Спасатели ликвидировали пожары в Киеве, вызванные российской атакой в ночь на 25 октября, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

К концу суток субботы, 25 октября, спасатели ликвидировали пожары в двух районах Киева, которые вспыхнули в результате ракетных ударов РФ минувшей ночью.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев: по состоянию на 23:30 пожары в Деснянском и Дарницком районах столицы, вызванные российским ударом, полностью ликвидированы", - сказано в сообщении.

Спасатели продолжают работать на местах. Они разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Ночной обстрел 25 октября

В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:

противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На Днепропетровщине под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.

Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.