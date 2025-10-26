УКР
Новини Загроза нападу Китаю на Тайвань
1 170 9

США не укладатимуть торгових угод з Китаєм в обмін на відмову від підтримки Тайваню, - Рубіо

Рубо про суперечку між Зеленським та Венсом

США не планують домовлятися з Китаєм про торгівлю в обмін на зменшення підтримки Тайваню. Тому на острові не слід хвилюватися через торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном, що відбуваються в Малайзії.

Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав журналістам, які летіли разом із ним до Азії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що ви побачите якусь торговельну угоду чи сприятливий режим у торгівлі з Китаєм в обмін на відхід (Сполучених Штатів. - Ред.) від Тайваню", - сказав Рубіо.

"Ніхто (в адміністрації президента Трампа. - Ред.) про це не думає", - підкреслив глава американської дипломатії.

Попри те, що Тайвань жодного дня не входив до складу КНР і управляється власною адміністрацією, Пекін вважає острів своєю бунтівною провінцією і ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над Тайванем, істотно посиливши військовий і політичний тиск на острів останніми роками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте: Росія може атакувати НАТО у разі нападу Китаю на Тайвань, щоб "зайняти час"

Сполучені Штати натомість є головним іноземним партнером Тайваню і надають йому зброю для захисту на випадок нападу Китаю. Проте деякі експерти на Тайвані стурбовані тим, що Трамп може бути менш відданим захисту острова, ніж попередні президенти США, і може запропонувати Пекіну поступки за рахунок Тайваню в обмін на його згоду на велику торговельну угоду з Вашингтоном.

Що передувало?

Раніше у The Washington Post зазначили, що Росія надає Китаю бойовий досвід і техніку для підготовки повітрянодесантних підрозділів та навчань із десантування бронетехніки, що може посилити здатність Пекіну захопити Тайвань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

США (24630) Тайвань (197) Рубіо Марко (309)
Сортувати:
Зустрічі не буде ? Усьо?
Чи бігти за попкорном?
26.10.2025 11:04 Відповісти
26.10.2025 11:04 Відповісти
вузькоокі щось пообіцяють блискуче рудому нарцису і той зробить вигляд що між Тайванем та пекином нічого не відбувається,або буде відстрочувати свої погрози тижнями,місяцями поки пекин не вирішить свої питання....вроді і миротворець і той же момент дипломат-договірник ТОРГАШ
26.10.2025 11:12 Відповісти
26.10.2025 11:12 Відповісти
Ну подумаєш залетіло ( умовних) кілька дронів чи літаків. Експертиза нато встановила, що вони не мали агресивних намірів!!! Не ескаліруйтє всьо вот ето вот !!
26.10.2025 11:25 Відповісти
26.10.2025 11:25 Відповісти
А США укладатимуть бізнес-угоду з кацапією в обмін на відмову від підтримки України? Якщо ні, то про який бізнес приїхав домовлятисЬ черговий кацапський підлюк дмітрієв?
26.10.2025 11:48 Відповісти
26.10.2025 11:48 Відповісти
Пункт 1 : трумп завжди звиздить.
Пункт 2: у трумпа шухляда не закоивається, йому аби більше молотити, не пам'ятаючи що пернув раніше.
Пункт 3 : якщо складно прогнозувати світову політику, читай Пункт 1
26.10.2025 11:23 Відповісти
26.10.2025 11:23 Відповісти
Тайвань є головним виробником мікрочіпів для американських гігантів Apple, Google, Nvidia, Tesla, Amazon. Тому Америка завжди готова до серйозної війни за Тайвань.
26.10.2025 11:46 Відповісти
26.10.2025 11:46 Відповісти
На тайвані вже більшість має "новий гоміньдан", лідерка якого попагує "політику одного китаю", тобто ще один гонконг. Ото придуркам мало було попереднього гонконгу.
26.10.2025 11:51 Відповісти
26.10.2025 11:51 Відповісти
От засада! А у Сі уже слина покотилася, хотів оголосити СВО
26.10.2025 11:52 Відповісти
26.10.2025 11:52 Відповісти
Была себе японская колония,звалась тогда Формоза,если не ошибвюсь.Никто в Китае и пикнуть не смел,ни Мао,ни Чай Канши.Стоило американцам надрать задницу японцам,освободить остров,вложить деньги в экономику,и создать с нуля процветающую высокотехнологичноую страну,так сразу Китай вспомнил,что там проживает братский народ(те же китайцы)При том,что для воссоединения никакой войны и не нужно.Просто коммунисты должны уйти от власти,Китай-провести свободные выборы,и все,Тайвань наш.Так нет,власть не отдадим,лучше положим несколько миллионов..Ну прям как кацапы,ей богу.
26.10.2025 13:02 Відповісти
26.10.2025 13:02 Відповісти
 
 