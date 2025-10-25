УКР
Наслідки ворожої атаки на Київ: кількість постраждалих зросла до 9, влучання зафіксовані у трьох районах. ФОТОрепортаж

У ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 особи госпіталізовано.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: потужні вибухи та пожежі, вісім постраждалих

Та ******* ж по москві та пітеру.скіки можно терпіти.щоб свінособаки здохли там.вже 4 роки нас нищать,а ми соплі жужм.розумію,що потрібна політична воля ну,так і нехай приймае президент наш.скіки людей наших уклали!
показати весь коментар
25.10.2025 09:06 Відповісти
А чим бити????
показати весь коментар
25.10.2025 09:07 Відповісти
Фуфломінгами!
показати весь коментар
25.10.2025 09:16 Відповісти
унитази миндича не літають...ничим бити
показати весь коментар
25.10.2025 09:19 Відповісти
путлеру абсолютно ***** на удари по мацкві та членінграду, він давно вже поклав на свою чернь , чим більше їх здохне, тім йому краще. А чернь скоріше мовчки здохне або сама застрілиться ніж навіть подумки виявить незадоволення. Бити треба по "грошам" путлера.
показати весь коментар
25.10.2025 09:45 Відповісти
А ЛІДОР тим часом в Британії ... бачив його світлини з королем - ЛІДЕР виглядає ну дуже задоволеним, посміхається.
Звісно, ЛІДОР краще себе почуває в Лондоні, ніж в Києві .
показати весь коментар
25.10.2025 10:12 Відповісти
 
 