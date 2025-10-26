РУС
6 241 24

19-летняя Анастасия Маслий и ее мама погибли вследствие дроновой атаки РФ на Киев. ФОТО

Вследствие удара российского дрона по жилой многоэтажке Киева в ночь на 26 октября погибла выпускница Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Анастасия Маслий.

Об этом учебное заведение сообщило на своей странице в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Со скорбью и невыразимой болью... Маслий Анастасия - выпускница нашего лицея 2023 года. Яркая, талантливая, умная девушка, полная мечтаний и планов на будущее. Жизнь, которая только начиналась, трагически оборвалась этой ночью - вместе с мамой Настя погибла вследствие попадания российского дрона в многоэтажку в Деснянском районе. Светлая память и вечный почет... Невозможно найти слова, чтобы описать эту боль. Вспоминаем Настю как добрую, искреннюю, улыбчивую девушку, которой еще жить и жить...", - говорится в сообщении.

Маслий Анастасия

Мама Анастасии также погибла

Телеканал "Киев 24" показал интервью с соседкой матери и ее 19-летней дочери, смерть которых вызвал токсичный дым во время пожара, возникшего из-за удара вражеского беспилотника.

По словам женщины, девушку пытались спасти медики, которые прибыли на место, но она умерла. Не смогли спасти и ее маму.

Атака РФ на Киев 26 октября

Напомним, что около 2 часов ночи 26 октября РФ атаковала Киев с применением ударных БпЛА. Известно о трех погибших в Деснянском районе, среди которых 19-летняя девушка.

Атака РФ на Киев 26 октября

Напомним, что около 2 часов ночи 26 октября РФ атаковала Киев с применением ударных БпЛА. Известно о трех погибших в Деснянском районе, среди которых 19-летняя девушка.

+22
26.10.2025 18:09 Ответить
+16
їх смерті на ***** та зє піаністу. сильно дорого дається нам голосування за зеленського.
26.10.2025 18:09 Ответить
+11
Вітчна пам"ять невинно загиблим!
Ще раз й ще раз згадую збір допомоги Україні в давньому замку костьолі- католики , старенькі пари - не почула українців . Величезна зала , хто виступає з концертом української діаспори з Чикаго в столиці центального респівського штату в американці ... Звичайно й дітки української діаспори й китайські музиканти й і ...й і... й і ...
Й жодного політика не бачила - дипломата людини, доброї волі... А чому -бо зЄльоні МЛАДОРИГИ може й були але там , де живе Умєрівське кодло сімейне... Доречі демштати . А натомість перекрили виїзд дипломатам незалежної історії України - БО ВОНИ УСІ В ОПОЗИЦІЇ ДО РИГІВ !
26.10.2025 18:12 Ответить
26.10.2025 18:09 Ответить
Русня сУКІ!
26.10.2025 18:24 Ответить
Маю вакантні посади в піхоті, хто хоче битись з ворогом, приходьте.
26.10.2025 18:47 Ответить
Паржать патаму шта. І какая разніца.
26.10.2025 18:36 Ответить
ну хай ржуть. чи не дорого їм це дійство? хочу щоб скумбрія поржала над могилами своїх дітей
26.10.2025 18:39 Ответить
Видно, що дуже світлі люди були. Дуже шкода, що таке трагедія сталася. Томагавки, для помсти і запобігання подібному, були б дуже доречні.
26.10.2025 18:09 Ответить
26.10.2025 18:12 Ответить
До чого це я - бо не тільки Трмап дозрівав своїми мізками й вигодою - американці перстали співчувати, вони живуть своїм вибором свого "буратіни" . А парків підсвічених в жовто-блакитний не стало й простих бордів або прапорів біля різних офіційних будівель ... Й онуки не просять робити дописи в шкільну настінну ... А терору мирного люду стало в рази більше! Й тільки Пороху Рютте вибив виїзд за кордон - до Польщі!!!
Виблдки зЄригівські щоб ви уси видохли... у владі як мінімум !
26.10.2025 18:24 Ответить
тут ще зЄРИГІВ захищають на Банковій - знаєш?
26.10.2025 18:56 Ответить
разом з 95-им кварталом та міндічами?
26.10.2025 19:13 Ответить
я маю на увазі вашу назву про кодло...бо то ж кловани-агітатори ригомайданів та й кремль бєнєй для підстругав - ДЛЯ передачі РИГОВЛАДІ
26.10.2025 19:15 Ответить
Я все сказав., і Ви, мене зрозуміли.
26.10.2025 19:24 Ответить
це і є їх ціль війни - фізичне знищення українців. Вони ведуться себе як нацисти з евреями

ОДНЕ ЩО НЕ ТАК - у нас є армія

САМЕ ТОМУ умови скорочення армії, ніякого НАТО і тд і тд
26.10.2025 18:19 Ответить
чомусь мир та добробут не прижились в Україні ...не схотіли люди приїняти руки , які дали їм життя до 19р...
26.10.2025 18:32 Ответить
R.I.P.
26.10.2025 18:34 Ответить
Загинула молода дівчина твід рашиських варварів. смерть терористу путіну і його злочиній кліці.
26.10.2025 18:38 Ответить
26.10.2025 18:45 Ответить
 
 