Министр экономики Германии Райхе пряталась в укрытии из-за атаки РФ на Киев

Министр экономики Германии во время визита в Киев вынуждена была провести около часа в укрытии из-за обстрелов столицы российскими войсками в ночь на субботу, 25 октября.

Как отмечается, министр экономики Германии Екатерина Райхе вместе с членами ее делегации была вынуждена ночью около часа провести в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.

"Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо", - заявили в министерстве.

Бомбоубежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который сейчас не используется по назначению.

Сигнал об обстреле поступил на телефон репортера Bild, который сопровождал Райхе, в 3:51 по местному времени. Об отбое тревоги сообщили примерно в 5:00.

Комментируя события минувшей ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был "удручающий (одноразовый, - Ред.) опыт", а для украинцев - "к сожалению, тяжелая повседневность".

Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его", - добавила Райхе.

Напомним, в пятницу, 24 октября, в Киев прибыла министр экономики Германии Екатерина Райхе.

Ночной обстрел 25 октября

В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:

противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В Днепропетровской области под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.

Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.