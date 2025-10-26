Министр экономики Германии Райхе пряталась в укрытии из-за атаки РФ на Киев
Министр экономики Германии во время визита в Киев вынуждена была провести около часа в укрытии из-за обстрелов столицы российскими войсками в ночь на субботу, 25 октября.
Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, министр экономики Германии Екатерина Райхе вместе с членами ее делегации была вынуждена ночью около часа провести в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.
"Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо", - заявили в министерстве.
Бомбоубежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который сейчас не используется по назначению.
Сигнал об обстреле поступил на телефон репортера Bild, который сопровождал Райхе, в 3:51 по местному времени. Об отбое тревоги сообщили примерно в 5:00.
Комментируя события минувшей ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был "удручающий (одноразовый, - Ред.) опыт", а для украинцев - "к сожалению, тяжелая повседневность".
Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его", - добавила Райхе.
Напомним, в пятницу, 24 октября, в Киев прибыла министр экономики Германии Екатерина Райхе.
Ночной обстрел 25 октября
В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
- зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
В Днепропетровской области под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.
Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.
На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.
неймовірно ,ну точно героїня.
бачите?
я на війні була.
я в укритті провела три години.
я ветеран війни.
оберайте мене депутатом в бундестаг!!!!
П.С. Сиди фррйлян у сховищі. Стучі зубами та думай про Тауруси.