Породілля, яка постраждала через обстріл Києва, у вкрай важкому стані, її немовля у реанімації

обстріл Києва 7 вересня

24-річна киянка, у Святошинський район якої поцілили росіяни, перебуває у вкрай важкому стані. Жінці екстренно викликали пологи, її новонароджений син перебуває у реанімації.

Про це у коментарі hromadske розповіли київські медики, передає Цензор.НЕТ.

Жінка та немовля перебувають у різних медзакладах. Після кесаревого розтину потерпілу направили до клінічної лікарні.

"Вона перебуває у вкрай важкому стані. Великий відсоток ураження шкіри, опікова хвороба, післяпологовий період теж дає додає до цього процесу. Нині вона на ШВЛ… Потроху приходить до свідомості, але поки за явну свідомість говорити рано", - розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директора лікарні з медичних питань.

Немовля перебуває у відділені реанімації та інтенсивної терапії, також на штучній вентиляції легень. Стан дитини називають стабільним.

Окрім постраждалої породіллі у важкому стані перебувають ще дві людини: чоловіки віком 72 та 29 років. У них діагностували опіки з великим ураженням. Стан ще однієї госпіталізованої оцінюють як середній.

Також читайте: Масована атака РФ на Київ 7 вересня: робота з ліквідації наслідків обстрілів продовжиться зранку понеділка

кацапським підарам усе повернеться
геть усе
09.09.2025 16:41
Де євродепутати, що голови на дах кабміну позадирали, як ушльопки?
А селфі Свириденко приїде зробити?
На фоні матері чи на фоні дитини?

Немає майбутнього для молоді на цій проклятій землі, нехай рятуються, як можуть
09.09.2025 16:41
Одужання всім і маленьій дитині 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
09.09.2025 16:53
А Трамп, як найвеличніший ХРИСТИЯНИН, дав оєнному злочинцю прутню, ще 200 днів без санкцій, на убивства Українців! Трамп перед об'єктивами ЗМІ, так «страждає за ЛЮДЕЙ в Україні», що і податок проти московії не вводить!!! Геть горем подавлений, аж смердить…
09.09.2025 16:54
 
 