Породілля, яка постраждала через обстріл Києва, у вкрай важкому стані, її немовля у реанімації

24-річна киянка, у Святошинський район якої поцілили росіяни, перебуває у вкрай важкому стані. Жінці екстренно викликали пологи, її новонароджений син перебуває у реанімації.

Про це у коментарі hromadske розповіли київські медики.

Жінка та немовля перебувають у різних медзакладах. Після кесаревого розтину потерпілу направили до клінічної лікарні.

"Вона перебуває у вкрай важкому стані. Великий відсоток ураження шкіри, опікова хвороба, післяпологовий період теж дає додає до цього процесу. Нині вона на ШВЛ… Потроху приходить до свідомості, але поки за явну свідомість говорити рано", - розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця директора лікарні з медичних питань.

Немовля перебуває у відділені реанімації та інтенсивної терапії, також на штучній вентиляції легень. Стан дитини називають стабільним.

Окрім постраждалої породіллі у важкому стані перебувають ще дві людини: чоловіки віком 72 та 29 років. У них діагностували опіки з великим ураженням. Стан ще однієї госпіталізованої оцінюють як середній.

