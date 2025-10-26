УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
7 392 32

Наслідки нічної атаки РФ на Київ: 3 загиблих, десятки поранених, серед них 7 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники наразі ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі Києва, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло", - уточнили у ДСНС

Також читайте: Рятувальники ліквідували пожежі у Києві, спричинені російською атакою в ніч на 25 жовтня, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Що відомо про кількість жертв?

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у Деснянському районі за попередньою інформацією загинули троє людей та 27 постраждали (з них 6 дітей).

"Уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій", - інформує Кличко.

Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій.

Також читайте: "Шахед" влучив у 9-поверхівку в Деснянському районі Києва: 26 потерпілих, з них шестеро дітей

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Наслідки атаки

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.

Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня
Київ після обстрілу 26 жовтня

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

Оновлена інформація

Згодом Кличко зазначив, що підтверджена загибель трьох людей у столиці. Постраждалих уже 29. Із них 6 дітей. Наймолодшому - 4 роки. В лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, зокрема двоє дітей.
Інші отримують лікування амбулаторно.

Київ (20362) ДСНС (5323) Повітряні атаки на Київ (954) Шахед (1592)
+22
Співчуття рідним загиблих,швидкого одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
26.10.2025 07:27 Відповісти
+13
Ще два роки тому писав: "Якщо Путіну не вдасться нас зламать, він почне діять по принципу"Не дасталась мне - не даставайся никаму!...", і почне методично руйнувать інфраструктуру України..."

Саме це й стається тепер... Але тільки зараз про це вже заговорили, відкрито, і кацапи, а їх прокоментували журналісти: "

Відбулося щось дуже важливе. Соловйов заявив, що треба знищувати великі міста України - Харків, Одесу, Дніпро - разом з усім населенням. Якщо воно не "скине нацистську владу". Там, мовляв, наших вже нема, і якщо вони терплять, то пізнають російську "ярость" і будуть знищені, як Содом і Гоморра.

Це дійсно важлива заява. У Соловйова всі позиції "погоджені" у вищому сенсі: він настільки глибоко просочився путіним, що сам вже краще за начальство відчуває, що сказати і де змовчати. Так от, його заява - це поворотний момент війни.

