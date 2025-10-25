Ночная атака на Киев: мощные взрывы и пожары, восемь пострадавших

В ночь на субботу в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграмм-каналы.

По информации Воздушных сил ВСУ, была зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 03:54 в Киеве прозвучала серия взрывов. В городе работали силы противовоздушной обороны.

"В столице работает ПВО. Враг атакует город ракетами. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!" - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате атаки в левобережной части Киева - в Дарницком и Деснянском районах - возникли пожары на нескольких локациях.

Последствия и пострадавшие

Городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе поврежден жилой дом - выбило окна. На местах работают спасатели, медики и аварийные службы.

По состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Троих из них госпитализировали в медучреждения города.

В результате атаки пострадал детский сад в Днепровском районе.

В результате вражеского обстрела столицы задерживается движение общественного транспорта:

трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;

автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. "Червоный хутор".

