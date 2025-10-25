Нічна атака на Київ: потужні вибухи та пожежі, вісім постраждалих
У ніч на суботу у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Уже за кілька хвилин у столиці пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
О 03:54 у Києві пролунала серія вибухів. У місті працювали сили протиповітряної оборони.
"В столиці працює ППО. Ворог атакує місто ракетами. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!" - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, внаслідок атаки в лівобережній частині Києва - у Дарницькому та Деснянському районах - виникли пожежі на кількох локаціях.
Наслідки та постраждалі
Міський голова Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок - вибило вікна. На місцях працюють рятувальники, медики та аварійні служби.
Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста.
Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.
Унаслідок ворожого обстрілу столиці затримується рух громадського транспорту:
- трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК;
- автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та ст. м. "Червоний хутір".
Виявилось, що в Міндіча серйозний бізнес в Мацкві, початий після !!! 2022 року .Не рахуючи, звичайно, Єрмака . Що таке Зелена влада ? Це вороги при владі , які знищують краіну зсередини. .Доки суспільство буде це терпіти ? Отакі, як ви, дозволяєте все це робити .Накінець, днями Зеля почав виясняти , хто за що відповідає , цікавитись : невже десь нема води і тепла .? Не запізно через 6 років ?.