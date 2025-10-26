РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
4 726 23

Последствия ночной атаки РФ на Киев: 3 погибших, десятки раненых, среди них 7 детей. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели сейчас ликвидируют последствия обстрела БпЛА в Деснянском районе Киева, где произошли пожары. На одной из локаций в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 9-ти этажном жилом доме, с верхних этажей были спасены 13 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Второй раз за сутки столица под атакой врага. 3 человека погибли", - уточнили в ГСЧС.

Что известно о количестве жертв?

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в Деснянском районе по предварительной информации погибли три человека и 27 пострадали (из них 6 детей).

"Обломки упали на 9-ти этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. Произошло возгорание нескольких квартир и распространением пожара на балконы с 4 по 7 этажи. Пожар уже ликвидировали. Продолжаются работы по разбору конструкций", - информирует Кличко.

Также повреждены окна и двери квартир в 9-ти этажном жилом доме по другому адресу. Частично поврежден фасад и перекрытия между 6 и 8 этажами. Спасли 5 человек. Продолжается разбор конструкций.

По другому адресу есть попадание БпЛА в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.

Также поступили сообщения о попадании БпЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.

Последствия атаки

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Киев после обстрела 26 октября
Киев после обстрела 26 октября
Киев после обстрела 26 октября
Киев после обстрела 26 октября
Киев после обстрела 26 октября
Киев после обстрела 26 октября

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники.

Автор: 

Топ комментарии
+15
Співчуття рідним загиблих,швидкого одужання пораненим-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
26.10.2025 07:27 Ответить
+10
"Дякуємо" 73 % виборців України
26.10.2025 07:34 Ответить
+7
Ще два роки тому писав: "Якщо Путіну не вдасться нас зламать, він почне діять по принципу"Не дасталась мне - не даставайся никаму!...", і почне методично руйнувать інфраструктуру України..."

Саме це й стається тепер... Але тільки зараз про це вже заговорили, відкрито, і кацапи, а їх прокоментували журналісти: "

Відбулося щось дуже важливе. Соловйов заявив, що треба знищувати великі міста України - Харків, Одесу, Дніпро - разом з усім населенням. Якщо воно не "скине нацистську владу". Там, мовляв, наших вже нема, і якщо вони терплять, то пізнають російську "ярость" і будуть знищені, як Содом і Гоморра.

Це дійсно важлива заява. У Соловйова всі позиції "погоджені" у вищому сенсі: він настільки глибоко просочився путіним, що сам вже краще за начальство відчуває, що сказати і де змовчати. Так от, його заява - це поворотний момент війни.

По-перше, це акт прощання. Вся риторика, весь пафос війни, яку росіяни розвʼязали - це "повернення своїх у рідну гавань". Вони до останнього намагалися розповісти, що не хочуть зла населенню, бʼють лише по військових обʼєктах і так далі. Звичайно, це була брехня, але вони послідовно її тримались. І ось вперше Соловйов говорить "Раз так, то ви чужі - не діставайтеся ж ви нікому! Ми вас знищимо". Все. Межі "русского міра" закінчились на Донбасі, який став останньою вимогою Путіна."
(Ігор Щедрін).
26.10.2025 07:32 Ответить
Ти херню писав і пишеш!!***** лупе шахедами,бо він їх має і нарощує виробництво і ніякої адекватної відповіді від ручної мавпочки Єрмака не буде.Два роки назад не було можливості стільки виготовляти і запускати.Це ж очевидні речі-під час війни економіку всю на потреби війни замість бескінечного турне по світу корупції і відосиків.Головна проблема в ішаку,який допомагає знищувати Україну.Зрадник все просрав і просирає.
26.10.2025 08:01 Ответить
Ти про що? Синку! Я писав, два роки тому, про майбутню "зміну стратегії" та "зміну риторики" кацапами... А ти "прокинувся" на ЧЕТВЕРТОМУ РОЦІ війни, і корчиш з скбе "критика-аналітика"... Тобі не здається, що ти нагадуєш собаку, яка гавкає вслід обозу, що проїхав повз двір, ще годину тому?
26.10.2025 08:06 Ответить
Читай уважно мій комент!!!Нічого не помінялося!!!Небуло можливостей раніше,2 роки назад експерд ти мамкин!
26.10.2025 08:09 Ответить
Я УВАЖНО читав твій коментар за 26 жовтня 2025 року... Питання - а де ТАКИЙ коментар, ТВІЙ, за 2022 рік? Де був тоді ТИ?...
Як каже старий одеський анекдот:
"Шьоб ви били такими умними, как мая Сага вчера!"
26.10.2025 08:14 Ответить
Прпагандисти ще до 2022р говорили про знищення України.Ніяка риторика не змінилася
26.10.2025 08:04 Ответить
Я щось не помічав, щоб ТИ про це писав, у 2022 році...
А-а-а... Ти ще тоді сидів на "камчатці", і горобцям дулі тикав, у вікно... І батько пароль з компа не знімав...
26.10.2025 08:10 Ответить
Зрозуміло,розуму достатньо образити і реєстрацію подивитись,типовий упоротий зебуїн
26.10.2025 08:12 Ответить
Синку! А у тебе "розуму вистачило", щоб з вересня 2025 року прослідкувать мої коментарі на форумі, і побачить мої політичні вподобання? НІ...!!!
То яке право ТИ маєш вимагать щось від мене? Мої підписники, зараз, читають твою "гімноплювачку", і сміються - бо подібну дурість навіть вони тут рідко зустрічають...
26.10.2025 08:36 Ответить
"Дякуємо" 73 % виборців України
26.10.2025 07:34 Ответить
73% це дебіли,ждуни,совкодрочери та інші потвори.Щоб вони передохли до останнього.
26.10.2025 07:38 Ответить
Ти дуже помиляєшься. Дуже багато попрошайой які сидять у ЄС і бояться що закінчиться війна
26.10.2025 08:11 Ответить
Очікується підвищення активності тупого дебіла-зрадника ЗЕ,текст вже готують.Радійте зебуїни,не все ж так і погано .Клоун настрій підніме відосиком
26.10.2025 07:36 Ответить
де ж наші дрони перехоплювачі?
26.10.2025 07:42 Ответить
міндічу ще трохи не вистарчає на золоті унітази в новому будинку в Австрії, ще буквально два-три тижні, і все буде!
26.10.2025 08:20 Ответить
 
 