Последствия вражеской атаки на Киев: количество пострадавших возросло до 9, попадания зафиксированы в трех районах. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.
По предварительной информации 9 человек пострадали, 3 человека - госпитализированы.
На месте работают спасатели и соответствующие службы.
