайте: Рютте: Росія може атакувати НАТО у разі нападу Китаю на Тайвань, щоб "зайняти час"

Китай не нападатиме на Тайвань, поки Трамп при владі

"Це питання навіть не обговорювалося. Він ніколи не порушував його. Люди були трохи здивовані цим. Він ніколи не порушував його, бо він розуміє це", - наголосив Трамп.

Але розповісти докладніше він фактично відмовився.

Я не можу розкривати свої секрети. Я не хочу бути одним із тих хлопців, які точно розповідають, що станеться, якщо щось трапиться. Але вони розуміють, що станеться. І він відкрито казав, і його люди відкрито казали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не робитимемо, поки Трамп є президентом", бо вони знають про наслідки", - зазначив він.

Також читайте: США не укладатимуть торгових угод з Китаєм в обмін на відмову від підтримки Тайваню, - Рубіо

Нагадаємо, раніше Трамп зазначав, що його зустріч із Сі Цзіньпіном "приведе до вічного миру".

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

30 жовтня у Південній Кореї Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю та заявив, що Сполучені Штати готові працювати разом з Пекіном, щоб досягти прогресу в мирному врегулюванні.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом наголосив на важливості спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання у світі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі