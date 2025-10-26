Наслідки нічної атаки РФ на Київ: 3 загиблих, десятки поранених, серед них 7 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники наразі ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі Києва, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло", - уточнили у ДСНС.
Що відомо про кількість жертв?
Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у Деснянському районі за попередньою інформацією загинули троє людей та 27 постраждали (з них 6 дітей).
"Уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій", - інформує Кличко.
Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій.
За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.
Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.
Наслідки атаки
За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.
Оновлена інформація
Згодом Кличко зазначив, що підтверджена загибель трьох людей у столиці. Постраждалих уже 29. Із них 6 дітей. Наймолодшому - 4 роки. В лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, зокрема двоє дітей.
Інші отримують лікування амбулаторно.
Саме це й стається тепер... Але тільки зараз про це вже заговорили, відкрито, і кацапи, а їх прокоментували журналісти: "
Відбулося щось дуже важливе. Соловйов заявив, що треба знищувати великі міста України - Харків, Одесу, Дніпро - разом з усім населенням. Якщо воно не "скине нацистську владу". Там, мовляв, наших вже нема, і якщо вони терплять, то пізнають російську "ярость" і будуть знищені, як Содом і Гоморра.
Це дійсно важлива заява. У Соловйова всі позиції "погоджені" у вищому сенсі: він настільки глибоко просочився путіним, що сам вже краще за начальство відчуває, що сказати і де змовчати. Так от, його заява - це поворотний момент війни.
По-перше, це акт прощання. Вся риторика, весь пафос війни, яку росіяни розвʼязали - це "повернення своїх у рідну гавань". Вони до останнього намагалися розповісти, що не хочуть зла населенню, бʼють лише по військових обʼєктах і так далі. Звичайно, це була брехня, але вони послідовно її тримались. І ось вперше Соловйов говорить "Раз так, то ви чужі - не діставайтеся ж ви нікому! Ми вас знищимо". Все. Межі "русского міра" закінчились на Донбасі, який став останньою вимогою Путіна."
(Ігор Щедрін).
Як каже старий одеський анекдот:
"Шьоб ви били такими умними, как мая Сага вчера!"
Я написав про те, що кацапня змінила риторику, і перестала кричать про "денацифікацію" та "барьбу с киевским режимом", а заговорила прямо про знищення України та українців, бо завоювать вони нас не здатні...
А палаючі житлові будинки з людьми, я бачив ще 3 березня 2022 року (отой відомий сюжет, знятий з автомобіля, на вулиці в Чернігові... Але кацапи тоді тринділи про "асвабаждение "русскаязичних". (До речі - в тому домі жило багато сімей "русскаязичних" - сімей відставників Радянської Армії. Я навіть, на пожарищі, бачив підручник "Родная речь").
Так що не треба "****** ногами", і шукать "ворога" там, де його немає...
А-а-а... Ти ще тоді сидів на "камчатці", і горобцям дулі тикав, у вікно... І батько пароль з компа не знімав...
То яке право ТИ маєш вимагать щось від мене? Мої підписники, зараз, читають твою "гімноплювачку", і сміються - бо подібну дурість навіть вони тут рідко зустрічають...
Без задніх ніг відключаєшся.
Тривоги не чуєш, навіть реактивних мопедів вже не чуєш.
Інколи просипаєшся від вибухів.
Почали долітати модернізовані каби.
Так, організм звик якось і просто спиш, бо немає сил і мозок ВЖЕ ЧОМУСЬ не будиться нічними звуками.
Якось так воно
Так і хочеться спитать: "Люди добрі! Ви читать і критично оцінювать написане, здатні?!!!"