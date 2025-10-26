Росія заслуговує на повну міжнародну ізоляцію, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російську атаку проти України 26 жовтня та закликав до повної ізоляції Росії.

"Уночі Росія атакувала Україну понад 100 дронами, більшість з яких були спрямовані на Київ. Пошкоджено житлові будинки. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені, серед них – діти.

Росія є державою-терористом і заслуговує на повну міжнародну ізоляцію за свій постійний терор проти України", - наголосив міністр.

Що передувало?

Як повідомлялося, минулої ночі РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей.

