Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока я президент. Он знает о последствиях, - Трамп
В США убеждены, что глава Китая Си Цзиньпин не решится атаковать Тайвань, поскольку хорошо знает о последствиях таких действий.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
Будет ли Трамп защищать Тайвань?
В ответ на вопрос журналистки, прикажет ли Трамп американским войскам защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент США ответил: "Вы узнаете, если это произойдет".
Журналистка напомнила слова Трампа о том, что Си Цзиньпин не решится на военные действия против Тайваня, пока он находится у власти.
Китай не будет нападать на Тайвань, пока Трамп у власти
"Этот вопрос даже не обсуждался. Он никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал его, потому что он понимает это", - подчеркнул Трамп.
Но рассказать подробнее он фактически отказался.
Я не могу раскрывать свои секреты. Я не хочу быть одним из тех парней, которые точно рассказывают, что произойдет, если что-то случится. Но они понимают, что произойдет. И он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы никогда ничего не будем делать, пока Трамп является президентом", потому что они знают о последствиях", - отметил он.
Напомним, ранее Трамп отмечал, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру".
Встреча Трампа и Си Цзиньпина
30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.
Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.
