В ООН закликали тиснути на Росію і Україну, щоб зупинити війну

Держави-члени ООН мають чинити тиск як на Російську Федерацію, так і на Україну, щоб домогтися припинення війни.

Про це заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, відповідаючи на запитання про те, які важелі впливу можуть змусити РФ погодитися на запропоноване генсеком Антоніу Гутеррешем припинення вогню на нинішній лінії зіткнення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб усі країни-члени ООН тиснули як на Україну, так і на Російську Федерацію, аби вони шукали переговорне рішення відповідно до Статуту ООН, до резолюцій Генасамблеї та територіальної цілісності України", — сказав Гак.

На уточнення журналістів, яким чином країни можуть тиснути на жертву агресії, він наголосив, що ООН не урівнює жертву та агресора.

"Йдеться не про те, щоб поставити їх у рівне становище, а про те, що всі сторони мають бути задіяні у процесі переговорів. Лише про це мова", — пояснив він.

Гак також порівняв ситуацію з іншими тривалими конфліктами — Ізраїль-Палестина та Кіпр, додавши, що для завершення війни "сторони повинні домовитись".

Він уточнив, що генеральний секретар ООН не проводив окремих переговорів із Росією чи США щодо припинення війни, але спілкувався з їхніми представниками "у кулуарах Генасамблеї ООН" про ситуацію в Україні.

