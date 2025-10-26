РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Россия заслуживает полной международной изоляции, - Сибига

Сибига призвал изолировать РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку против Украины 26 октября и призвал к полной изоляции России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Ночью Россия атаковала Украину более чем 100 дронами, большинство из которых были направлены на Киев. Повреждены жилые дома. По меньшей мере, три человека погибли, десятки ранены, среди них - дети.

Россия является государством-террористом и заслуживает полной международной изоляции за свой постоянный террор против Украины", - подчеркнул министр.

Читайте: Министр экономики Германии Райхе пряталась в укрытии из-за атаки РФ на Киев

Что предшествовало?

Как сообщалось, минувшей ночью РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть трое погибших и десятки раненых, среди них 7 детей.

Киев (26286) обстрел (30194) Сибига Андрей (685)
Тюрма для тюрми народів.
26.10.2025 12:36 Ответить
Так, ізоляція. Але як цього досягти? "Общая длина границ России составляет 60 933 км, включая около 38 808 км морских границ и 22 125 км сухопутных границ." ********* "дірявий" як решето! ...
26.10.2025 12:50 Ответить
