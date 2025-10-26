РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
"Шахед" попал в 9-этажку в Деснянском районе Киева: 26 пострадавших, из них шестеро детей

шахед над Троещиной

В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, войска РФ атаковали Киев "шахедами".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия в Оболонском районе

По его словам, в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки.

Последствия в Деснянском районе

Впоследствии стало известно, что на одной из локации в Деснянском районе пожар в жилом доме. Спасатели работают над ликвидацией.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей.

На второй локации ударной волной выбиты окна.

Что известно о пострадавших?

По данным КГГА, по состоянию на 4.22 утра было известно о 26 пострадавших, из них шестеро детей.

Больше информации о последствиях ночной атаки на столицу на данный момент нет.

Ночной обстрел 25 октября

В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:

  • противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
  • зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На Днепропетровщине под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.

Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.

26.10.2025 07:14 Ответить
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте ? в той час як "навеличніший" їздить по Європі ворог знищує Київ і не елітні котеджі ,а звичайні житлові багатоповерхівки ,відповіді немає,пусті розмови про "томагавки" вже за "фламінго" забули.
26.10.2025 08:03 Ответить
Ті за кордоном, а тут вибивають звичайних гоїв, кончених засп зовсім війна не торкається. Грошові мішки повинні залишитися після війни. Нехілий розклад.

Розуміється, шо треба спати в метро, поки мразі не повернуться до Києва.
26.10.2025 08:12 Ответить
Если попали бы в элитный дом и погибли люди тебе бы легче было?! Ты точно в 2019 за эту власть голосовал!
26.10.2025 08:22 Ответить
Я ніколи не голосував за прорашиського клоуна ,а про елітне житло я не те мав на увазі , що варвари творят геноцид ,вони хочуть більше вбити людей.
26.10.2025 08:28 Ответить
Может быть вы писАли на эмоциях тогда понятно за элитное жилье. Странно одно, где заявленные солнцеликим ответы по московии?!
26.10.2025 08:46 Ответить
Це не балістика, був час зібратися й піти в бомбосховища. На жаль і в Хмельницькому левова частка мешканців міста ігнорують тривогу. Але ж Київ під постійними польотами надто в суботу-неділю.
26.10.2025 08:27 Ответить
так шо жити в метро? ти дурак?
26.10.2025 08:43 Ответить
 
 