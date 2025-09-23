Породілля Тетяна Сакіян, яка постраждала через удар РФ по Києву 7 вересня, померла в лікарні

Фото: ДСНС

У лікарні померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч на 7 вересня. За її життя боролися понад два тижні.

Про це "УП. Життя" повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Тетяна Сакіян проживала у Святошинському районі столиці, де внаслідок атаки РФ постраждала багатоповерхівка.

У вкрай важкому стані її доставили до лікарні, де провели кесарів розтин. Дитина народилася недоношеною.

Нагадаємо, у жінки діагностували вибухову травму, опікову хворобу (95% ураження), глибокі опіки. Серед іншого — сепсис, поліорганну недостатність, токсичний міокардит та токсичний гепатит. Вона перебувала на штучній вентиляції легень.

Для визначення плану лікування два рази на тиждень відбувався загальний консиліум лікарів гінекологів, анестезіологів, комбустіологів (займаються опіками), були залучені провідні фахівці з медуніверситетів, пише "Громадське".

Стан жінки лікарі називали тяжким та нестабільним. Попри те, що вона перебувала у свідомості, її лабораторні показники, як от рівень лейкоцитів, погіршувалися.

"Ми намагалися робити все можливе, пост був біля пацієнтки постійно. Сама завідувачка реанімації була, виконували всі рекомендації консиліуму — і щодо дренажу, і щодо зігрівання кисню. Медикаменти, покриття на шкіру, перев’язувальний матеріал — дістали все можливе. Все, що було рекомендовано, все було виконано. Але, на жаль, стан її поступово погіршувався. У понеділок (22 вересня — ред.) приїжджав професор-анестезіолог з консиліуму, гінекологи бачили. Її стан вже так стрімко погіршувався. До вечора, о 20:45 констатували смерть", - розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директора київської клінічної лікарні.

Цивільного чоловіка Тетяни, який перебував у сусідній палаті реанімаційного відділення із 70% опіків тіла, перемістили до опікового відділення після покращення стану.

Нагадаємо, 7 вересня унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.