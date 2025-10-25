РУС
Последствия вражеской атаки на Киев: количество пострадавших возросло до 9, попадания зафиксированы в трех районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории. В результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

По предварительной информации 9 человек пострадали, 3 человека - госпитализированы.

На месте работают спасатели и соответствующие службы.

Киев (26281) обстрел (30180) Воздушные атаки на Киев (893)
Та ******* ж по москві та пітеру.скіки можно терпіти.щоб свінособаки здохли там.вже 4 роки нас нищать,а ми соплі жужм.розумію,що потрібна політична воля ну,так і нехай приймае президент наш.скіки людей наших уклали!
показать весь комментарий
25.10.2025 09:06 Ответить
А чим бити????
показать весь комментарий
25.10.2025 09:07 Ответить
Фуфломінгами!
показать весь комментарий
25.10.2025 09:16 Ответить
унитази миндича не літають...ничим бити
показать весь комментарий
25.10.2025 09:19 Ответить
путлеру абсолютно ***** на удари по мацкві та членінграду, він давно вже поклав на свою чернь , чим більше їх здохне, тім йому краще. А чернь скоріше мовчки здохне або сама застрілиться ніж навіть подумки виявить незадоволення. Бити треба по "грошам" путлера.
показать весь комментарий
25.10.2025 09:45 Ответить
А ЛІДОР тим часом в Британії ... бачив його світлини з королем - ЛІДЕР виглядає ну дуже задоволеним, посміхається.
Звісно, ЛІДОР краще себе почуває в Лондоні, ніж в Києві .
показать весь комментарий
25.10.2025 10:12 Ответить
 
 