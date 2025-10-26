19-летняя Анастасия Маслий и ее мама погибли вследствие дроновой атаки РФ на Киев. ФОТО

Вследствие удара российского дрона по жилой многоэтажке Киева в ночь на 26 октября погибла выпускница Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Анастасия Маслий.

Об этом учебное заведение сообщило на своей странице в соцсети фейсбук

"Со скорбью и невыразимой болью... Маслий Анастасия - выпускница нашего лицея 2023 года. Яркая, талантливая, умная девушка, полная мечтаний и планов на будущее. Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью - вместе с мамой Настя погибла вследствие попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе. Светлая память и вечный почет... Невозможно найти слова, чтобы описать эту боль. Вспоминаем Настю как добрую, искреннюю, улыбчивую девушку, которой еще жить и жить...", - говорится в сообщении.

Мама Анастасии также погибла

Телеканал "Киев 24" показал интервью с соседкой матери и ее 19-летней дочери, смерть которых вызвал токсичный дым во время пожара, возникшего из-за удара вражеского беспилотника.

По словам женщины, девушку пытались спасти медики, которые прибыли на место, но она умерла. Не смогли спасти и ее маму.

Атака РФ на Киев 26 октября

Напомним, что около 2 часов ночи 26 октября РФ атаковала Киев с применением ударных БпЛА. Известно о трех погибших в Деснянском районе, среди которых 19-летняя девушка.

