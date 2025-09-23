УКР
Породілля Тетяна Сакіян, яка постраждала через удар РФ по Києву 7 вересня, померла в лікарні

Обстріл Києва 7 вересня: померла постраждала породілля
Фото: ДСНС

У лікарні померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч на 7 вересня. За її життя боролися понад два тижні.

Про це "УП. Життя" повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Тетяна Сакіян проживала у Святошинському районі столиці, де внаслідок атаки РФ постраждала багатоповерхівка.

У вкрай важкому стані її доставили до лікарні, де провели кесарів розтин. Дитина народилася недоношеною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Породілля, яка постраждала через обстріл Києва, у вкрай важкому стані, її немовля у реанімації

Нагадаємо, у жінки діагностували вибухову травму, опікову хворобу (95% ураження), глибокі опіки. Серед іншого — сепсис, поліорганну недостатність, токсичний міокардит та токсичний гепатит. Вона перебувала на штучній вентиляції легень.

Для визначення плану лікування два рази на тиждень відбувався загальний консиліум лікарів гінекологів, анестезіологів, комбустіологів (займаються опіками), були залучені провідні фахівці з медуніверситетів, пише "Громадське".

Стан жінки лікарі називали тяжким та нестабільним. Попри те, що вона перебувала у свідомості, її лабораторні показники, як от рівень лейкоцитів, погіршувалися.

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш про обстріл РФ Києва: Атаки на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

"Ми намагалися робити все можливе, пост був біля пацієнтки постійно. Сама завідувачка реанімації була, виконували всі рекомендації консиліуму — і щодо дренажу, і щодо зігрівання кисню. Медикаменти, покриття на шкіру, перев’язувальний матеріал — дістали все можливе. Все, що було рекомендовано, все було виконано. Але, на жаль, стан її поступово погіршувався. У понеділок (22 вересня — ред.) приїжджав професор-анестезіолог з консиліуму, гінекологи бачили. Її стан вже так стрімко погіршувався. До вечора, о 20:45 констатували смерть", - розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директора київської клінічної лікарні.

Цивільного чоловіка Тетяни, який перебував у сусідній палаті реанімаційного відділення із 70% опіків тіла, перемістили до опікового відділення після покращення стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований удар РФ по Києву: завершено ліквідацію наслідків обстрілу. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 вересня унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.

+14
Варвари убили молоду жінку яка помирала у муках, ну а рашиським злочинцям за це нічого не буде ,найкривавіший в світі терорист хоче існувати 150 років і ніхто не прикончить ту паскуду на совісті якої сотні тисяч невинно убитих.
показати весь коментар
23.09.2025 18:56 Відповісти
+13
А у Радбезі ООН з гутеріаш і заступниками, плювати хотіли на те, що ****** убиває Українців з 2014 року!! Особи країни-терориста московії, сидять прямо в ООН!! Ось такий ювілей з убивцями з московії, відзначають за 80 років ООН, із смертями і кров'ю в України, через московську війну з 2014 року!!! Для гутеріаша і ООН, це лише один з гешефтів, на смертях в Україні!
показати весь коментар
23.09.2025 18:40 Відповісти
+9
Тупе не бажання банкової бити у відповідь по ворогу приводить до массової загибелі наших людей.
показати весь коментар
23.09.2025 18:42 Відповісти
Бідна дівчина.
показати весь коментар
23.09.2025 19:01 Відповісти
Земля пухом.

кацапи - нелюді!
всі !

