Последствия ночной атаки РФ на Киев: 3 погибших, десятки раненых, среди них 7 детей. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели сейчас ликвидируют последствия обстрела БпЛА в Деснянском районе Киева, где произошли пожары. На одной из локаций в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 9-ти этажном жилом доме, с верхних этажей были спасены 13 человек.

"Второй раз за сутки столица под атакой врага. 3 человека погибли", - уточнили в ГСЧС.

Что известно о количестве жертв?

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в Деснянском районе по предварительной информации погибли три человека и 27 пострадали (из них 6 детей).

"Обломки упали на 9-ти этажный жилой дом на уровне 2-го этажа. Произошло возгорание нескольких квартир и распространением пожара на балконы с 4 по 7 этажи. Пожар уже ликвидировали. Продолжаются работы по разбору конструкций", - информирует Кличко.

Также повреждены окна и двери квартир в 9-ти этажном жилом доме по другому адресу. Частично поврежден фасад и перекрытия между 6 и 8 этажами. Спасли 5 человек. Продолжается разбор конструкций.

По другому адресу есть попадание БпЛА в шестнадцатиэтажку, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.

Также поступили сообщения о попадании БпЛА в многоэтажку в Оболонском районе города, на месте спасатели пожара не обнаружили.

Последствия атаки

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.













К ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники.

