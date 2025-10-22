В ООН призвали оказывать давление на Россию и Украину, чтобы остановить войну

Государства-члены ООН должны оказывать давление как на Российскую Федерацию, так и на Украину, чтобы добиться прекращения войны.

Об этом заявил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Гак, отвечая на вопрос о том, какие рычаги влияния могут заставить РФ согласиться на предложенное генсеком Антониу Гутеррешем прекращение огня на нынешней линии соприкосновения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы все страны-члены ООН давили как на Украину, так и на Российскую Федерацию, чтобы они искали переговорное решение в соответствии с Уставом ООН, резолюциями Генассамблеи и территориальной целостности Украины", - сказал Гак.

На уточнение журналистов, каким образом страны могут давить на жертву агрессии, он подчеркнул, что ООН не уравнивает жертву и агрессора.

"Речь идет не о том, чтобы поставить их в равное положение, а о том, что все стороны должны быть задействованы в процессе переговоров. Только об этом речь", - пояснил он.

Гак также сравнил ситуацию с другими длительными конфликтами - Израиль-Палестина и Кипр, добавив, что для завершения войны "стороны должны договориться".

Он уточнил, что генеральный секретарь ООН не проводил отдельных переговоров с Россией или США о прекращении войны, но общался с их представителями "в кулуарах Генассамблеи ООН" о ситуации в Украине.

