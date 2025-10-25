Ночная атака на Киев: мощные взрывы и пожары, восемь пострадавших
В ночь на субботу в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия мощных взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграмм-каналы.
По информации Воздушных сил ВСУ, была зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 03:54 в Киеве прозвучала серия взрывов. В городе работали силы противовоздушной обороны.
"В столице работает ПВО. Враг атакует город ракетами. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!" - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, в результате атаки в левобережной части Киева - в Дарницком и Деснянском районах - возникли пожары на нескольких локациях.
Последствия и пострадавшие
Городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе поврежден жилой дом - выбило окна. На местах работают спасатели, медики и аварийные службы.
По состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Троих из них госпитализировали в медучреждения города.
В результате атаки пострадал детский сад в Днепровском районе.
В результате вражеского обстрела столицы задерживается движение общественного транспорта:
- трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;
- автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. "Червоный хутор".
Виявилось, що в Міндіча серйозний бізнес в Мацкві, початий після !!! 2022 року .Не рахуючи, звичайно, Єрмака . Що таке Зелена влада ? Це вороги при владі , які знищують краіну зсередини. .Доки суспільство буде це терпіти ? Отакі, як ви, дозволяєте все це робити .Накінець, днями Зеля почав виясняти , хто за що відповідає , цікавитись : невже десь нема води і тепла .? Не запізно через 6 років ?.