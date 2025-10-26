УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8887 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ Обстріли Києва
8 817 32

19-річна Анастасія Маслій та її мама загинули внаслідок дронової атаки РФ на Київ. ФОТО

Внаслідок удару російського дрону по житловій багатоповерхівці Києва в ніч на 26 жовтня загинула випускниця Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Анастасія Маслій.

Про це навчальний заклад повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі скорботою та невимовним болем… Маслій Анастасія - випускниця нашого ліцею 2023 року. Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі - разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі. Світла пам’ять і вічна шана… Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити…", - йдеться у дописі.

маслій анастасія

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мама Анастасії також загинула 

Телеканал "Київ 24" показав інтерв’ю з сусідкою матері та її 19-річної доньки, смерть яких викликав токсичний дим під час пожежі, що виникла через удар ворожого безпілотника.

За словами жінки, дівчину намагалися врятувати медики, які прибули на місце, але вона померла. Не змогли врятувати і її маму.

Атака РФ на Київ 26 жовтня

Нагадаємо, що близько 2 години ночі 26 жовтня РФ атакувала Київ із застосуванням ударних БпЛА. Відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, серед яких 19-річна дівчина.

Дивіться також: Атака РФ на Київ: відомо вже про 33 постраждалих, 8 із них госпіталізовані. Роботи з ліквідації наслідків завершені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Київ (20362) обстріл (31541) жертви (1918)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
26.10.2025 18:09 Відповісти
+13
Видно, що дуже світлі люди були. Дуже шкода, що таке трагедія сталася. Томагавки, для помсти і запобігання подібному, були б дуже доречні.
показати весь коментар
26.10.2025 18:09 Відповісти
+12
Вітчна пам"ять невинно загиблим!
Ще раз й ще раз згадую збір допомоги Україні в давньому замку костьолі- католики , старенькі пари - не почула українців . Величезна зала , хто виступає з концертом української діаспори з Чикаго в столиці центального респівського штату в американці ... Звичайно й дітки української діаспори й китайські музиканти й і ...й і... й і ...
Й жодного політика не бачила - дипломата людини, доброї волі... А чому -бо зЄльоні МЛАДОРИГИ може й були але там , де живе Умєрівське кодло сімейне... Доречі демштати . А натомість перекрили виїзд дипломатам незалежної історії України - БО ВОНИ УСІ В ОПОЗИЦІЇ ДО РИГІВ !
показати весь коментар
26.10.2025 18:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.10.2025 18:09 Відповісти
Русня сУКІ!
показати весь коментар
26.10.2025 18:24 Відповісти
Маю вакантні посади в піхоті, хто хоче битись з ворогом, приходьте.
показати весь коментар
26.10.2025 18:47 Відповісти
Igor Liashenko #598365 прокацапський підарас
показати весь коментар
26.10.2025 19:36 Відповісти
Паржать патаму шта. І какая разніца.
показати весь коментар
26.10.2025 18:36 Відповісти
Видно, що дуже світлі люди були. Дуже шкода, що таке трагедія сталася. Томагавки, для помсти і запобігання подібному, були б дуже доречні.
показати весь коментар
26.10.2025 18:09 Відповісти
Вітчна пам"ять невинно загиблим!
Ще раз й ще раз згадую збір допомоги Україні в давньому замку костьолі- католики , старенькі пари - не почула українців . Величезна зала , хто виступає з концертом української діаспори з Чикаго в столиці центального респівського штату в американці ... Звичайно й дітки української діаспори й китайські музиканти й і ...й і... й і ...
Й жодного політика не бачила - дипломата людини, доброї волі... А чому -бо зЄльоні МЛАДОРИГИ може й були але там , де живе Умєрівське кодло сімейне... Доречі демштати . А натомість перекрили виїзд дипломатам незалежної історії України - БО ВОНИ УСІ В ОПОЗИЦІЇ ДО РИГІВ !
показати весь коментар
26.10.2025 18:12 Відповісти
До чого це я - бо не тільки Трмап дозрівав своїми мізками й вигодою - американці перстали співчувати, вони живуть своїм вибором свого "буратіни" . А парків підсвічених в жовто-блакитний не стало й простих бордів або прапорів біля різних офіційних будівель ... Й онуки не просять робити дописи в шкільну настінну ... А терору мирного люду стало в рази більше! Й тільки Пороху Рютте вибив виїзд за кордон - до Польщі!!!
Виблдки зЄригівські щоб ви уси видохли... у владі як мінімум !
показати весь коментар
26.10.2025 18:24 Відповісти
Мої онуки напівукраїнської крові ще з молодших класів знали про молоду вільну Україну, котру хотіла вбити Російська імперія комуністів голодоморами. Уявіть, не я про це перша їм розповіла. Й це штат респів, антикомуняк, антигебнівських політків пам"ятаючих рейгана та соратників Маккейна . Це в школі, в дні першого уроку, їм розповідали коротку історію кожної країни, з корінням з котрої є учні у класі...На дверях сама бачила серед безлічі різних прапорців наш жовто-блакитний. А в ці роки Буратіна смішив українців "сенйором голодомором", "україною- порноактрисою" й т д й т п. А коли я подумала, що настав час розповісти про жахи голодомору , вони кажуть - а ми знаємо про це , нам в школі розповідали. ...
показати весь коментар
26.10.2025 19:35 Відповісти
тут ще зЄРИГІВ захищають на Банковій - знаєш?
показати весь коментар
26.10.2025 18:56 Відповісти
разом з 95-им кварталом та міндічами?
показати весь коментар
26.10.2025 19:13 Відповісти
я маю на увазі вашу назву про кодло...бо то ж кловани-агітатори ригомайданів та й кремль бєнєй для підстругав - ДЛЯ передачі РИГОВЛАДІ
показати весь коментар
26.10.2025 19:15 Відповісти
Я все сказав., і Ви, мене зрозуміли.
показати весь коментар
26.10.2025 19:24 Відповісти
це і є їх ціль війни - фізичне знищення українців. Вони ведуться себе як нацисти з евреями

ОДНЕ ЩО НЕ ТАК - у нас є армія

САМЕ ТОМУ умови скорочення армії, ніякого НАТО і тд і тд
показати весь коментар
26.10.2025 18:19 Відповісти
чомусь мир та добробут не прижились в Україні ...не схотіли люди приїняти руки , які дали їм життя до 19р...
показати весь коментар
26.10.2025 18:32 Відповісти
Він говорить, я вам нічєго нє должєн?
показати весь коментар
26.10.2025 19:36 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
26.10.2025 18:34 Відповісти
Загинула молода дівчина твід рашиських варварів. смерть терористу путіну і його злочиній кліці.
показати весь коментар
26.10.2025 18:38 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 18:45 Відповісти
RIP
показати весь коментар
26.10.2025 19:39 Відповісти
Це друзі моєї колеги.....
показати весь коментар
26.10.2025 19:48 Відповісти
Русня скотобаза #бана
показати весь коментар
26.10.2025 19:51 Відповісти
Біль. Сум. Тільки не називате цих диких азіатів, цю орду руснею... вони до Русі зовсім ніякого стосунку не мають, крім загарбницького
показати весь коментар
26.10.2025 20:04 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
26.10.2025 20:23 Відповісти
 
 