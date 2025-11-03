Сын роженицы Татьяны Сакиян, погибшей от российского удара в Киеве, считается сиротой. Отец доказывает, что это его ребенок

Новорожденный сын погибшей в результате российского обстрела Киева Татьяны Сакиян - Назар - по документам считается сиротой, хотя у мальчика есть биологический отец, бабушка и тетя.

Напомним, 24-летняя Татьяна пострадала в начале сентября, когда российская ракета попала в жилой дом в Святошинском районе столицы. Женщина получила тяжелые ожоги, и врачи экстренно вызвали ей роды. После нескольких недель борьбы за жизнь она умерла.

Ее сын Назар родился преждевременно и некоторое время находился в реанимации Киевского городского перинатального центра, теперь его перевели в обычную палату.

Признание отцовства

Отец мальчика Вадим, который также получил ожоги во время той атаки, добивается юридического признания своего отцовства, ведь на момент рождения ребенка брак с Татьяной не был зарегистрирован. По словам представителей службы по делам детей, Назар получит статус сироты до решения суда, который должен учесть результаты ДНК-экспертизы, подтверждающие отцовство Вадима.

После судебного решения ребенку оформят новое свидетельство о рождении, где будет указан настоящий отец.

