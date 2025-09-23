Роженица Татьяна Сакиян, пострадавшая в результате удара РФ по Киеву 7 сентября, умерла в больнице

Фото: ДСНС

В больнице умерла 24-летняя роженица, пострадавшая в результате российской атаки в ночь на 7 сентября. За ее жизнь боролись более двух недель.

Об этом "УП. Життя" сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Татьяна Сакиян проживала в Святошинском районе столицы, где в результате атаки РФ пострадала многоэтажка.

В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где провели кесарево сечение. Ребенок родился недоношенным.

Напомним, у женщины диагностировали взрывную травму, ожоговую болезнь (95% поражения), глубокие ожоги. Среди прочего - сепсис, полиорганную недостаточность, токсический миокардит и токсический гепатит. Она находилась на искусственной вентиляции легких.

Для определения плана лечения два раза в неделю проходил общий консилиум врачей гинекологов, анестезиологов, комбустиологов (занимаются ожогами), были привлечены ведущие специалисты из медуниверситетов, пишет "Суспільне".

Состояние женщины врачи называли тяжелым и нестабильным. Несмотря на то, что она находилась в сознании, ее лабораторные показатели - такие, как уровень лейкоцитов, ухудшались.

"Мы старались делать все возможное, пост был возле пациентки постоянно. Сама заведующая реанимацией была, выполняли все рекомендации консилиума - и по дренажу, и по согреванию кислорода. Медикаменты, покрытия на кожу, перевязочный материал - достали все возможное. Все, что было рекомендовано, все было выполнено. Но, к сожалению, состояние ее постепенно ухудшалось. В понедельник (22 сентября - ред.) приезжал профессор-анестезиолог из консилиума, гинекологи видели. Ее состояние уже так стремительно ухудшалось. К вечеру, в 20:45 констатировали смерть", - рассказала Татьяна Бондаренко, заместитель директора киевской клинической больницы.

Гражданского мужа Татьяны, находившегося в соседней палате реанимационного отделения с 70% ожогов тела, переместили в ожоговое отделение после улучшения состояния.

Напомним, результате массированного российского обстрела Киева в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 - ребенок. Еще 11 человек получили ранения.