19-річна Анастасія Маслій та її мама загинули внаслідок дронової атаки РФ на Київ. ФОТО

Внаслідок удару російського дрону по житловій багатоповерхівці Києва в ніч на 26 жовтня загинула випускниця Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер" Анастасія Маслій.

Про це навчальний заклад повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі скорботою та невимовним болем… Маслій Анастасія - випускниця нашого ліцею 2023 року. Яскрава, талановита, розумна дівчина, сповнена мрій і планів на майбутнє. Життя, яке лише починалося, трагічно обірвалося цієї ночі - разом із мамою Настя загинула внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку в Деснянському районі. Світла пам’ять і вічна шана… Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити…", - йдеться у дописі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мама Анастасії також загинула

Телеканал "Київ 24" показав інтерв’ю з сусідкою матері та її 19-річної доньки, смерть яких викликав токсичний дим під час пожежі, що виникла через удар ворожого безпілотника.

За словами жінки, дівчину намагалися врятувати медики, які прибули на місце, але вона померла. Не змогли врятувати і її маму.

Атака РФ на Київ 26 жовтня

Нагадаємо, що близько 2 години ночі 26 жовтня РФ атакувала Київ із застосуванням ударних БпЛА. Відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, серед яких 19-річна дівчина.

Дивіться також: Атака РФ на Київ: відомо вже про 33 постраждалих, 8 із них госпіталізовані. Роботи з ліквідації наслідків завершені. ФОТОрепортаж (оновлено)