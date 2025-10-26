Последствия ночной атаки РФ на Киев: 3 погибших, десятки раненых, среди них 7 детей. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели сейчас ликвидируют последствия обстрела БпЛА в Деснянском районе Киева, где произошли пожары. На одной из локаций в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 9-ти этажном жилом доме, с верхних этажей были спасены 13 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Второй раз за сутки столица под атакой врага. 3 человека погибли", - уточнили в ГСЧС.
Что известно о количестве жертв?
Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в Деснянском районе по предварительной информации погибли три человека и 27 пострадали (из них 6 детей).
"Обломки упали на 9-ти этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. Произошло возгорание нескольких квартир и распространением пожара на балконы с 4 по 7 этажи. Пожар уже ликвидировали. Продолжаются работы по разбору конструкций", - информирует Кличко.
Также повреждены окна и двери квартир в 9-ти этажном жилом доме по другому адресу. Частично поврежден фасад и перекрытия между 6 и 8 этажами. Спасли 5 человек. Продолжается разбор конструкций.
По другому адресу есть попадание БпЛА в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.
Также поступили сообщения о попадании БпЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.
Последствия атаки
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники.
Саме це й стається тепер... Але тільки зараз про це вже заговорили, відкрито, і кацапи, а їх прокоментували журналісти: "
Відбулося щось дуже важливе. Соловйов заявив, що треба знищувати великі міста України - Харків, Одесу, Дніпро - разом з усім населенням. Якщо воно не "скине нацистську владу". Там, мовляв, наших вже нема, і якщо вони терплять, то пізнають російську "ярость" і будуть знищені, як Содом і Гоморра.
Це дійсно важлива заява. У Соловйова всі позиції "погоджені" у вищому сенсі: він настільки глибоко просочився путіним, що сам вже краще за начальство відчуває, що сказати і де змовчати. Так от, його заява - це поворотний момент війни.
По-перше, це акт прощання. Вся риторика, весь пафос війни, яку росіяни розвʼязали - це "повернення своїх у рідну гавань". Вони до останнього намагалися розповісти, що не хочуть зла населенню, бʼють лише по військових обʼєктах і так далі. Звичайно, це була брехня, але вони послідовно її тримались. І ось вперше Соловйов говорить "Раз так, то ви чужі - не діставайтеся ж ви нікому! Ми вас знищимо". Все. Межі "русского міра" закінчились на Донбасі, який став останньою вимогою Путіна."
(Ігор Щедрін).
Як каже старий одеський анекдот:
"Шьоб ви били такими умними, как мая Сага вчера!"
А-а-а... Ти ще тоді сидів на "камчатці", і горобцям дулі тикав, у вікно... І батько пароль з компа не знімав...
То яке право ТИ маєш вимагать щось від мене? Мої підписники, зараз, читають твою "гімноплювачку", і сміються - бо подібну дурість навіть вони тут рідко зустрічають...