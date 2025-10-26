Россия заслуживает полной международной изоляции, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку против Украины 26 октября и призвал к полной изоляции России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Ночью Россия атаковала Украину более чем 100 дронами, большинство из которых были направлены на Киев. Повреждены жилые дома. По меньшей мере, три человека погибли, десятки ранены, среди них - дети.
Россия является государством-террористом и заслуживает полной международной изоляции за свой постоянный террор против Украины", - подчеркнул министр.
Что предшествовало?
Как сообщалось, минувшей ночью РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть трое погибших и десятки раненых, среди них 7 детей.
