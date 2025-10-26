УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Росія заслуговує на повну міжнародну ізоляцію, - Сибіга

сибіга закликав ізолювати рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російську атаку проти України 26 жовтня та закликав до повної ізоляції Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Уночі Росія атакувала Україну понад 100 дронами, більшість з яких були спрямовані на Київ. Пошкоджено житлові будинки. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені, серед них – діти.

Росія є державою-терористом і заслуговує на повну міжнародну ізоляцію за свій постійний терор проти України", - наголосив міністр.

Читайте: Міністерка економіки Німеччини Райхе ховалася в укритті через атаку РФ на Київ

Що передувало?

Як повідомлялося, минулої ночі РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Київ (20362) обстріл (31541) Сибіга Андрій (695)
Тюрма для тюрми народів.
26.10.2025 12:36 Відповісти
Так, ізоляція. Але як цього досягти? "Общая длина границ России составляет 60 933 км, включая около 38 808 км морских границ и 22 125 км сухопутных границ." ********* "дірявий" як решето! ...
26.10.2025 12:50 Відповісти
🤡🤡🤡😡😡😡
26.10.2025 13:17 Відповісти
але США, Європа, Китай, Індія і багато інших країн так не вважають, у міжнародної спільноти було достатньо часу і приводів, щоб організувати повну ізоляцію росії, але так цього і не сталося, і не станеться
26.10.2025 13:29 Відповісти
 
 