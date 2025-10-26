УКР
Атака РФ на Київ: відомо вже про 33 постраждалих, 8 із них госпіталізовані. Роботи з ліквідації наслідків завершені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва в ніч на неділю 26 жовтня збільшилася до 33 осіб.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей", - йдеться в повідомленні.

Він також нагадав, що в Києві загинули троє людей.

Також читайте: "Шахед" влучив у 9-поверхівку в Деснянському районі Києва: 26 потерпілих, з них шестеро дітей

Ліквідація наслідків

У ДСНС України повідомили, що в Києві станом на 16:00 роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі - завершені.

Також повністю завершені роботи і на двох інших локаціях, які зазнали ураження 25 жовтня.

Атака РФ на Київ 26 жовтня
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей.

Також повідомлялося, що серед загиблих у Києві - 19-річна дівчина та її мама.

Читайте: Росія заслуговує на повну міжнародну ізоляцію, - Сибіга

Київ (20362) обстріл (31541) Повітряні атаки на Київ (960)
а, де урюк тімурчик, головний по піздежу про київ?
26.10.2025 16:55 Відповісти
Де атака на Москву?
26.10.2025 17:37 Відповісти
 
 