Рятувальники ліквідували пожежі у Києві, спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Під кінець доби суботи, 25 жовтня, рятувальники ліквідували пожежі у двох районах Києва, які спалахнули внаслідок ракетних ударів РФ минулої ночі.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ: станом на 23:30 пожежі у Деснянському та Дарницькому районах столиці, спричинені російським ударом, повністю ліквідовано", - сказано в повідомленні.

Рятувальники продовжують працювати на місцях. Вони розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному загорянню.

Нічний обстріл 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували територію України дев'ятьма балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України:

протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

На Дніпропетровщині під ударами ракет і дронів опинився Синельниківський район. Загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Ворог завдав потужного удару по Києву: дві людини загинули, 13 поранених. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

На Харківщині російські загарбники атакували енергооб'єкти.