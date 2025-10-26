США не укладатимуть торгових угод з Китаєм в обмін на відмову від підтримки Тайваню, - Рубіо
США не планують домовлятися з Китаєм про торгівлю в обмін на зменшення підтримки Тайваню. Тому на острові не слід хвилюватися через торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном, що відбуваються в Малайзії.
Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав журналістам, які летіли разом із ним до Азії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думаю, що ви побачите якусь торговельну угоду чи сприятливий режим у торгівлі з Китаєм в обмін на відхід (Сполучених Штатів. - Ред.) від Тайваню", - сказав Рубіо.
"Ніхто (в адміністрації президента Трампа. - Ред.) про це не думає", - підкреслив глава американської дипломатії.
Попри те, що Тайвань жодного дня не входив до складу КНР і управляється власною адміністрацією, Пекін вважає острів своєю бунтівною провінцією і ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над Тайванем, істотно посиливши військовий і політичний тиск на острів останніми роками.
Сполучені Штати натомість є головним іноземним партнером Тайваню і надають йому зброю для захисту на випадок нападу Китаю. Проте деякі експерти на Тайвані стурбовані тим, що Трамп може бути менш відданим захисту острова, ніж попередні президенти США, і може запропонувати Пекіну поступки за рахунок Тайваню в обмін на його згоду на велику торговельну угоду з Вашингтоном.
Що передувало?
Раніше у The Washington Post зазначили, що Росія надає Китаю бойовий досвід і техніку для підготовки повітрянодесантних підрозділів та навчань із десантування бронетехніки, що може посилити здатність Пекіну захопити Тайвань.
