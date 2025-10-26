РУС
Новости Угроза нападения Китая на Тайвань
США не будут заключать торговые соглашения с Китаем в обмен на отказ от поддержки Тайваня, - Рубио

Рубо о споре между Зеленским и Венсом

США не планируют договариваться с Китаем о торговле в обмен на уменьшение поддержки Тайваня. Поэтому на острове не следует волноваться из-за торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, проходящих в Малайзии.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам, которые летели вместе с ним в Азию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что вы увидите какое-то торговое соглашение или благоприятный режим в торговле с Китаем в обмен на отход (Соединенных Штатов. - Ред.) от Тайваня", - сказал Рубио.

"Никто (в администрации президента Трампа. - Ред.) об этом не думает", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Несмотря на то, что Тайвань ни дня не входил в состав КНР и управляется собственной администрацией, Пекин считает остров своей мятежной провинцией и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем, существенно усилив военное и политическое давление на остров в последние годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте: Россия может атаковать НАТО в случае нападения Китая на Тайвань, чтобы "занять время"

Соединенные Штаты взамен являются главным иностранным партнером Тайваня и предоставляют ему оружие для защиты на случай нападения Китая. Однако некоторые эксперты на Тайване обеспокоены тем, что Трамп может быть менее преданным защите острова, чем предыдущие президенты США, и может предложить Пекину уступки за счет Тайваня в обмен на его согласие на крупную торговую сделку с Вашингтоном.

Что предшествовало?

Ранее в The Washington Post отметили, что Россия предоставляет Китаю боевой опыт и технику для подготовки воздушно-десантных подразделений и учений по десантированию бронетехники, что может усилить способность Пекина захватить Тайвань.

США (28154) Тайвань (128) Рубио Марко (303)
Зустрічі не буде ? Усьо?
Чи бігти за попкорном?
26.10.2025 11:04 Ответить
вузькоокі щось пообіцяють блискуче рудому нарцису і той зробить вигляд що між Тайванем та пекином нічого не відбувається,або буде відстрочувати свої погрози тижнями,місяцями поки пекин не вирішить свої питання....вроді і миротворець і той же момент дипломат-договірник ТОРГАШ
26.10.2025 11:12 Ответить
Ну подумаєш залетіло ( умовних) кілька дронів чи літаків. Експертиза нато встановила, що вони не мали агресивних намірів!!! Не ескаліруйтє всьо вот ето вот !!
26.10.2025 11:25 Ответить
А США укладатимуть бізнес-угоду з кацапією в обмін на відмову від підтримки України? Якщо ні, то про який бізнес приїхав домовлятисЬ черговий кацапський підлюк дмітрієв?
26.10.2025 11:48 Ответить
Пункт 1 : трумп завжди звиздить.
Пункт 2: у трумпа шухляда не закоивається, йому аби більше молотити, не пам'ятаючи що пернув раніше.
Пункт 3 : якщо складно прогнозувати світову політику, читай Пункт 1
26.10.2025 11:23 Ответить
Тайвань є головним виробником мікрочіпів для американських гігантів Apple, Google, Nvidia, Tesla, Amazon. Тому Америка завжди готова до серйозної війни за Тайвань.
26.10.2025 11:46 Ответить
На тайвані вже більшість має "новий гоміньдан", лідерка якого попагує "політику одного китаю", тобто ще один гонконг. Ото придуркам мало було попереднього гонконгу.
26.10.2025 11:51 Ответить
 
 