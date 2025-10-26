США не планируют договариваться с Китаем о торговле в обмен на уменьшение поддержки Тайваня. Поэтому на острове не следует волноваться из-за торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, проходящих в Малайзии.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам, которые летели вместе с ним в Азию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что вы увидите какое-то торговое соглашение или благоприятный режим в торговле с Китаем в обмен на отход (Соединенных Штатов. - Ред.) от Тайваня", - сказал Рубио.

"Никто (в администрации президента Трампа. - Ред.) об этом не думает", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Несмотря на то, что Тайвань ни дня не входил в состав КНР и управляется собственной администрацией, Пекин считает остров своей мятежной провинцией и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем, существенно усилив военное и политическое давление на остров в последние годы.

Соединенные Штаты взамен являются главным иностранным партнером Тайваня и предоставляют ему оружие для защиты на случай нападения Китая. Однако некоторые эксперты на Тайване обеспокоены тем, что Трамп может быть менее преданным защите острова, чем предыдущие президенты США, и может предложить Пекину уступки за счет Тайваня в обмен на его согласие на крупную торговую сделку с Вашингтоном.

Что предшествовало?

Ранее в The Washington Post отметили, что Россия предоставляет Китаю боевой опыт и технику для подготовки воздушно-десантных подразделений и учений по десантированию бронетехники, что может усилить способность Пекина захватить Тайвань.

