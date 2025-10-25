Последствия вражеской атаки на Киев: количество пострадавших возросло до 9, попадания зафиксированы в трех районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

По предварительной информации 9 человек пострадали, 3 человека - госпитализированы.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

