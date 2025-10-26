"Шахед" попал в 9-этажку в Деснянском районе Киева: 26 пострадавших, из них шестеро детей
В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, войска РФ атаковали Киев "шахедами".
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия в Оболонском районе
По его словам, в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки.
Последствия в Деснянском районе
Впоследствии стало известно, что на одной из локации в Деснянском районе пожар в жилом доме. Спасатели работают над ликвидацией.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей.
На второй локации ударной волной выбиты окна.
Что известно о пострадавших?
По данным КГГА, по состоянию на 4.22 утра было известно о 26 пострадавших, из них шестеро детей.
Больше информации о последствиях ночной атаки на столицу на данный момент нет.
Ночной обстрел 25 октября
В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
- зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
На Днепропетровщине под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.
Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.
На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розуміється, шо треба спати в метро, поки мразі не повернуться до Києва.