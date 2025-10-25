3 438 6
Наслідки ворожої атаки на Київ: кількість постраждалих зросла до 9, влучання зафіксовані у трьох районах. ФОТОрепортаж
У ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.
За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 особи госпіталізовано.
На місці працюють рятувальники та відповідні служби.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно, ЛІДОР краще себе почуває в Лондоні, ніж в Києві .