Новости Угроза нападения Китая на Тайвань Отношения США и Тайваня
916 19

Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока я президент. Он знает о последствиях, - Трамп

Си из-за Трампа боится нападать на Тайвань

В США убеждены, что глава Китая Си Цзиньпин не решится атаковать Тайвань, поскольку хорошо знает о последствиях таких действий.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

Будет ли Трамп защищать Тайвань?

В ответ на вопрос журналистки, прикажет ли Трамп американским войскам защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент США ответил: "Вы узнаете, если это произойдет".

Журналистка напомнила слова Трампа о том, что Си Цзиньпин не решится на военные действия против Тайваня, пока он находится у власти.

Читайте также: Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"

Китай не будет нападать на Тайвань, пока Трамп у власти

"Этот вопрос даже не обсуждался. Он никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не поднимал его, потому что он понимает это", - подчеркнул Трамп.

Но рассказать подробнее он фактически отказался.

Я не могу раскрывать свои секреты. Я не хочу быть одним из тех парней, которые точно рассказывают, что произойдет, если что-то случится. Но они понимают, что произойдет. И он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы никогда ничего не будем делать, пока Трамп является президентом", потому что они знают о последствиях", - отметил он.

Читайте также: США не будут заключать торговые соглашения с Китаем в обмен на отказ от поддержки Тайваня, - Рубио

Напомним, ранее Трамп отмечал, что его встреча с Си Цзиньпином "приведет к вечному миру".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

30 октября в Южной Корее Дональд Трамп провел встречу с лидером Китая и заявил, что Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом подчеркнул важность совместной работы для достижения стабильности и процветания в мире.

Тайвань (129) Си Цзиньпин (346) Трамп Дональд (7008)
Знову його клинить.
03.11.2025 08:53 Ответить
Таке враження що до діда знов пустили віткофа, бо знов поставив старі пластинки
03.11.2025 08:56 Ответить
Сподіваюся, після того, як Трамп перестане бути президентом, у Сі навіть думка про напад на Тайвань пропаде, бо власне тоді наслідки справді будуть очевидними.
03.11.2025 08:54 Ответить
Знову його клинить.
03.11.2025 08:53 Ответить
Причому дебело, толі ісчо будєт.
03.11.2025 09:11 Ответить
Дам ***** - мало не покажеться - Трамп - шутка
03.11.2025 08:54 Ответить
Сподіваюся, після того, як Трамп перестане бути президентом, у Сі навіть думка про напад на Тайвань пропаде, бо власне тоді наслідки справді будуть очевидними.
03.11.2025 08:54 Ответить
Таке враження що до діда знов пустили віткофа, бо знов поставив старі пластинки
03.11.2025 08:56 Ответить
Миром правят застатые деды
03.11.2025 09:01 Ответить
Не кажи гоп.
03.11.2025 09:02 Ответить
Дурень думкою багатіє !
03.11.2025 09:02 Ответить
Стара пісня: "...як-би я був тоді президентом війни в Україні не було, як-би...ХАМАСУ була-б жопа, ....мій найліпший друг Путін, ... Сі Цзіньпін засцить нападати на Тайвань, бо я крутий, як поросячий хвіст!" Зроби, як Єльцин: "-Я устал, я ухожу!" і лишишся в пам'яті людей шанованим президентом.
03.11.2025 09:02 Ответить
А потім хоч трава не рости...

Щоб ви розуміли, відношення до нашої війни у нього таке ж.
03.11.2025 09:15 Ответить
Тайбею треба починати готуватися. Тепер точно щось недобре буде
03.11.2025 09:16 Ответить
Молодоець Доні,як завжди після таких заяв,чекаємо НАПАДУ!!!!!!
03.11.2025 09:16 Ответить
значить неминуче нападе
03.11.2025 09:19 Ответить
Воювати почне за Тайвань з Китаєм? Щось в мене великі сумніви у Трампі з цього приводу, не вірю в це зовсім. Пізно вже. Китай дуже сильний для прямої війни тепер.
03.11.2025 09:22 Ответить
якщо сі підніме мита на 200% на випуск айфонів з країни (навіть собі не на вдачу, але китай то витримає), тоді й воювати зі штатами не треба буде... голову трампа через тиждень йому привезуть на битій тарілці...
03.11.2025 09:26 Ответить
ЙОЛОП!!!!
03.11.2025 09:30 Ответить
сі вже якого по рахунку американського президента вертить на своїх рідкоземельних металах? Я з рахунку збився.
03.11.2025 09:41 Ответить
це вже тіпа натяк тайваню.
03.11.2025 09:44 Ответить
Ну все ... Тайваню треба приготуватися.
03.11.2025 09:49 Ответить
 
 