В ООН закликали тиснути на Росію і Україну, щоб зупинити війну

Держави-члени ООН мають чинити тиск як на Російську Федерацію, так і на Україну, щоб домогтися припинення війни.

Про це заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, відповідаючи на запитання про те, які важелі впливу можуть змусити РФ погодитися на запропоноване генсеком Антоніу Гутеррешем припинення вогню на нинішній лінії зіткнення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб усі країни-члени ООН тиснули як на Україну, так і на Російську Федерацію, аби вони шукали переговорне рішення відповідно до Статуту ООН, до резолюцій Генасамблеї та територіальної цілісності України", — сказав Гак.

На уточнення журналістів, яким чином країни можуть тиснути на жертву агресії, він наголосив, що ООН не урівнює жертву та агресора.

"Йдеться не про те, щоб поставити їх у рівне становище, а про те, що всі сторони мають бути задіяні у процесі переговорів. Лише про це мова", — пояснив він.

Гак також порівняв ситуацію з іншими тривалими конфліктами — Ізраїль-Палестина та Кіпр, додавши, що для завершення війни "сторони повинні домовитись".

Він уточнив, що генеральний секретар ООН не проводив окремих переговорів із Росією чи США щодо припинення війни, але спілкувався з їхніми представниками "у кулуарах Генасамблеї ООН" про ситуацію в Україні.

+15
Нійуха собі?! А чого на Україну тиснути? Шоб кацапам територію віддала?
показати весь коментар
22.10.2025 21:54 Відповісти
+7
Ось це дохле ООН повинно надати гарантії Україні неприйняття за рашкою прав на окуповані території. (включаючи вже не визнаний за рашкою Крим)
показати весь коментар
22.10.2025 21:53 Відповісти
+6
Промацують реакцію , а потім - це щось не так переклали і взагалі - вона не це мала на увазі ...
показати весь коментар
22.10.2025 22:02 Відповісти
Світ зійшов з розуму ... вкотре
показати весь коментар
22.10.2025 21:54 Відповісти
"...Про це заявив заступник речника генерального секретаря ООН ...." - із козирних карт не заходять, як на мене....
показати весь коментар
22.10.2025 21:59 Відповісти
Антоніу Гутерреш - іди на ...уй!
показати весь коментар
22.10.2025 22:05 Відповісти
Хай гуттеріш тисне какашку в себе в туалеті, куколдо-імпотенти
показати весь коментар
22.10.2025 22:08 Відповісти
ООН іди на куй.. Що ти робило з 22 року?? Гутеришка куй путіну сосав.. Тисни курва на кац..********. а не на Україну, як жертву агресії
показати весь коментар
22.10.2025 22:26 Відповісти
з 22 року??
Чи ще з 2014 ...?!
показати весь коментар
22.10.2025 22:30 Відповісти
<******* ООН!
показати весь коментар
22.10.2025 22:31 Відповісти
О щось нове ООН тепер існує щоб закликати тиснути на жертву агресії )
показати весь коментар
22.10.2025 22:32 Відповісти
"Организація Озабоченних Націй",розігнати треба такий "оон"! Більш ніж 11 років, ми б'ємось за МИР! Запам'ятайте шльондри, припинити війну, може тільки той, хто її почав! А як що, бажаєте припинити багато воїн, зітріть з земної кулі ракову пухлину - касабстан! Оонівці, а що, хіба ***** вже на нарах??? Виконуйте рішення МКС, а потім давіть на трампакса та йорбана!
показати весь коментар
22.10.2025 23:25 Відповісти
Коли пан Гак побачить що його жінку гвалтує маніяк він не повинен втручатися..нехай жертва і агресор домовляються.
показати весь коментар
22.10.2025 23:37 Відповісти
 
 