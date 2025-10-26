УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
3 732 8

"Шахед" влучив у 9-поверхівку в Деснянському районі Києва: 26 потерпілих, з них шестеро дітей

шахед над Троєщиною

У ніч проти неділі, 26 жовтня 2025 року, війська РФ атакували Київ "шахедами".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ

Наслідки в Оболонському районі 

За його словами, в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.

Наслідки в Деснянському районі

Згодом стало відомо, що на одній із локації в Деснянському районі пожежа в житловому будинку. Рятувальники працюють над ліквідацією.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів.

На другій локації ударною хвилею вибито вікна.

Що відомо про постраждалих?

За даними КМВА, станом на 4.22 ранку було відомо про 26 потерпілих, з них шестеро дітей.

Більше інформації щодо наслідків нічної атаки на столицю на цю мить немає. 

Нічний обстріл 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували територію України дев'ятьма балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
  • зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

На Дніпропетровщині під ударами ракет і дронів опинився Синельниківський район. Загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Ворог завдав потужного удару по Києву: дві людини загинули, 13 поранених. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

На Харківщині російські загарбники атакували енергооб'єкти.

