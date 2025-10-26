Атака РФ на Киев: известно уже о 33 пострадавших, 8 из них госпитализированы. Работы по ликвидации последствий завершены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Количество пострадавших вследствие российского обстрела Киева в ночь на воскресенье 26 октября увеличилось до 33 человек.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"До 33 человек увеличилось количество пострадавших от атаки врага на столицу минувшей ночью. 8 из них медики госпитализировали. В том числе, троих детей", - говорится в сообщении.

Он также напомнил, что погибли в Киеве три человека.

Ликвидация последствий

В ГСЧС Украины сообщили, что в Киеве по состоянию на 16:00 работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов в Деснянском районе завершены.

Также полностью завершены работы и на двух других локациях, потерпевших поражение 25 октября.













Атака РФ на Киев 26 октября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Киев. Вследствие вражеской атаки есть 3 погибших и десятки раненых, среди них 7 детей.

Также сообщалось, что среди погибших в Киеве - 19-летняя девушка и ее мама.

