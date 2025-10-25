Нічна атака на Київ: потужні вибухи та пожежі, вісім постраждалих

У ніч на суботу у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Уже за кілька хвилин у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 03:54 у Києві пролунала серія вибухів. У місті працювали сили протиповітряної оборони.

"В столиці працює ППО. Ворог атакує місто ракетами. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!" - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, внаслідок атаки в лівобережній частині Києва - у Дарницькому та Деснянському районах - виникли пожежі на кількох локаціях.

Наслідки та постраждалі

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок - вибило вікна. На місцях працюють рятувальники, медики та аварійні служби.

Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста.

Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

Унаслідок ворожого обстрілу столиці затримується рух громадського транспорту:

трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК;

автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та ст. м. "Червоний хутір".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Києва виділила 550 мільйонів, щоб забезпечити подачу води без світла