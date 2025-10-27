Россия совершает все шесть самых тяжких военных преступлений против детей, определенных ООН, - Кравченко

Во время полномасштабного вторжения Россия убила 661 украинского ребенка, ранила 2203, разрушила более 4500 школ и депортировала более 19 тысяч детей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дерзкая и циничная война России: мишень - украинские дети. После каждой атаки РФ по мирным городам Украины мы снова и снова видим одно и то же - убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы", - написал Кравченко.

Он отметил, что в ночной атаке "шахедами" по Киеву 26 октября погибли 19-летняя девушка, выпускница лицея №171 "Лидер", и ее мама, семеро детей получили ранения. На Сумщине в тот же день в результате удара по маршрутке пострадали дети 8 и 15 лет.

Преступления против детей

Генпрокурор подчеркнул, что все шесть тяжелых преступлений против детей, определенных Резолюцией Совета Безопасности ООН №1261, Россия совершает ежедневно: убийства, ранения, нападения на школы и больницы, похищения, депортации, вербовки и сексуальное насилие.

На 1342-й день войны прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по этим фактам. "Мы сделаем все, чтобы все военные преступники, от исполнителей до руководства рф, были привлечены к ответственности. Время не станет помехой. Эти преступления не имеют срока давности", - заверил Кравченко.

