Россия заслуживает полной международной изоляции, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку против Украины 26 октября и призвал к полной изоляции России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Ночью Россия атаковала Украину более чем 100 дронами, большинство из которых были направлены на Киев. Повреждены жилые дома. По меньшей мере, три человека погибли, десятки ранены, среди них - дети.

Россия является государством-террористом и заслуживает полной международной изоляции за свой постоянный террор против Украины", - подчеркнул министр.

Читайте: Министр экономики Германии Райхе пряталась в укрытии из-за атаки РФ на Киев

Что предшествовало?

Как сообщалось, минувшей ночью РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть трое погибших и десятки раненых, среди них 7 детей.

Больше читайте в нашем Telegram-канале