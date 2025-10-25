РУС
Ночная атака на Киев: мощные взрывы и пожары, восемь пострадавших

Удар по Киеву

В ночь на субботу в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Уже через несколько минут в столице прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграмм-каналы.

По информации Воздушных сил ВСУ, была зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 03:54 в Киеве прозвучала серия взрывов. В городе работали силы противовоздушной обороны.

"В столице работает ПВО. Враг атакует город ракетами. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!" - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате атаки в левобережной части Киева - в Дарницком и Деснянском районах - возникли пожары на нескольких локациях.

Последствия и пострадавшие

Городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе поврежден жилой дом - выбило окна. На местах работают спасатели, медики и аварийные службы.

По состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Троих из них госпитализировали в медучреждения города.

В результате атаки пострадал детский сад в Днепровском районе.

В результате вражеского обстрела столицы задерживается движение общественного транспорта:

  • трамваи № 22 в направлении ЗЗБК;
  • автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. "Червоный хутор".

Автор: 

Киев (26281) обстрел (30180) Воздушные атаки на Киев (893) баллистические ракеты (457)
+6
Триває знищення України під керівництвом зрадника зе і під оплески його виборців
25.10.2025 07:39 Ответить
+4
Невже дрони-перехоплючачі і фламінги всьо???Обдовбаний потужно імітує роботу та нищить Україну
25.10.2025 07:44 Ответить
+3
А під чиїм керівництвом Україна б процвітала?Яке рішення зараз?
25.10.2025 07:44 Ответить
Триває знищення України під керівництвом зрадника зе і під оплески його виборців
25.10.2025 07:39 Ответить
Зеленський просить Європу позичити "Петріоти"
25.10.2025 07:42 Ответить
Невже дрони-перехоплючачі і фламінги всьо???Обдовбаний потужно імітує роботу та нищить Україну
25.10.2025 07:44 Ответить
Ти дибіл? По нам стріляє росія. А не ми в себе самі. Це раз. Два: фламінгами і дронами-перехоплювачами балістику не збивають. Це знає вже навіть школяр в Україні. А вот шо ти несеш - це і так понятно. Типове сіяння смути під соусом народноі нелюбові до ***********.
25.10.2025 08:14 Ответить
Що таке Зелена влада ? Це просрана оборона , це кращий друг- Міндіч з золотим унітазом, а-ля Пшонка -2
Виявилось, що в Міндіча серйозний бізнес в Мацкві, початий після !!! 2022 року .Не рахуючи, звичайно, Єрмака . Що таке Зелена влада ? Це вороги при владі , які знищують краіну зсередини. .Доки суспільство буде це терпіти ? Отакі, як ви, дозволяєте все це робити .Накінець, днями Зеля почав виясняти , хто за що відповідає , цікавитись : невже десь нема води і тепла .? Не запізно через 6 років ?.
25.10.2025 08:43 Ответить
А під чиїм керівництвом Україна б процвітала?Яке рішення зараз?
25.10.2025 07:44 Ответить
Мохнорилая Бубочка апріорі відповідає, бо цє його службовий обов'язок. Ржать у Вашингтоні та жерти на фуршетах - ні. Тому логічно і законно його критикувати. Буде інший, будемо думать. Законно цю падлу на вила не посадишь.
25.10.2025 08:10 Ответить
В городі бузина...
25.10.2025 07:47 Ответить
Логика у тебя ппц!!!нельзя заканчивать,а то придётся отдать 4 области, нельзя дальшк воевать,а то идёт уничтожение Украины
25.10.2025 08:00 Ответить
ви хоч уточнюйте деталі, зрадник і все, без якихось доказів що то запускає ракети не пуцин, це просто пук в небо
25.10.2025 08:23 Ответить
на ПС "Балашовська" сьогодня знов прилетіло.
25.10.2025 07:55 Ответить
Як мешканець Трої,підтвержую,шо вибухи були потужні,але я незламний
25.10.2025 08:08 Ответить
Мабуть Зеленський думає срочно виготовити на мощностях 95-го Кварталу макет з каналізаційоної труби та привареними стабілізаторами якогого потужного "Пелікана". Сжерти лимона та записати печальноє відео. Бо в Вашингтоні він розслабив булки та почав ржать, як кінь та всикатись зі сміху. Станіславський не схвалює, персонаж виходить з образу.
25.10.2025 08:15 Ответить
 
 