1 086 9

Сын роженицы Татьяны Сакиян, погибшей от российского удара в Киеве, считается сиротой. Отец доказывает, что это его ребенок

діти

Новорожденный сын погибшей в результате российского обстрела Киева Татьяны Сакиян - Назар - по документам считается сиротой, хотя у мальчика есть биологический отец, бабушка и тетя.

Об этом говорится в материале hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 24-летняя Татьяна пострадала в начале сентября, когда российская ракета попала в жилой дом в Святошинском районе столицы. Женщина получила тяжелые ожоги, и врачи экстренно вызвали ей роды. После нескольких недель борьбы за жизнь она умерла.

Ее сын Назар родился преждевременно и некоторое время находился в реанимации Киевского городского перинатального центра, теперь его перевели в обычную палату.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киев: в числе погибших 19-летняя девушка и ее мама. Трое детей госпитализированы с ожогами и множественными ранениями (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Признание отцовства

Отец мальчика Вадим, который также получил ожоги во время той атаки, добивается юридического признания своего отцовства, ведь на момент рождения ребенка брак с Татьяной не был зарегистрирован. По словам представителей службы по делам детей, Назар получит статус сироты до решения суда, который должен учесть результаты ДНК-экспертизы, подтверждающие отцовство Вадима.

После судебного решения ребенку оформят новое свидетельство о рождении, где будет указан настоящий отец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия совершает все шесть самых тяжких военных преступлений против детей, определенных ООН, - Кравченко

дети (6789) обстрел (30305) сироты (125) война в Украине (6731)
якщо ділити майно, то можна й без шлюбу, просто доводиш що рік разом живете, "цивільним шлюбом", жесть.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:42 Ответить
шо це фейк ... чи при зеленській владі таке можливо ?!!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 12:44 Ответить
а при чому тут зеленська влада? ти статтю уважно читало, а зрозуміло, що там написано? для особливо обдарованих, поясню, в шлюбі вони не були, відповідно запис про батька робиться за спільною заявою, а вона померла, до того, як виписали свідоцтво про народження, тому запис про батька зробити тільки по його заяві неможливо.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:49 Ответить
нема кому підказати зробити аналіз ДНК ?...
показать весь комментарий
03.11.2025 12:52 Ответить
Наведу приклад, винна влада чи ні: дитина з аутизмом 10 років тому отримала інвалідність, інша дитина з аутизмом зараз не отримала інвалідність.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:53 Ответить
Ще й дитину не віддають?
показать весь комментарий
03.11.2025 12:45 Ответить
відстрочку хоче
показать весь комментарий
03.11.2025 12:45 Ответить
Нє, дитину в дитбудинок віддати.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:49 Ответить
Ага! Так він ухилянт! Задумав це ще раніше.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:51 Ответить
 
 