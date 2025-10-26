Наслідки нічної атаки РФ на Київ: 3 загиблих, десятки поранених, серед них 7 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники наразі ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі Києва, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

"Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло", - уточнили у ДСНС.

Що відомо про кількість жертв?

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у Деснянському районі за попередньою інформацією загинули троє людей та 27 постраждали (з них 6 дітей).

"Уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій", - інформує Кличко.

Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій.

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Наслідки атаки

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.













До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

Оновлена інформація

Згодом Кличко зазначив, що підтверджена загибель трьох людей у столиці. Постраждалих уже 29. Із них 6 дітей. Наймолодшому - 4 роки. В лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, зокрема двоє дітей.

Інші отримують лікування амбулаторно.