Роженица, пострадавшая в результате обстрела Киева, - в крайне тяжелом состоянии, ее младенец - в реанимации

24-летняя киевлянка, в Святошинский район которой попали россияне, находится в крайне тяжелом состоянии. Женщине экстренно вызвали роды, ее новорожденный сын находится в реанимации.

Об этом в комментарии hromadske рассказали киевские медики, передает Цензор.НЕТ.

Женщина и младенец находятся в разных медучреждениях. После кесарева сечения пострадавшую направили в клиническую больницу.

"Она находится в крайне тяжелом состоянии. Большой процент поражения кожи, ожоговая болезнь, послеродовой период тоже дает добавляет к этому процессу. Сейчас она на ИВЛ... Понемногу приходит в сознание, но пока о явном сознании говорить рано", - рассказала Татьяна Бондаренко, заместитель директора больницы по медицинским вопросам.

Младенец находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, также на искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка называют стабильным.

Кроме пострадавшей роженицы в тяжелом состоянии находятся еще два человека: мужчины в возрасте 72 и 29 лет. У них диагностировали ожоги с большим поражением. Состояние еще одной госпитализированной оценивают как среднее.

