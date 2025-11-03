Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока я президент. Он знает о последствиях, - Трамп

В США убеждены, что глава Китая Си Цзиньпин не решится атаковать Тайвань, поскольку хорошо знает о последствиях таких действий.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

Будет ли Трамп защищать Тайвань?

В ответ на вопрос журналистки, прикажет ли Трамп американским войскам защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент США ответил: "Вы узнаете, если это произойдет".

Журналистка напомнила слова Трампа о том, что Си Цзиньпин не решится на военные действия против Тайваня, пока он находится у власти.

Китай не будет нападать на Тайвань, пока Трамп у власти

"Этот вопрос даже не обсуждался. Он никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал его, потому что он понимает это", - подчеркнул Трамп.

Но рассказать подробнее он фактически отказался.

Я не могу раскрывать свои секреты. Я не хочу быть одним из тех парней, которые точно рассказывают, что произойдет, если что-то случится. Но они понимают, что произойдет. И он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы никогда ничего не будем делать, пока Трамп является президентом", потому что они знают о последствиях", - отметил он.

Напомним, ранее Трамп отмечал, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

