"Шахед" попал в 9-этажку в Деснянском районе Киева: 26 пострадавших, из них шестеро детей

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, войска РФ атаковали Киев "шахедами".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия в Оболонском районе

По его словам, в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели ликвидировали пожары в Киеве, вызванные российской атакой в ночь на 25 октября, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Последствия в Деснянском районе

Впоследствии стало известно, что на одной из локации в Деснянском районе пожар в жилом доме. Спасатели работают над ликвидацией.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей.

На второй локации ударной волной выбиты окна.

Что известно о пострадавших?

По данным КГГА, по состоянию на 4.22 утра было известно о 26 пострадавших, из них шестеро детей.

Больше информации о последствиях ночной атаки на столицу на данный момент нет.

Ночной обстрел 25 октября

В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:

противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На Днепропетровщине под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.

Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.

Больше читайте в нашем Telegram-канале