Роженица Татьяна Сакиян, пострадавшая в результате удара РФ по Киеву 7 сентября, умерла в больнице

Обстрел Киева 7 сентября: скончалась пострадавшая роженица
Фото: ДСНС

В больнице умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате российской атаки в ночь на 7 сентября. За ее жизнь боролись более двух недель.

Об этом "УП. Життя" сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Татьяна Сакиян проживала в Святошинском районе столицы, где в результате атаки РФ пострадала многоэтажка.

В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где провели кесарево сечение. Ребенок родился недоношенным.

Напомним, у женщины диагностировали взрывную травму, ожоговую болезнь (95% поражения), глубокие ожоги. Среди прочего - сепсис, полиорганную недостаточность, токсический миокардит и токсический гепатит. Она находилась на искусственной вентиляции легких.

Для определения плана лечения два раза в неделю проходил общий консилиум врачей гинекологов, анестезиологов, комбустиологов (занимаются ожогами), были привлечены ведущие специалисты из медуниверситетов, пишет "Суспільне".

Состояние женщины врачи называли тяжелым и нестабильным. Несмотря на то, что она находилась в сознании, ее лабораторные показатели - такие, как уровень лейкоцитов, ухудшались.

"Мы старались делать все возможное, пост был возле пациентки постоянно. Сама заведующая реанимацией была, выполняли все рекомендации консилиума - и по дренажу, и по согреванию кислорода. Медикаменты, покрытия на кожу, перевязочный материал - достали все возможное. Все, что было рекомендовано, все было выполнено. Но, к сожалению, состояние ее постепенно ухудшалось. В понедельник (22 сентября - ред.) приезжал профессор-анестезиолог из консилиума, гинекологи видели. Ее состояние уже так стремительно ухудшалось. К вечеру, в 20:45 констатировали смерть", - рассказала Татьяна Бондаренко, заместитель директора киевской клинической больницы.

Гражданского мужа Татьяны, находившегося в соседней палате реанимационного отделения с 70% ожогов тела, переместили в ожоговое отделение после улучшения состояния.

Напомним, результате массированного российского обстрела Киева в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 - ребенок. Еще 11 человек получили ранения.

Киев (26143) обстрел (29670) жертва (321) война в Украине (6239)
А у Радбезі ООН з гутеріаш і заступниками, плювати хотіли на те, що ****** убиває Українців з 2014 року!! Особи країни-терориста московії, сидять прямо в ООН!! Ось такий ювілей з убивцями з московії, відзначають за 80 років ООН, із смертями і кров'ю в України, через московську війну з 2014 року!!! Для гутеріаша і ООН, це лише один з гешефтів, на смертях в Україні!
23.09.2025 18:40 Ответить
Тупе не бажання банкової бити у відповідь по ворогу приводить до массової загибелі наших людей.
23.09.2025 18:42 Ответить
Варвари убили молоду жінку яка помирала у муках, ну а рашиським злочинцям за це нічого не буде ,найкривавіший в світі терорист хоче існувати 150 років і ніхто не прикончить ту паскуду на совісті якої сотні тисяч невинно убитих.
23.09.2025 18:56 Ответить
Бідна дівчина.
23.09.2025 19:01 Ответить
 
 