Росія чинить усі шість найтяжчих воєнних злочинів проти дітей, визначених ООН, - Кравченко

Під час повномасштабного вторгнення Росія вбила 661 українську дитину, поранила 2203, зруйнувала понад 4500 шкіл і депортувала понад 19 тисяч дітей.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зухвала і цинічна війна Росії: мішень - українські діти. Після кожної атаки РФ по мирних містах України ми знову і знову бачимо одне й те саме: вбиті діти, поранені діти, зруйновані долі", - написав Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ООН закликали тиснути на Росію і Україну, щоб зупинити війну

Він зазначив, що у нічній атаці "шахедами" по Києву 26 жовтня загинули 19-річна дівчина, випускниця ліцею №171 "Лідер", та її мама, а ще семеро дітей отримали поранення. На Сумщині того ж дня внаслідок удару по маршрутці постраждали діти 8 і 15 років.

Злочини проти дітей

Генпрокурор наголосив, що всі шість найтяжчих злочинів проти дітей, визначених Резолюцією Ради Безпеки ООН №1261, Росія вчиняє щодня: убивства, поранення, напади на школи й лікарні, викрадення, депортації, вербування та сексуальне насильство.

На 1342-й день війни прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за цими фактами. "Ми зробимо все, аби всіх воєнних злочинців, від виконавців до керівництва рф, було притягнуто до відповідальності. Час не стане на заваді. Ці злочини не мають строку давності", - запевнив Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські діти під обстрілами: чимало підлітків не хочуть думати про майбутнє після війни, - ЗМІ