По-перше, це акт прощання. Вся риторика, весь пафос війни, яку росіяни розвʼязали - це "повернення своїх у рідну гавань". Вони до останнього намагалися розповісти, що не хочуть зла населенню, бʼють лише по військових обʼєктах і так далі. Звичайно, це була брехня, але вони послідовно її тримались. І ось вперше Соловйов говорить "Раз так, то ви чужі - не діставайтеся ж ви нікому! Ми вас знищимо". Все. Межі "русского міра" закінчились на Донбасі, який став останньою вимогою Путіна."
(Ігор Щедрін).
26.10.2025 07:32 Відповісти
+12
Ти херню писав і пишеш!!***** лупе шахедами,бо він їх має і нарощує виробництво і ніякої адекватної відповіді від ручної мавпочки Єрмака не буде.Два роки назад не було можливості стільки виготовляти і запускати.Це ж очевидні речі-під час війни економіку всю на потреби війни замість бескінечного турне по світу корупції і відосиків.Головна проблема в ішаку,який допомагає знищувати Україну.Зрадник все просрав і просирає.
26.10.2025 08:01 Відповісти
26.10.2025 07:27 Відповісти
26.10.2025 07:32 Відповісти
26.10.2025 08:01 Відповісти
Ти про що? Синку! Я писав, два роки тому, про майбутню "зміну стратегії" та "зміну риторики" кацапами... А ти "прокинувся" на ЧЕТВЕРТОМУ РОЦІ війни, і корчиш з скбе "критика-аналітика"... Тобі не здається, що ти нагадуєш собаку, яка гавкає вслід обозу, що проїхав повз двір, ще годину тому?
показати весь коментар
26.10.2025 08:06 Відповісти
Читай уважно мій комент!!!Нічого не помінялося!!!Небуло можливостей раніше,2 роки назад експерд ти мамкин!
показати весь коментар
26.10.2025 08:09 Відповісти
Я УВАЖНО читав твій коментар за 26 жовтня 2025 року... Питання - а де ТАКИЙ коментар, ТВІЙ, за 2022 рік? Де був тоді ТИ?...
Як каже старий одеський анекдот:
"Шьоб ви били такими умними, как мая Сага вчера!"
показати весь коментар
26.10.2025 08:14 Відповісти
Тобто до цього пуйло не стріляв по будинкам з людьми? Вам варто тоді стулити пельку, якщо ви з 2014, 2022'не бачили палаючих будинків з людьми.
показати весь коментар
26.10.2025 09:20 Відповісти
Сонечко! Що мені робить - я й без тебе знаю... І не маю бажання вислуховувать непрохані поради - та ще й в такому грубому тоні...
Я написав про те, що кацапня змінила риторику, і перестала кричать про "денацифікацію" та "барьбу с киевским режимом", а заговорила прямо про знищення України та українців, бо завоювать вони нас не здатні...
А палаючі житлові будинки з людьми, я бачив ще 3 березня 2022 року (отой відомий сюжет, знятий з автомобіля, на вулиці в Чернігові... Але кацапи тоді тринділи про "асвабаждение "русскаязичних". (До речі - в тому домі жило багато сімей "русскаязичних" - сімей відставників Радянської Армії. Я навіть, на пожарищі, бачив підручник "Родная речь").
Так що не треба "****** ногами", і шукать "ворога" там, де його немає...
показати весь коментар
26.10.2025 09:44 Відповісти
Це людина з тих,що поїло,покакало і забуло,що було вчора.Він вже памятає,як кацапи з перших днів 2022р з лиця стирали міста вмісті з цивільним населенням,Бучу геть не памята!
показати весь коментар
26.10.2025 10:18 Відповісти
Синку... "Какаєш" тут, саме ти... У тебе розуму не вистачило навіть зрозуміть, про що саме я тут писав... На думку мені приходить вислів з "Нєдоросля", фон Візіна: "Не мечите бисера перед свиниями - да не попрут они его ногами...".
показати весь коментар
26.10.2025 10:28 Відповісти
Прпагандисти ще до 2022р говорили про знищення України.Ніяка риторика не змінилася
показати весь коментар
26.10.2025 08:04 Відповісти
Я щось не помічав, щоб ТИ про це писав, у 2022 році...
А-а-а... Ти ще тоді сидів на "камчатці", і горобцям дулі тикав, у вікно... І батько пароль з компа не знімав...
показати весь коментар
26.10.2025 08:10 Відповісти
Зрозуміло,розуму достатньо образити і реєстрацію подивитись,типовий упоротий зебуїн
показати весь коментар
26.10.2025 08:12 Відповісти
Синку! А у тебе "розуму вистачило", щоб з вересня 2025 року прослідкувать мої коментарі на форумі, і побачить мої політичні вподобання? НІ...!!!
То яке право ТИ маєш вимагать щось від мене? Мої підписники, зараз, читають твою "гімноплювачку", і сміються - бо подібну дурість навіть вони тут рідко зустрічають...
показати весь коментар
26.10.2025 08:36 Відповісти
Дякую! Нарешті мені стало зрозуміло. Це Зеленський у всьому винен! Він напав на Україну! Чому ж вісі на путєна накинулись? Він же ж прагне миру?
показати весь коментар
26.10.2025 09:41 Відповісти
Очікується підвищення активності тупого дебіла-зрадника ЗЕ,текст вже готують.Радійте зебуїни,не все ж так і погано .Клоун настрій підніме відосиком
показати весь коментар
26.10.2025 07:36 Відповісти
де ж наші дрони перехоплювачі?
показати весь коментар
26.10.2025 07:42 Відповісти
міндічу ще трохи не вистарчає на золоті унітази в новому будинку в Австрії, ще буквально два-три тижні, і все буде!
показати весь коментар
26.10.2025 08:20 Відповісти
Чому не ховались в укриттях?
показати весь коментар
26.10.2025 09:14 Відповісти
Скажу чесно: тупо хочеться спать.
Без задніх ніг відключаєшся.
Тривоги не чуєш, навіть реактивних мопедів вже не чуєш.
Інколи просипаєшся від вибухів.
Почали долітати модернізовані каби.

Так, організм звик якось і просто спиш, бо немає сил і мозок ВЖЕ ЧОМУСЬ не будиться нічними звуками.
Якось так воно
26.10.2025 10:11 Відповісти
Прямо "на сміх" підірвало", від поведінки деяких коментаторів... Ставлять "лайки" одному, а потім "лайкають" тому, хто той коментар критикує...
Так і хочеться спитать: "Люди добрі! Ви читать і критично оцінювать написане, здатні?!!!"
26.10.2025 10:11 Відповісти
Горіти вам в пеклі смердячі кацапи! А як вам спіться таваріщ преЗент? Асфальтом можна захистити міста і домівки громадян, нє?
показати весь коментар
