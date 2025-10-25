Наслідки ворожої атаки на Київ: кількість постраждалих зросла до 9, влучання зафіксовані у трьох районах. ФОТОрепортаж

У ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 особи госпіталізовано.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

