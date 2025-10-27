Россия совершает все шесть самых тяжких военных преступлений против детей, определенных ООН, - Кравченко
Во время полномасштабного вторжения Россия убила 661 украинского ребенка, ранила 2203, разрушила более 4500 школ и депортировала более 19 тысяч детей.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Дерзкая и циничная война России: мишень - украинские дети. После каждой атаки РФ по мирным городам Украины мы снова и снова видим одно и то же - убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы", - написал Кравченко.
Он отметил, что в ночной атаке "шахедами" по Киеву 26 октября погибли 19-летняя девушка, выпускница лицея №171 "Лидер", и ее мама, семеро детей получили ранения. На Сумщине в тот же день в результате удара по маршрутке пострадали дети 8 и 15 лет.
Преступления против детей
Генпрокурор подчеркнул, что все шесть тяжелых преступлений против детей, определенных Резолюцией Совета Безопасности ООН №1261, Россия совершает ежедневно: убийства, ранения, нападения на школы и больницы, похищения, депортации, вербовки и сексуальное насилие.
На 1342-й день войны прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по этим фактам. "Мы сделаем все, чтобы все военные преступники, от исполнителей до руководства рф, были привлечены к ответственности. Время не станет помехой. Эти преступления не имеют срока давности", - заверил Кравченко.
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
всьому світу пох... ООН в ніжки кланяється.. США раком доріжку стелить
Ти кидаєшся такими заявами: "Ми зробимо все, аби всіх воєнних злочинців, від виконавців до керівництва рф, було притягнуто до відповідальності. Час не стане на заваді. Ці злочини не мають строку давності". Продемонструй людям справедливе та невідворотнє покарання злочинців, розпочни зі своїх колег.