Росія заслуговує на повну міжнародну ізоляцію, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російську атаку проти України 26 жовтня та закликав до повної ізоляції Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Уночі Росія атакувала Україну понад 100 дронами, більшість з яких були спрямовані на Київ. Пошкоджено житлові будинки. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені, серед них – діти.
Росія є державою-терористом і заслуговує на повну міжнародну ізоляцію за свій постійний терор проти України", - наголосив міністр.
Що передувало?
Як повідомлялося, минулої ночі РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар26.10.2025 12:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
НБ
показати весь коментар26.10.2025 12:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вал Кочин #550865
показати весь коментар26.10.2025 13:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ruslana #601225
показати весь коментар26.10.2025 13:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль