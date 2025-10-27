РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9294 посетителя онлайн
Новости Дети - жертвы войны Военные преступления россиян
452 3

Россия совершает все шесть самых тяжких военных преступлений против детей, определенных ООН, - Кравченко

Руслан Кравченко новый генпрокурор Украины

Во время полномасштабного вторжения Россия убила 661 украинского ребенка, ранила 2203, разрушила более 4500 школ и депортировала более 19 тысяч детей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дерзкая и циничная война России: мишень - украинские дети. После каждой атаки РФ по мирным городам Украины мы снова и снова видим одно и то же - убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы", - написал Кравченко.

Также читайте: Украинские дети под обстрелами: многие подростки не хотят думать о будущем после войны, - СМИ

Он отметил, что в ночной атаке "шахедами" по Киеву 26 октября погибли 19-летняя девушка, выпускница лицея №171 "Лидер", и ее мама, семеро детей получили ранения. На Сумщине в тот же день в результате удара по маршрутке пострадали дети 8 и 15 лет.

Преступления против детей

Генпрокурор подчеркнул, что все шесть тяжелых преступлений против детей, определенных Резолюцией Совета Безопасности ООН №1261, Россия совершает ежедневно: убийства, ранения, нападения на школы и больницы, похищения, депортации, вербовки и сексуальное насилие.

На 1342-й день войны прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по этим фактам. "Мы сделаем все, чтобы все военные преступники, от исполнителей до руководства рф, были привлечены к ответственности. Время не станет помехой. Эти преступления не имеют срока давности", - заверил Кравченко.

Смотрите: Мужчина, получивший 85% ожогов во время атаки на Киев и потерявший жену, впервые увидел своего преждевременно родившегося сына. ВИДЕО

Автор: 

дети (6775) ООН (4274) Кравченко Руслан (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООМ чи ООЖ
Туалет позначають стандартно
А ООН то такий туалет
Де кацапи сруть регулярно
показать весь комментарий
27.10.2025 16:05 Ответить
і шо ?

всьому світу пох... ООН в ніжки кланяється.. США раком доріжку стелить
показать весь комментарий
27.10.2025 16:07 Ответить
Твої підопічні з Хменьниччини вже відбувають тривалі терміни у в'язниці, генпрокурор?
Ти кидаєшся такими заявами: "Ми зробимо все, аби всіх воєнних злочинців, від виконавців до керівництва рф, було притягнуто до відповідальності. Час не стане на заваді. Ці злочини не мають строку давності". Продемонструй людям справедливе та невідворотнє покарання злочинців, розпочни зі своїх колег.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:08 Ответить
 
 